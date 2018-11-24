Если русский шкаф упадет, то он обязательно заденет Украину

Мирослав Гай

Офицер резерва, заместитель главы Совета военного резерва при Генштабе ВСУ, волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко"

24 ноября 2018, 08:24

Российская Федерация распадется очень скоро, но этот распад бросает нам сразу несколько вызовов.

Путин Медведев
Путин Медведев / Reuters

Исторический опыт мира показывает, что все империи рано или поздно разваливаются.

Конечно, никто на Западе не хочет бесконтрольного распада Российской Федерации из-за наличия там большого количества оружия, в частности, ядерного, а также большого количества военных баз, объектов химической промышленности, энергетических объектов, например - атомных электростанций. Никто не желает, чтобы все, несущее угрозу для планеты, окружающей среды и мира в регионе, вдруг могло попасть в руки каких-то террористических организаций.

Все бы хотели, чтобы Российская Федерация просто изменила свою политику, стала более демократичной и развитой страной. Мир сейчас глобализируется и Россия в мечтах западного цивилизованного демократа могла бы рассматриваться как часть цивилизации.

Но вся история Российской Федерации - это сплошные войны, репрессии и постоянные попытки построения диктаторского режима. Демократия в России продержалась всего несколько лет - при Ельцине. И больше никогда ее не было в этой стране.

Читайте такжеРоссийские регионы присоединятся к УкраинеПутин установил диктаторский режим и на все ключевые государственные должности расставил силовиков. Почти каждый второй такой чиновник - это бывший сотрудник ФСБ или силового органа. А когда государство стратегически нацелено не на экономическое, научное и культурное развитие, а на войну или агрессивную оборону, когда государство противопоставляет себя всему миру, оно не может существовать - оно ​​просто неконкурентоспособно. И любое такое государство ждет распад.

Когда этот распад произойдет? В свое время Римская империя распадалась более трехсот лет, но учитывая, что в современном мире все процессы ускоряются, Российская Федерация распадется гораздо быстрее. Еще при нашей с вами жизни.

Как это отразится на Украине? Во-первых, сейчас мы наблюдаем в России процессы, свидетельствующие о потере контроля государства над внутренней ситуацией в стране. Это не только митинги и теракты - это также и 14 мостов, которые обвалились в течение последнего месяца в России, и идея ввода акциза на колбасу, и попытки российского правительства содрать с населения все деньги, какие только можно. Это говорит о том, что руководство понимает, что в ближайшее время Россию ждет экономический кризис.

Во-вторых, мы видим и то, что США обращаются к большим нефтедобывающим стран с просьбой снизить цены на нефть - и цены на нефть сейчас снова падают.

При таких условиях мы очень быстро увидим, как Россия погрузится в кризис. И распад Российской Федерации, если он произойдет в течение ближайших 10-20 лет, будет гораздо более болезненным, чем распад Советского Союза. Потому что у Советского Союза была большая экономика и большая материальная база.

Читайте такжеРоссия и Китай хотят создать платежную систему для отказа от доллараПосле распада России неизбежно наступит гуманитарная катастрофа, потому что люди из этой страны будут вынуждены отправиться на поиски лучшей судьбы. Поэтому Украину могут ждать большие проблемы с мигрантами.

Также в Российской Федерации может начаться гражданская война. В этом году об этом предупреждали ветераны вооруженных сил РФ. Летом они обратились к российскому правительству, обращая внимание на проблему частных военных компаний. Дело в том, что сейчас огромное количество россиян вернулось из разных войн, которые Россия проводит по всему миру (Африка, Сирия, Ливия, Украина и т.д.), и все они не имеют прав и обеспечения. Такие люди представляют угрозу для национальной безопасности РФ. То, что даже профессиональные военные-ветераны собираются обращаться в Гаагский трибунал по поводу этих вопросов, говорит о том, что в России уже начались системные процессы, свидетельствующие о том, что государство теряет монополию на насилие.

Это - угрожающая ситуация и для Украины, потому что гражданская война рядом с границей означает и беженцев, и контрабанду, и наркотрафик, и неконтролируемый трафик оружия. Все это сильно может ударить по нам. Война в Сирии ударила по Европе – огромное количество мигрантов начало переселяться в Европу, но Сирия - это небольшая страна. Россия намного больше.

Если большой шкаф падает, это чувствуют все в доме.

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Россия Украина Мирослав Гай гражданская война распад России
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