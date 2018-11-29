Большая война между Россией и Украиной вероятна через год-два

Москва не отпустит Украину / facebook.com/mod.mil.rus

События в Азовском море на данный момент вряд ли получат продолжение в виде войны между Украиной и Россией. Операция на фланге морском может быть, но ее будут рассматривать как ограниченную операцию, которую постараются сделать сравнительно быстро. Потом западные лидеры приедут, как после Дебальцева, когда задачи будут выполнены, и подготовят новый какой-нибудь Минск-3.

А вот по-настоящему большая война вероятна через год-два. Потому что Россия Украину отпускать не собирается никуда – это рассматривается как совершенно невозможная вещь.

Вообще, борьба идет не с Украиной, борьба идет с Америкой, так российский МИД и заявляет, что они стоят за спиной украинцев. Даже в керченском эпизоде – это все американцы и Евросоюз придумали. С настоящим противником идет война, торговля, стычки. А если Украина уйдет на Запад, значит, тут будут везде базы, в Харькове, в Сумах, в Полтаве, везде, все, тогда оборона РФ прорвана, конец всему.

Читайте такжеПутин обязательно нападет на УкраинуКонечно, в Кремле надеются, что в Киеве придут пророссийские силы, с которыми можно будет договориться. Украина станет вторым изданием Белоруссии нынешней, тогда все будет замечательно. Если не получится таким путем экономического, политического, военного давления, тогда остается большая региональная война.

Войска к этому готовят, перевооружение идет полным ходом. У РФ уже развернуто, как заявил начальник Генштаба, 126 постоянно готовых тактических батальонных групп – это очень много, это больше ста тысяч только армейцев, готовых к действиям. Когда был Иловайск, было то ли 8, то ли 9 тактических батальонных групп, а что такое 100 тактических батальонных групп, которые могут войти в Украину от белорусской границы до моря и из Крыма еще.

Этот сценарий вполне возможен, чем дальше, тем вероятность будет возрастать. Москва согласится либо на политическое урегулирование в свою пользу (чтобы Запад это обязательно признал), либо будет военное решение.

Павел Фельгенгауэр, военный эксперт и журналист для Радио Свобода