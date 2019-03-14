Голый король: Украина стремительно превращается в УССР 2.0

Смотрите, "Социс" показал, что после сериала Бигуса рейтинг Порошенко вырос. Как такое может быть? Очень просто - просто получается, что украинцам просто нравится, когда тырят деньги из их карманов. И особенно нравится, когда тырят деньги, вложенные в карманы военных. Да, получается именно так. Ради держави крадуть.

Тезис Волоха о том, что коррупция спасает Украину от Путина стал объективной реальностью. Поэтому, ребята, воруйте, насилуйте, делайте все что угодно, если Путина это остановило, то это все оправдано. Все оправдано. Слежка за журналистами, убийство активистов, следствие годами, где тридцатки достаточно, чтобы следствие пошло на новый круг, контрабанда из России ради успешной борьбы с Россией.....

Что может быть комичнее, чем заявление прокурора о том, что расследование Бигуса остановило разработку критических там ракет каких-то, которые нам пропаганда за 5 лет трубила, что мы сами все создаем, освоена локализация и вот-вот враг будет повержен. А теперь получается, что не можем мы ничего потому что виноваты журналисты, которые раскрыли спасительные контрабандные шляхи."

Читайте также"Потому что Бигус ломал коды": Луценко попытался объяснить работу ГПУ в деле о хищениях в оборонкеДело Бигуса показало, что король голый. Это прекрасно знают все, кто дружит с головой в политтусовке. Все государство голое. Нет ничего. Ни правоохранительных органов, ни чести, ни совести, ни -че-го. И что мы слышим? Нам говорят: "Ребята и девчата, да с этим прекрасно можно жить. А вы просто ничего не поняли. Мы 250 заводов построили и две собачьи будки, а то что 8 млн уехало, так скажите спасибо безвизу. Мы вам еще закон про мову примем и идите молитесь, кайтесь в нашей единой поместной церкви".

31 марта - это не выбор президента. Это выбор между сохранением зловонной химеры, которая оправдает любое преступление ради своего сохранения и шансом (я подчеркиваю, всего лишь шансом, но шансом) это химеру УССР 2.0 в конце концов похоронить и начать строить новое.