Страшный сон США

Владимир Путин и Си Цзиньпин / Reuters

Главная угроза для США больше не исламский терроризм. Это союз России и Китая. В опубликованной в 2018 году Стратегии национальной обороны Пентагона провозглашалось, что "долгосрочная стратегическая конкуренция с Китаем и Россией является теперь главным приоритетом для США".

Оценка мировых угроз, опубликованная в начале 2019 года американской разведкой, показала, что "Китай и Россия сейчас более едины, чем когда-либо с середины 1950-х годов". Итак, наступит ли новая холодная война между США, РФ и КНР?

Совместные интересы Россиии и Китая неоспоримы и важны в геополитическом контексте. Легитимности политических режимов в этих странах угрожают нормы демократического капитализма в США. Москва и Пекин не хотят, чтобы эти нормы стали международным стандартом. Можно альянс РФ и КНР условно назвать "Сделайте мир безопасным для автократов".

Читайте такжеСмогут ли Россия и Китай отобрать у США статус мирового жандармаИ у обеих стран достаточно ядерного оружия, чтобы противостоять США. У РФ почти столько же ядерного оружия, как у США. У Китая достаточно ядерного оружия, чтобы сокрушить любую противоракетную оборону, которую США в настоящее время имеют или смогут разработать в обозримом будущем.

И Россия, и Китай имеют право вето в Совете Безопасности ООН. Это делает бесполезными инструменты США для поддержания международного порядка или действий против гуманитарных преступлений, совершаемых диктаторами в мире.

Россия провела дезинформационные кампании, призванные подорвать доверие к демократическому управлению в США и Европе. В этом нет ничего нового, но цифровые возможности расширяют потенциальный охват таких кампаний, одновременно снижая их стоимость.

Все это говорит о том, что ни Россия, ни Китай на самом деле не являются "стратегическими конкурентами" США, которым был СССР во времена холодной войны. Советский Союз был экспансионистской державой. Его целью было распространение коммунистической идеологии по всему земному шару. Это был действительно стратегический конкурент США во всех странах.

Советский Союз, конечно, распался. И Россия, и Китай хотят увеличить влияние в своем регионе, одновременно уменьшая влияние США. Но они всего лишь региональные игроки, а не глобальные.

Трудно описать современную идеологию России. Почти капитализм, или клептоманский капитализм, подходит ближе всего. В любом случае, это не идеология, которая привлекает другие страны. ВВП России на душу населения составляет менее трети ВВП Европейского Союза. В разгар демографического кризиса, ресурсная экономика РФ, ориентированна на экспорт, и ни похоже на то, что это можно исправить.

Читайте такжеКак США вынуждают Китай стать глобальной державойВ какой-то момент государственный капитализм Китая считался потенциальной альтернативой для других развивающихся стран. Но сейчас такие мнения уже не актуальны.

Другие страны быстро развивались благодаря созданию управляемой государством экспортной экономики, производящей промышленные товары. И переход к более продуктивной потребительской экономике несовместим с государственным контролем и авторитарным правлением.

Сегодня население Европы почти в 4 раза превышает население России, и экономика в 10 раз больше. У Британии и Франции достаточно ядерного оружия, чтобы служить сдерживающим фактором, даже без ядерного зонтика США.

Китай настолько велик, что региональные капиталистические демократии - главным образом Япония, Южная Корея и Австралия - не победят его. Но у них достаточно ресурсов, чтобы защитить себя и не проиграть.

Роберт Робб, американский колумнист, для USA Today