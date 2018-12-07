Россия готовится к "жизни за рвом"

"Инцидент" в Керченском проливе подтверждает смену вех в нашей российской жизни. Речь идет о гораздо большем, чем аннексия Азовского моря и очередное наказание Запада. Кремль выводит Россию из серой зоны. Эпоха двусмысленности, когда можно одновременно играть в войну и мир, быть врагом и партнером Запада, завершается.

Закрывается целый период в жизни России. Нам нужно вновь учиться жить, отгородившись от мира рвом. Российская власть фактически говорит: черт с ними, с санкциями; будем готовиться к худшему. А если разрушить блокаду не удается, ни с кем не будем церемониться! Вот и доказали свои бойцовские качества на Украине. А теперь будем ждать, что России (не только Кремлю, а всем нам!) за это будет. И что еще будет за полу-аннексию Северного морского пути!

Читайте такжеПутин обязательно нападет на УкраинуИсчерпав возможности существования в двух "диапазонах" (сотрудничая с Западом и сдерживая Запад), Россия возвращается к опоре на собственные силы. Это уже иная жизнь и другая траектория. Наращиваются финансовые резервы. Формируется вторая "вертикаль" для подстраховки прогнившей: Народный фронт должен контролировать расходы и выявлять распоясавшихся бюрократов.

Владимир Путин создает свой вариант ленинского "Рабкрина"- рабоче-крестьянской инспекции. Путинский "Рабкрин" должен следить за осуществлением путинских указов: "чтобы не профукали". Оборзевшие местные начальники заменяются на личную охрану Путина. Идёт поиск нового инструмента мобилизации населения вокруг власти и возвращения ему привычки жить в осажденном лагере. Наконец, власть, не имея возможности заимствовать у Запада технологии, ищет способ собственного "технологического прорыва".

Вы скажите: какой же уход страны "в себя", если Путин бороздит мир в поисках партнёров? Одно другому не противоречит. Подготовка России к жизни "за рвом" не означает отказ лидера от поиска подтверждений ее державного статуса. Результат его встреч и переговоров не столь важен. Важнее картинка, как на саммите "Двадцатки": российский лидер в окружении мирового клуба.

Читайте такжеПутин снова дал россиянам граблями по башкеЖизнь "за рвом", к которой переходит Россия, отвергает привычное: и открытые границы, и хождение доллара, и наличие нескольких паспортов у элиты, и возможность зарубежных счетов и закордонного обучения для детей, и кастрированные свободы. И никаких вам Samsung Galaxy рэперами в придачу! И уже никаких промежуточных площадок, где приличные люди могли сотрудничать с властью и продолжать быть приличными- типа СПЧ при президенте.

Словом, "уход в себя" означает обнуление жизни после 1991 г. В этом контексте возникает несколько вопросов.

- Можно ли выжить с опорой на свои силы без перехода к диктатуре и строительству Гулага?

- Согласится ли элита, интегрированная в Запад, на жизнь в закрытом чулане?

- Возможен ли диалог с Западом, которого ищет Путин, если Кремль не готов отступить даже в мелочах?

Россия все больше похожа на подопытного кролика для Китая, который смотрит на нас и решает, где "красная линия", которую он не может перейти - в конфронтации с Западом, в принуждении Запада к сотрудничеству, в заимствовании западных технологий, в конфликте с соседями по поводу аннексии морского пространства. Вот ведь какая судьба - стать кроликом для другой державы…