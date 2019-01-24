Главная опасность выборов-2019

Айдер Муждабаев

журналист

24 января 2019, 10:17

Часть избирателей пойдет голосовать, купившись на популистские обещания.

Выборы-2019

У меня есть опасения, что надвигающиеся выборы в Украине могут не отражать реального настроения большинства украинцев.

Мы видим, на кого делает ставку большинство кандидатов из тех, кто уже вышел в публичное пространство – это ставка на популизм и обещания, которые в принципе невозможно выполнить. И ставка на прекрасное слово "мир" – сокращение от слова "капитуляция": они каким-то образом сядут за стол переговоров с Путиным и что-то с ним решат.

Они только не договаривают, что сидение за одним столом с Путиным без представителей западной коалиции означает быстрое лавинообразное, по принципу домино, разрушение этой коалиции, выпадение из нее европейских стран, чьи политики и так давным-давно готовы оставить Украину один на один с Россией.

Это принципиальный вопрос – можно обсуждать нюансы (экономику, налоги, пенсии и т.д.), но этого кота в мешке в виде переговоров с Путиным нам пытаются продать под видом каравая мира. На деле же это самое настоящее предательство, которое неизвестно к чему может привести после того, как президент Украины сделает первый шаг на встречу личным отношениям с президентом России, под любым предлогом.

Читайте такжеВыборы-2019: политолог спрогнозировал в Украине "открытую мясорубку"Есть сотни требований ЕС и НАТО, и по действиям нового президента будет видно, хочет ли он дальнейшего продвижения Украины на запад или нет. Есть кандидаты, которые заявляют, что это подождет, что нас никто там не ждет, что это проблемы десятого плана. На самом деле это проблема первого плана, потому что от требований НАТО и ЕС зависит реформа армии, реформы в стране – по такому пути прошли все страны, стремившиеся на запад. Прямые переговоры с Путиным – это конец речам о независимости и повторение истории столетней давности.

И некоторые кандидаты рассчитывают на "ватников" и "желудочное голосование" той части электората, которая не сильно задумывается об угрозе со стороны России и других серьезных вещах, а задумывается о коммунальных счетах, еде и т.п. И они пойдут голосовать, купившись на популистские обещания – эта часть наименее мобильна, но наиболее активна на выборах в силу возраста, привычек. И главная проблема предстоящих выборов в том, что несколько миллионов украинцев, которые выступают за евроинтеграцию и независимость, в силу различных причин - проживание за рубежом, необходимость брать открепительные талоны -  могут просто не проголосовать. И в этом главная опасность предстоящих выборов.

Голосование проевропейских украинцев, живущих в Европе, должно быть максимально релевантным.

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