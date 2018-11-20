Олег Сенцов / Антон Наумлюк

Жан-Люк Годар отказался от поездки в Россию в знак протеста против заточения Олега Сенцова. Украинцы в восторге: какой порядочный человек! Хотя, казалось бы, что ему стоило поехать - ведь не на политическое мероприятие же, а в Эрмитаж!

Но Годар действительно порядочный человек, который в своих поступках руководствуется нравственными ценностями - иначе он не был бы Годаром. Нельзя одной рукой подписывать письмо в поддержку Сенцова, а другой ногой - пересекать российскую границу.

Зато нам все можно. Сотни тысяч украинских граждан - и отнюдь не обязательно поклонников Путина - ежедневно эту границу пересекают. Потому что нужно заработать, потому что родственники, потому что просто хочется. И это отнюдь не только воспитанники советского времени с его привычным конформизмом. Посмотрите, сколько молодых людей 18-25 лет кривляется в Инстаграмм на фоне Красной площади - в то время, как их ровесники гибнут и калечатся на линии соприкосновения. И не только кривляется - лезет в телевизор, танцует и поёт, весело живет. А вы думаете, только на политических шоу есть проплаченные украинские участники? Нет, коллаборационист везде дорогу найдёт - и в Москве ему только рады, потому что своими песнями, плясками и политическими речами он напоминает, что нет никакой войны и никаких украинцев тоже нет - какие смешные "хохлы"!

Эта политическая болезнь "хохлизма" иногда кажется неизлечимой. Ещё можно было убедить, что незачем лезть в эфир российских каналов, но в эфир пророссийских - лезут, как мухи на дерьмо. И в ответ на все упреки раньше отвечали - а вы докажите, что они пророссийские! То есть мы должны доказывать посетителю борделя, что это бордель, а сам он ничего внутри себя не чувствует. Хорошо. Виктор Медведчук поработал за нас, все доказал - многих ли это отрезвило? Нет, лезут и лезут, что на 112-й, что в Newsone - потому что на другие каналы не пускают, потому что дали деньги, потому что важен рейтинг, потому что нужно говорить аудитории этих каналов правду, потому что нет совести. А потом учат нас жизни, призывают бороться с коррупцией, обличают и воспитывают. Не надо! С себя начните. Не вступайте в дерьмо.

Потому что политическая проститутка, которая говорит о нравственности и борьбе с чем-либо - от коррупции до фальсификации - это тоже самое, что вошь, которая говорит о гигиене. Пока не вылечишь чесотку коллаборационизма - никакая вода не поможет, даже святая.

Виталий Портников, журналист