Жадность Порошенко, или Как будут пилить бюджет процветания

Порошенко озаботился молодыми учеными / УНИАН

Сегодня ночью Рада будет пилить бюджет процветания. Особое процветание ожидает молодых учёных. На их светлые головы именем президента вдруг должен обрушиться золотой дождь грантов! Никогда не было – и вот нашли. Из новоиспечённого Фонда президента Украины, которому из бюджета процветания отпилят 1 млрд гривен. Это 36 млн долларов. И надо было бы порадоваться за молодых учёных. Но мешает жадность и популизм, причём не мои, а президента.

Читайте такжеЕсли бы враги захватили Украину...Фонд президента Украины был создан 16 дней назад. За две недели до распила бюджета и за полтора месяца до старта президентской кампании. Фонду ещё не успели склепать сайт, но успели – страничку на Википедии на скорую руку. И не потому, что президент вдруг озаботился мрачным будущим молодых учёных. А потому что президент озабочен собственным мрачным будущим. В котором он пролетает мимо второго срока ещё более очевидно, чем деньги – мимо молодых ученых.

Теперь благодаря Фонду президента Украины президент Украины получит дополнительный миллиард гривен на предвыборный пиар на молодых учёных. По совету политтехнологов накануне выборов президент сейчас перерезает ленточки на всем, на что можно ленточку нацепить. На молодых учёных за миллиард гривен можно нацепить миллионы ленточек. А потом перерезать.

Жадность в том, что деньги на ленточки президент вынимает из карманов налогоплательщиков, а не из собственного.

В рейтинге богачей журнала Новое Время президент Украины занимает приятное шестое место. Его состояние оценили в 1,1 миллиард долларов. И за год оно выросло на 10%. Если бы президент хотел быть, например, украинским Биллом Гейтсом, он выделил бы миллиард гривен на поддержку молодых ученых, развитие науки и инновации из своего миллиарда долларов. 36 миллионов долларов – это всего 3% его состояния. Которое за год, напоминаю, выросло на 10%.

Читайте такжеЧтобы понять Украину, нужно просто включить телевизорИ немного из реальной жизни молодых ученых. Месяц назад мы профинансировали инновации в лицее, где учится мой сын. Школа – одна из лучших по ЗНО в стране, но совершенно старая и убогая по внешнему виду и комфорту. Информатикой и физкультурой молодые ученые в физико-математическом лицее занимаются… в тетрадях. Чтобы помочь нашим молодым ученым, мы тоже осенью зарегистрировали Фонд. Он наполняется деньгами родителей. Из наших денег мы в прошлом месяце профинансировали в нашей школе нереальные инновации – купили и поставили в уборной для мальчиков три писсуара. А скоро еще купим дополнительный унитаз! Потому что молодые ученые не успевают за перемену сходить в наш убогий туалет. А потом еще профинансируем вообще нанотехнологии – поставим замки на двери в уборной. Круто, правда? И стены покрасим. Кто-то же должен поддерживать молодых ученых до тех пор пока они не уедут из страны, где есть деньги на ленточки, но нет – на молодых ученых.