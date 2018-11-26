Прелюдия к агрессии: Путин готовится действовать радикально

Путин и Шойгу

Читайте такжеЖурналист раскрыл, после чего Путину "снесло крышу"Сценарий нападения на Украину со стороны Российской Федерации исключать нельзя.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассматривались разные варианты развития событий, вплоть до полномасштабного наступления.

Потому что войны не готовятся за месяц – они готовятся годами.

Сейчас появляется все больше экспертных точек зрения о том, что украинская армия сознательно разваливалась Россией на протяжении всех лет независимости Украины. При президенте Януковиче все три министра обороны были гражданами РФ - сейчас они находятся или в России, или в Крыму.

Мало кому известно, что в Украине открыто уголовное дело о развале украинской армии до 2014 года. Есть доказательства, живые свидетельства и документы, что это была системная и спланированная деятельность.

Но мало развалить чужую армию – надо еще подготовить свою. Чем Российская Федерация активно и занимается. Вдоль границы с Украиной строятся военные базы. От Ростова до Сочи на протяжении всей нашей границы Министерством обороны РФ построена рокадная дорога. По заявлениям министра обороны РФ Шойгу – не для переброски техники, а для развития туризма в регионе.

Активно милитаризуется Крым. Туда были заведены ракетные комплексы "Искандер". Там были размещены новые батареи ПВО. Губернаторы всех областей Российской Федерации, находящиеся вдоль украинской границы, были заменены на людей в погонах. А на оккупированных территориях продолжается накопление техники, артиллерии и личного состава.

Читайте такжеРазрыв "ракетного договора" - начало подготовки к ядерной войнеСтоит добавить, что к войне готовятся все. В прошлом месяце американцы поставили самую большую партию боекомплекта в Европу со времен Холодной войны. А в Норвегии провели самые масштабные учения НАТО, в сценарии которых была прописана защита от российской агрессии. Все это любому умному человеку должно говорить о том, что весь мир, военные эксперты, политическое руководство стран ЕС и НАТО серьезно воспринимают российскую угрозу.

Задача любой войны – это изменение политики другого государства. Путин уже заявил, что договариваться он будет не с Порошенко, а уже с новым руководством Украины. Кроме того, пророссийские партии в Украине и аффилированные с Кремлем политические фигуры одна за одной начали выдвигать так называемые "программы и стратегии мира". Но для того, чтобы реализовать их "политику мира", необходима война, новые "котлы" и тому подобное. Поэтому не сомневаюсь, что в 2019 году Российская Федерация будет организовывать провокации с использованием военной силы.

Если же план России провалится и победят проукраинские силы, то не исключено, что Россия примет решение действовать более радикально.