Что стоит за угрозами Путина о войне

Владимир Путин / ИнтерСМИ

Заявления Владимира Путина и Госдумы о войне, их угрозы – это вполне ожидаемо, это еще одна ступень. Ведь путинская модель неконкурентоспособна по всем направлениям, за исключением военного паритета.

Так было и раньше: единственное, в чем у Советского Союза был условный паритет с Западом, это атомная война. Причем у Советского Союза было некое преимущество. Потому Запад боялся такой войны. А такое понятие как "уровень приемлемых потерь" для Советского Союзка был в десять раз свободнее, то есть потеря нескольких миллионов человек – да раз плюнуть! Для Запада с его системой ценностей это было неприемлемо. Но по всем другим направлениям – культура, финансы, экономика, уровень жизни – Советский Союз, естественно, проигрывал.

Читайте такжеУ Путина реально поехала "крыша"В путинской России примерно то же самое. И поскольку система Путина неконкурентоспособна, она, естественно, теряет сторонников. Лукашенко отворачивается понемножку. Про Украину вообще молчу. Казахстан в лице господина Назарбаева тоже отходит. И что Путину остается делать? Только возвращаться к манере пацанского запугивания: "Или будет так, как я хочу, или будет угроза войны!".

Так что все это – естественная траектория путинского режима. Дальше она будет только ужесточаться, все время балансируя на грани войны. Путинский режим прекрасно понимает и чувствует себя в качестве мирового изгоя. Он на глазах теряет качество союзников. Ведь кто теперь союзники России? Иран, Сирия… Турция, может быть. Китай и то вроде как нет…

Еще до недавно дореволюционная Россия решала европейские проблемы наравне с прочими, вступала в союз с Англией против наполеоновской Франции, с Францией и Британией – против гитлеровской Германии. Она была нормальным игроком на европейском театре. Сейчас уже нет. Сейчас у России там нет сторонников, за исключением каких-то мелких покупных режимов.

И как вести себя Путину в такой ситуации? Он теряет Украину, а считает себя ее хозяином, а саму Украину – недогосударством. Он не готов признать право Украины на суверенитет.

А как Путин может ответить? Та модель, которую он предлагает в экономическом плане, заведомо проигрышная. Значит, ему остается только стучать кулаком по столу и нагнетать истерическую обстановку. И хорошо, если бы этим все кончилось. Но нет, еще надо по всем возможным направлениям помешать Украине реализовать ее европейский вектор. Потому что это чрезвычайно опасно для путинского режима.

Если Украине удастся стать нормальной конкурентной демократичной и достаточно свободной страной, членом европейского сообщества, это будет прямой угрозой для Путина. Россия может делать вид, что не знает, что происходит в Польше, мы можем рассказать, что в Латвии, Литве и Эстонии победили националисты и русских людей там преследуют, и многие в это поверят, потому что далеко не все были в Латвии или Польше.

Но если Украина сделает такой скачок, как Польша, станет такой же состоявшейся европейской страной, или как Финляндия, которая давно отделилась от России, это будет прямой удар в солнечное сплетение путинского режима. Ведь с Украиной у россиян так или иначе очень близкие связи – дружественные, родственные и так далее. И если в Украине будет жизнь налаживаться, то люди в России об этом узнают, а это будет удар по путинскому режиму. Поэтому Путин из всех сил, используя любые возможности, будет заниматься торможением любых позитивных перемен в Украине.

Читайте такжеНовые страшилки России о войне: почему не надо верить ПутинуВ этом смысле прозвучавшие угрозы – это один из элементов попыток дестабилизировать ситуацию внутри Украины.

Последуют ли за этими заявлениями какие-то конкретные действия? Смотря что считать "конкретными действиями". Какие-нибудь военные учения, концентрация войск – все это неизбежно последует. Но я думаю, что украинский политический класс достаточно вменяемый. По-моему, и Порошенко, и Климкин говорили о том, что донецкий вопрос силой не решается. Они прекрасно понимают, что это будет означать начало действительно масштабной войны, в которой победить Украине будет достаточно трудно и, скорее всего, это был бы подыгрыш Путину, потому что проблема будет переведена в сферу военного противостояния, где у него преимущество. Никуда от этого не денешься: российская армия побольше украинской, и оружия в России побольше. Поэтому со стороны Украины было бы крайне неразумно пытаться войной и силой вернуть эти территории сейчас.

На стороне Украины – время. И для нее важно сохранить демократический режим: ведь президенты меняются в зависимости от эффективности их политики, и не важно – хорошие они или плохие, главное, что меняются, а, значит, вынуждены думать об избирателях, улучшать экономику и так далее. На дистанции 20 лет российско-украинские конфликты будут долговременными, они не будут решаться по щелчку. Они будут длиться десятилетиями. В долгосрочной перспективе у Украины хорошие шансы выиграть именно в той сфере, которая позволяет ей укрепиться в европейской системе ценностей (более эффективная экономика, более качественные условия жизни для людей и т.д.), но для этого придется приложить серьезные усилия (провести реформы, осуществить реальную борьбу с коррупцией и др.). Но воевать – это абсолютно тупиковое направление.

Хотя возможность использовать патриотическую риторику, рвать на груди тельняшку много мастеров и в Украине, и в России. Это всегда позволяет собрать голоса (это стиль Жириновского), но проблемы не решает. Это, что называется, "делать вид".

Думаю, что и реальных ресурсов для того, чтобы освободить Донбасс силой, у Украины нет и в ближайшем будущем не будет. Да и желания тоже нет, честно говоря. Есть желание поговорить.

А вернуть Донбасс – это было бы контрпродуктивно. Это три миллиона человек, голодных, раздраженных, дьявольски злых на киевскую власть, за которую они никогда не будут голосовать, которые все равно ждут помощи от Путина, и которыми реально будет руководить Кремль информационными рычагами, а платить за все это "удовольствие" будет Киев.

Поэтому я думаю, что в Киеве хмурят брови и играют желваками, но ввязываться в прямую военную конфронтацию больших охотников нет. Одно дело – поговорить, постучать кулаком по столу, покричать, что "не пройдет и года, как мы вернем Донбасс", а другое дело – реальная жизнь.

Читайте такжеАлександр Сотник: Если Путин пустит танки на Киев, закончится и "русский мир", и он сам в КремлеПотому в ближайшее время Донбасс Украина не вернет и Крым тоже. Но сказать об этом украинские политики, естественно, не могут. Они говорят прямо противоположное. А что им еще остается говорить… Ведь исходя из анализа реальных политических интересов и ресурсов, эти территории не вернешь. Поэтому Дума, естественно, тоже стучит кулаком и говорит, что Россия в любой момент готова ответить.

Все это очень опасные игры. Казалось бы, все только слова, слова, слова, а тем временем происходит какая-то ментальная подготовка к тому, что все это действительно может случиться. И такое случается. Как в конце 30-х годов, когда Советский Союз говорил слова про "войну малой кровью", "могучий удар на чужой территории", а потом произошло то, что всем хорошо известно.

Это чрезвычайно опасно. И тут важно, с одной стороны, не впадать в истерику, а с другой – понимать, что траектория, на которую встал Путин, ведет к катастрофе. Остается надеяться, что у Украины хватит мозгов не применять силу.

Дмитрий Орешкин, российский политолог, специально для "Главреда"