У Порошенко из-за Бигуса все пошло через жопу

Вы только посмотрите на это!

Сегодня у штаба Зеленского должен был пройти многочисленный митинг разгневанных патриотов. Под телекамеры, все как полагается.

Но вместо этого несколько человек, перепутав адрес, пришли к рыбному ресторану (!), потребовали у удивленных обедающих клерков "включить ЕС и НАТО в программу", немного постояли, получили деньги и разошлись.

​Многие не понимают, что это вообще было. Моя версия такая:

По понятным причинам сейчас у Попа в штабе хаос и п*здец. Кто-то уже собирается бежать с деньгами с тонущего корабля, кто-то еще разруливает ситуацию с воровством в армии, кто-то тупо смотрит в стену...

Читайте также"Что за ху*ня?" Провластные блогеры встали на защиту ПорошенкоНо вообще-то график рутинных агитационных мероприятий давно составлен, деньги выделены. Видимо, по их плану, сейчас Петр должен был клеймить оппонентов за нежелание идти в НАТО и общую ватность. Этот митинг был призван показать, что народ целиком поддерживает в этом своего лидера.

Но из-за Бигуса все пошло через жопу. Какая-то организация еще есть, но уже на глазах разваливается. Никто уже ни за что не отвечает, акции проводят тупо для галочки, чтобы деньги списать - вон, даже адрес не смогли найти.

Это похоже на курицу с отрубленной головой - еще бегает на автопилоте, но получается так себе. Да и финал примерно понятен.

Девицу с деньгами и мегафоном опознали уже - это некая Динара из молодежного БПП.