Путин объявил распродажу России

Игорь Эйдман

социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

20 ноября 2018, 06:56

Распродажа подконтрольных территорий - абсолютно в логике российской бюрократии, привыкшей обогащаться на всем, что в ее власти.

Путин
Владимир Путин распродает РФ по частям / Reuters

Эй, Япония, Китай, поскорее налетай! СМИ пишут, что "российские власти обсуждают возможность передачи соседнему государству спорных территорий. И готовят к этому решению общественное мнение". Сообщается, что остров Шикотан и гряда Хабомаи из группы Южных Курильских островов могут быть фактически проданы Японии.

Очень похоже на правду. Основной лейтмотив политики российской правящей олигархии – монетизация ресурсов, которыми она распоряжается. Ее главный жизненный девиз: "все на продажу", все должно превратиться в деньги, стать содержимым личного (часто офшорного) кошелька.

Читайте такжеПрокаженные, или Как Путин сделал непростительную ошибкуВначале монетизировали власть: превратили любое министерство и ведомство, городскую или областную администрацию, государственное или коммунальное предприятие в коррупционный насос, наполняющий деньгами карманы бюрократии. Потом - природные ресурсы. Огромные доходы от их эксплуатации идут опять-таки чиновникам и связанным с ними олигархам.

Не так давно начали монетизировать буквально кровь задавленных нуждой российских мужчин. Через так называемые ЧВК (путинского повара Пригожина и др.) стали продавать пушечное мясо в Сирию, Ливию, ЦАР.

Кажется, уже "всё расхищено, предано, продано"; от нефти, до крови граждан, льющейся за многие тысячи километров от российской границы за нефть, фосфаты и алмазы для Пригожина, Тимченко и других путинских олигархов.

Но нет, не монетизирован еще один дорогостоящий ресурс – обширные российские территории. Пора начать распродажу. Эй, Япония, Китай, поскорее налетай, у Путина подешевело!

Читайте такжеМилитаристские фантазии Путина могут погубить РоссиюРаспродажа подконтрольных территорий - абсолютно в логике российской бюрократии, привыкшей обогащаться на всем, что в ее власти. По-видимому, первые шаги в этом направлении уже сделаны. При Путине Китаю было передано не менее 337 квадратных километров российской земли. Вероятно, впереди еще более масштабные сделки.

Аппетиты правящей олигархии растут, надо выводить на рынок новые активы. А самый ценный из них - огромная территория России.

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Япония Курилы Владимир Путин Игорь Эйдман
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