Для мужчин в Украине безопасного секса больше нет

Андрей Кокотюха

Писатель

14 января 2019, 08:30

Половая жизнь отныне криминализирована.

Секс
Секс для мужчин в Украине отныне не может быть безопасным/ versiya.info

Парню было стыдно сказать это сразу, но он всё-таки решился. И подробно описал, как взрослый мужчина пытался совратить его в глухом дворе. Служитель закона отмахнулся сперва – так это ж доказать надо. Но потерпевший посоветовал не заморачиваться, применить силу, чтобы "тот гад" знал, как на детей нападать: заявитель был несовершеннолетним. Блюститель порядка понятия не имел, что парнишка эту историю придумал.

Или вот пример. Взрослая женщина поздно вечером отправляет домой секретаршу, оставшись в офисе одна. Затем приглашает бывшего любовника. У неё в баре алкоголь, на столике – презервативы. Она инициирует секс. Но вдруг мужчина отказывает ей и прекращает. Оскорблённая дама начинает процесс, обвиняя его в сексуальных домогательствах. Ей нужен реванш, самолюбие задето. Позже оказывается, что бизнес-леди всё просчитала заранее, чтобы устранить неугодного "бывшего" без особых усилий.

Читайте такжеРасписка на секс: эксперты рассказали об изменениях в интимной жизни украинцевОбе истории созданы писателями. Первая – из новой книги Александра "Фоззи" Сидоренко "Темнеет рано". По сюжету, подросток отомстил взрослому хулигану за украденную спортивную кофту, не найдя другого способа. Вторая – более давняя, но не менее актуальная: роман Майкла Крайтона "Разоблачение", который лёг в основу одноименного фильма с Майклом Дугласом и Деми Мур в главных ролях. Кино имело кассовый успех. Феминистки протестовали, обвиняя творцов в передёргивании фактов. Писатель утверждал: факты имели место в жизни.

Вот она, реальность двадцать первого века – смоделировать подобную ситуацию проще простого. Современный мужчина уже не может чувствовать себя в безопасности даже в супружеской спальне. А широко рекламированные в медиа презервативы с некоторых пор не дают гарантию безопасного секса. Единственный способ избежать опасности – отказаться от секса совсем. Даже в мыслях. Ибо, глядя на женщину и думая при этом о сексе, мужчина уже совершает акт насилия. Ещё один вариант "мыслепреступления" - очередной привет от Джорджа Оруэлла.

Сказанное выше – конспект реакции украинского сегмента социальных сетей на закон, вступивший в силу 11 января. Он был принят Верховной Радой 6 декабря прошлого года для усиления ответственности за преступления на сексуальной почве и домашнее насилие. У меня нет ни желания, ни основания оспаривать очевидное: любое насилие, не только сексуальное, есть зло, попадает под статьи Уголовного кодекса не только Украины, но и любой другой страны, должно преследоваться по закону. А насильник должен быть примерно наказан.

Как любой нормальный человек, я считаю изнасилование тяжким преступлением. Если оно совершено против ребёнка – требую для преступника высшей меры наказания, предусмотренной УК. Хотя такие долго не живут в тюрьме даже среди самых отъявленных мерзавцев. А женщины, убившие своих детей, ненавидимы в женских колониях, каких бы оправданий они для себя не искали. Вряд ли среди читающих найдутся те, кто не разделяет мою точку зрения. Тогда в чём же проблема нового закона? Почему Facebook загудел вокруг него ещё на стадии обсуждения, а с момента вступления в силу виртуальные баталии разгорелись вновь?

Читайте такжеТолько после расписки. Что в законе "о согласии на секс": подробностиДьявол – в деталях. То есть, в тех самых дополнениях, которые позволят назвать насильника насильником. Раньше изнасилование трактовалось как половое сношение без согласия партнёра с применением силы или угрозой его применения, а так же под психологическим давлением. Теперь изнасилованием считается любой половой акт, даже если партнёры находятся в браке и у них есть друг перед другом так называемые "супружеские обязанности". Половая жизнь отныне криминализирована. А дополнения в УК теоретически позволят считать насильником любого мужчину.   

Ранее считалось: единственный правильный секс – это по согласию. Новый закон тоже не будет нарушен, если мужчина получит от женщины согласие на половой акт. В том числе – письменное. Именно потому соцсети много шутят о "сексе под расписку", в сети появились шаблоны фейковых расписок. Оппоненты называют такие шутки глупыми, а шутников – сексистами и дремучими невеждами.

Да, закон не требует, чтобы перед каждым актом мужчине выдавали справку-разрешение. Более того: нет нормы, позволяющей выписать такой разрешительный документ, допустим, на месяц. И, тем не менее, уже в разработке мобильные приложения, позволяющие фиксировать добровольное согласие обеих сторон. Хотите – называйте их электронными расписками.

Но теперь согласие уже не считается легитимным. И в этом – корень зла. Даже если мужчина получил предварительное согласие, женщина в процессе может передумать. Не важно, случайная подружка или законная жена. Желание продолжать уже трактуется как изнасилование. А также в разъяснениях делается отдельный акцент: так называемую "расписку" можно дать и под давлением. То есть, принудить к её написанию.

Разъяснительные работы, сопровождающие закон, проводит ГО Центр "Женские инициативы". Если опираться на предоставленную ими статистику, секса по согласию в Украине не было. Ведь до недавнего времени насильник – тот, кому сказали "нет", а он неправильно понял. Отныне насильник – тот, кому сказали "да", но после переиграли. Ведь сакральное "да", согласно исследованием, почти всегда получено под давлением либо же при помощи манипуляций. Вот вам вариант знаменитой "уловки 22".

Как видите, сексуальное насилие или же посягательство на него – единственное обвинение, где не работает презумпция невиновности. Сюжеты литературы и кино, приведённые выше, взяты из жизни. И самое важное: поправки в закон прописаны так, что мужчина даже теоретически не рассматривается как потерпевшая сторона. А потом исследователи трендов современности удивляются, почему чем дальше, тем большую популярность приобретает виртуальный секс. Это, увы, единственный способ хоть как-то защитить себя от обвинений типа "похотливое животное".

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закон Андрей Кокотюха секс
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