Путину поставили окончательный диагноз

Владимир Путин / Reuters

Диагноз неутешительный и, видимо, окончательный: "мы работаем только на свои интересы; мы коррумпированы и циничны. Да, мы становимся жалки и смешны – но нам плевать на то, как мы выглядим, и мы никуда и никогда не уйдем!"

2018 год стал временем самообнажения российской системы власти на всех уровнях. Россияне увидели ее без макияжа. Новые "примочки" и смена стилистов уже не помогут. Гадливое зрелище не исчезнет… Народу еще предстоит осознать последствия этого самообнажения для дальнейшего хода событий. Но и теперь многое стало окончательно ясно.

Власть продемонстрировала неспособность даже не к жизни при демократии. Российская власть продемонстрировала неспособность править при тотально гарантированном единовластии. От несчастных гопников-грушников до аварии "Союза", от комичного медведевского правительства до прохиндеев-губернаторов, от назначенных Кремлем "олигархов" и бюрократов в роли иерархов РПЦ, до прикормленных интеллектуалов – все вдруг заголосило о деградации структур, которые "окормляют" Россию.

Читайте такжеСитуация в Крыму толкает Путина на новую войнуИ самое главное: президент, который подменил собой все институты, вынужден тратить свою не восполняемую легитимность на то, чтобы имитировать работу заржавевшей и распадающейся "вертикали". Превращение кремлевского всесилия в бессилие - это и есть российская реальность. Новым веянием стал общественный консенсус относительно того, в какой уродливой системе мы живем и тех, кто нами управляет. Опросы Левада-Центра и Комитета гражданских инициатив подтверждают, что этот консенсус впервые включает и широкие слои общества. Однако драма все же не в деградации российской власти и созданных ею механизмов правления. Мало ли в мире было режимов и лидеров, которые деградировали и превращались в пыль.

Драма в том, что российская власть в отличие от беспозвоночной советской элиты не уйдет добровольно и готова защищаться. Внешняя изоляция и западные санкции, которые будут только расширяться, закрывают для правящего класса возможность передислокации в западный мир. А кто же из этих ребят захочет искать убежища в Китае? Значит, они будут драться у себя дома и драться до последнего росгвардейца!

Выход из путинской России будет иным, чем мирное завершение СССР.

И не только потому, что нынешний правящий класс представляет собой иной тип политических животных, привыкших иметь дело с жестью. Дело и в том, что россияне имеют дело с возникновением системы, которая блокирует мирные перемены и исключает реформы "сверху". Вот только ключевые вызовы, с которыми россиянам придется столкнуться, когда появится шанс выйти из этой беспросветности.

- Разрыв между 10% богачей, которые контролируют 90% национального богатства, и массой обездоленного населения. Этот разрыв - повод для бунта, а не для реформ.- Дискредитация норм, которые бы ограничивали агрессивные человеческие инстинкты и насилие. Вот вам билет в Jurassic World.

- Слияние собственности и власти в руках репрессивного аппарата. Этого никогда не было в российской истории и непонятно, что с этим делать.

- Превращение "либералов" в основную опору системы, что делает трудным формирование порядка, основанного на верховенстве права. "Либералы" компенсируют разрушительную активность силовиков и потому они ценнее для власти.

- Маргинализация России и ее превращение в мирового изгоя. И это надолго.

Читайте такжеРелигиозная торпеда: Путин выбрал следующий регион-жертву в УкраинеНекоторые из этих вызовов есть и в других недемократических обществах. Но ядерный статус России и готовность власти использовать его для самозащиты делают ситуацию беспрецедентной.

Конечно, растущее стремление общества к переменам внушает надежду. Но россиянам нужно быть готовыми к тому, что власть попытается вновь загнать РФ в ловушку военного патриотизма. В 2014 году этот трюк сработал, породив "крымнашизм". Чтобы он сработал вновь, нужна более апокалиптическая затея. И кто сказал, что те, кто наверху, вдруг остановятся? Им ведь некуда деться, и они сами загнали себя в угол…

"Мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется!"

В этом контексте возникают два вопроса. Первый: попадется ли Россия в ту же самую ловушку? Ведь иной идеи нейтрализации растущего недовольства у власти нет. Второй: когда возникнет сила, которая предложит народу выход из путинского времени и получит его доверие?