Хитрый план Порошенко: зачем хотят ввести военное положение

Петр Порошенко

Народ интересуется, почему именно сегодня, в воскресенье 25 ноября 2018, Россия захватила три украинских корыта, извиняюсь, два катера и буксир. Отвечаю - чтобы во вторник можно было рассмотреть вопрос о введении военного положения на заседании Верховной Рады. При этом Юлии Тимошенко придется голосовать "за", что в следующем сделает невозможным с ее стороны критику Петра Порошенко за отмену президентских выборов.

Читайте такжеВойны не будет, будет очередной позорКстати, недели две назад один народный депутат у меня спросил, почему все основные кандидаты в президенты уже развернули свои предвыборные штабы и только Петр Алексеевич еще пальца о палец не ударил с целью подготовки к президентским выборам?

Я объяснил, что Порошенко - не самоубийца, чтобы баллотироваться с таким рейтингом, и есть большая вероятность введения военного положения. Поэтому Петр Алексеевич, известный своей экономностью, и не тратит деньги.

Вопрос о том, согласовал Порошенко свои планы по эскалации российско-украинского конфликта с Виктором Медведчуком, я не вижу смысла даже обсуждать - а с кем ему еще их согласовывать?