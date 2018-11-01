Уход Меркель: что это значит для Украины и почему выгодно России

Виталий Кулик

Директор Центра исследований проблем гражданского общества

1 ноября 2018, 06:57

Заявление Меркель о завершении политической карьеры превратило ее в "хромую утку".

Ангела Меркель, выборы 04
Ангела Меркель / Reuters

Приверженцы Ангелы Меркель и те, кто ориентировался на ее жесткую позицию, разочарованы ее заявлением  о том, что нынешняя ее каденция на должности канцлера – последняя, а также что она покидает пост лидера партии "Христианско-демократический союз" (ХДС).

Однако заявление было сделано тактически правильно, с точки зрения ее как лидера ХДС, потому что за это время – до 2021 года – ей нужно успеть подготовить преемника на должность лидера партии и сохранить позиции во власти.

Тем не менее, заявление Меркель о том, что она уходит с должности лидера партии, фактически превратило ее в "хромую утку". Ведь таким образом она признала, что не может быть центром консолидации и эффективно осуществлять руководство партией.

Как правило, в Германии смена партийного руководства происходит непосредственно перед парламентскими выборами. А сейчас даже попытка Меркель дать фору своему преемнику совсем необязательно приведет к победе преемника.

Читайте такжеПрощание с Меркель уже началосьТакие действия Ангелы Меркель фактически являются свидетельством того, что и в ХДС, и в Бундестаге – кризис. И некоторые немецкие эксперты уже поговаривают о том, что досрочные парламентские выборы в Германии сейчас вполне возможны. Таким образом, и коалиция, и договоренности в рамках коалиции находятся в зоне турбулентности. Так, те заверения и гарантии, которые Меркель давала на внешнеполитической арене, особенно в Стамбуле во время встречи четверки – лидеров Германии, Франции, Турции и России, сейчас тоже будут раскритикованы и подданы сомнению (теперь будут сомневаться в том, что Германия станет придерживаться всех формальных и неформальных гарантий, которые давала Меркель, так как грядет переформатирование власти либо новый электоральный цикл).

Таким образом, Германия вступает в достаточно жесткий период кризиса.  

Как завершение эпохи Меркель может отразиться на внешней политике Германии, в частности, на ее отношениях с Россией и Украиной? В целом – никак. Это проявится только в ослаблении влияния Берлина на переговорные процессы и на ход событий в мире в целом.

Если раньше всегда ожидали, что скажет Меркель на любой "чих" или промежуточное решение, то сейчас от нее ничего зависеть не будет. На нее не будут ориентироваться.

Ее заявления будут восприниматься как слова лидера, который вот-вот уйдет. В то же время будут больше прислушиваться к голосу Франции или позиции Европейской комиссии.

С моей точки зрения, этим заявлением Меркель "подвесила" позицию Берлина в переговорных процессах, в том числе в переговорах по Украине. Но тактически для партии и для Меркель лично это правильный шаг, потому что таким образом ХДС, возможно, удастся сохранить позицию правящей партии в Бундестаге и подготовить нового лидера, который будет претендовать на канцлера уже после Меркель.

Будет ли отход Меркель от дел выгоден России? Возникнет межвременье, которое усилит позиции пророссийских политических сил (например, партии "Альтернатива для Германии"), которые критиковали Меркель. Ее отход от лидерства в партии ХДС – это следствие их целенаправленной кампании. Очевидно, сеяние хаоса в Германии и подрыв позиций Берлина на международной арене – это в интересах Российской Федерации. По крайней мере, Москве выгодно выбить Берлин с когорты друзей Украины. На это будет направлена значительная активность российской дипломатии.

Читайте такжеМилитаристские фантазии Путина могут погубить РоссиюОднако Германия – это все-таки страна старой западной демократии, где работают институции, а не единоличное лидерство. От лидера зависит многое, но институции пока работают. Пока ХДС находится у власти, эта партия будет сохранять позицию, которая ранее была создана Меркель, и члены этой партии будут придерживаться этой линии. Позже, когда Меркель уйдет с должности канцлера, возможны некоторые изменения. Но, пока она остается на должности канцлера, прежнюю линию будут сохранять.

Не следует ожидать также, что отход Меркель от дел сразу же отразится на реализации общих проектов с Россией, например, на "Северном потоке-2". Подчеркну: Меркель еще не в отставке как канцлер, она оставляет сейчас только свою должность в ХДС. Потому пока не стоит гадать на кофейной гуще – еще нужно увидеть, из каких политических сил после выборов будет сформировано новое правительство Германии, кто придет к власти, какие будут перестановки политических игроков. На данный момент наблюдается рост пророссийских политических партий, а это значит, что тот же "Северный поток-2" может получить второе дыхание. Это вселяет надежду в приверженцев России в самой Германии среди бизнеса.

Но, с другой стороны, существует институционная способность Германии как одного из столпов Европейского союза. Это значит, что Берлин не будет кардинально менять свою позицию в сдерживании России. Да, будут уступки, да, есть экономический интерес Германии… Но, с другой стороны, у Берлина есть обязательства перед своими партнерами, в частности, перед Соединенными Штатами, какими бы при этом ни были личные отношения Меркель и Трампа.

Виталий Кулик, директор Центра исследования проблем гражданского общества, специально для "Главреда"

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Россия переговоры Германия нормандская четверка канцлер Ангела Меркель Виталий Кулик ХДС
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