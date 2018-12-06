Краткий эротический курс путинизма

Россия любит только своих правителей/ Reuters

Россия так небесно-прекрасна, что безнравственный похотливый Запад не может устоять перед ее красотой. Он пытается развратить, соблазнить или на худой конец просто физически овладеть ей. Веками между ними идет какая-то садо-мазохистская эротическая борьбы. Запад пытается поставить Россию в позу соития, а та все норовит подняться с колен и боднуть его в подбородок.

Как бы Запад не приставал, Россия любит только своих правителей. Вот их славный ряд: Владимир Креститель (украден у Украины, вывезен в кандалах и поставлен чугунной чушкой в Москве), Иван Грозный (сына не убивал и вообще был милашка), Петр Первый (благопристойный и протрезвевший), Николай Второй (всем хорош, только расстреливал мало), Сталин (эффективный менеджер ГУЛАГа). Все эти замечательные правители защищали страну от домогательств Запада, который и сейчас тянет свои похотливые руки к пышным закромам России, пытаясь лишить ее веры, нефти и правильной сексуальной ориентации.

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Главный инструмент Запада, с помощью которого он хочет овладеть Россией, – революции и бунты. Народ сам по себе недоволен быть не может, живя в таком раю. Его соблазняют и подбивают на бунт западные агенты. Так было в 1917 году. Так и сейчас. Браудер нанял Навального, чтобы тот опоил Россию революционным клофелином. Но Путин караулит у постели суженной и никому ее не отдаст.

У России есть беспутная сестра - Украина. Запад, не имея возможности овладеть красавицей, решил соблазнить хотя бы ее гулящую сестру. Путин подобрал Украине хорошего жениха Януковича, но та грубо его послала и отдалась западному соблазнителю. Теперь Украина всячески гадит по наущению своего нового хахаля родной сестре, но та столь благородна, что готова ее простить и принять обратно в родной дом.