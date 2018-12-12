Участники Евромайдана / Reuters

В годовщину второго Майдана некоторые рассуждают о третьем. Но особенность в том, что украинский Майдан невозможен без Януковича.

Виктор Янукович - это олицетворение темного будущего. Тот, кто воплощает в себе мысль о том, что завтрашний день неизбежно будет хуже вчерашнего. Тот, кто способен объединить столь разную страну против себя. Тот, ради свержения которого Украина способна восстать. И эта ниша сегодня вакантна.

Читайте такжеУкраина вернулась во времена ЯнуковичаТот лагерь, который когда-то единым фронтом выступал против прошлого президента, успел раздробиться в эпоху нынешнего. Украина делится на тех, кто считает, что время работает на страну и тех, кто уверен, что оно работает против нее. Первый лагерь аккумулировал "адептов перемоги". Второй – "адептов зрады".

Философию "зрады" обвиняют в том, что она выгодна Кремлю. Ее адептов – в том, что они сеют неверие, обесценивают майдан и случившиеся после него перемены.

Философию "перемоги" обвиняют в замыливании глаз. Ее адептов – в том, что они пытаются оправдать коррупцию, воровство и прикрывают войной отсутствие системных реформ.

Особенность в том, что все правы. И все неправы.

Мировоззрение тотальной "зрады" и правда выгодно Кремлю. Тотальное неверие, разочарование и фрустрация – вот те три кита, на которые опирается российская повестка в Украине. "Вы проиграли". "Ничего не добились". "Новые хуже старых". Эти лозунги Кремль пытается превратить в мировоззренческий депозит. Который затем станет приносить нужные дивиденды.

Мировоззрение тотальной "перемоги" и правда выгодно коррупционерам. Позволяет прикрываться патриотизмом. Объявлять журналистские расследования – происками врага. Любой митинг можно объявить игрой в пользу агрессора. Любое недовольство – записать в попытки "раскачать лодку".

Читайте такжеБойтесь реванша Януковича и его бригады теннисистов!Но правда, как это часто бывает, где-то посередине.

Потому что именно "философия зрады" со всем ее скепсисом и недоверием выполняет роль "контрольных весов". Она заставляет активистов следить за чиновниками. Журналистов – писать о злоупотреблениях. Неравнодушных – дежурить под судами во время рассмотрения резонансных дел.

А "философия перемоги" - это умение соизмерять результат со стартовыми позициями. Способность не игнорировать прогресс и перемены. Это умение не впадать в кликушество, спекуляции и тотальные обобщения.

Крайности токсичны. Дистиллированная "зрада" чревата фрустрацией, пораженчеством и делает своего адепта "полезным идиотом" в руках Москвы. Дистиллированная "перемога" превращает своего адепта в "комсомольца" и "полезного идиота" в руках отечественных мироедов.

Безоговорочная победа любого из лагерей чревата. Тотальное "перемогобесие" ничем не лучше тотального "зрадобесия".

Оба этих мировоззрения способны приносить как вред, так и пользу. В каждую из этих повесток сегодня инвестируют как по искренним мотивами, так и по коньюнктурным. Нет ничего хуже, чем судить противоположный лагерь по его худшим представителям.

Читайте такжеЗачем Кремль достал Януковича из нафталинаПять лет назад у Украины был вполне конкретный антигерой. Этический и эстетический водораздел выглядел очевидным. Зло имело имя и должность. Против него было легко сплотиться – и потому Майдан победил.

Но если пять лет спустя вы ностальгируете по этической простоте уличного протеста – это еще не дает вам право разбрасываться ярлыками.