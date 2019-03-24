Азартные игры Путина в Украине стали "русской рулеткой" для народа

Владимир Путин / Reuters

В феврале 2014 года российские "зеленые человечки" начали не столь скрытную военную интервенцию в Украину, что привело к военному конфликту, в результате которого погибли 13 000 человек. На Западе действия Москвы были резко осуждены; для Кремля они наверняка выглядят иначе. Спустя пять лет возникает вопрос: окупилась ли азартная игра президента Владимира Путина в Украине? Ответ имеет огромное значение, поскольку может пролить свет на решения российских лидеров относительно будущих вмешательств во внутренние дела независимых государств - следует ли их проводить, где и как.

Читайте такжеКак Запад "вручил" Путину победу в Азовском мореАгрессия России против Украины продемонстрировала один жизненно важный национальный интерес для России – предотвращение растущей близости Украины к враждебному военному союзу. Если надежда Путина заключалась в том, что санкции, наложенные Западом на Россию за ее вмешательство в Украину, будут такими же мимолетными, как и санкции, наложенные после вмешательства России в Грузию в 2008 году, тогда он явно ошибся в своих расчетах. До сих пор эти затраты были управляемыми, но есть вероятность, что они в конечном итоге могут стать чрезмерными - не только из-за кумулятивного воздействия в более долгосрочной перспективе, но и из-за слабой модели экономического роста России.

1. Агрессия в Украине позволила РФ держать НАТО на расстоянии вытянутой руки

Использование Кремлем военной силы в Украине предназначалось для защиты того, что правящая элита России рассматривает как жизненный интерес своей страны в предотвращении расширения враждебных союзов на ее границах. Это вмешательство, несомненно, задержало любые планы, которые США и некоторые из их союзников по НАТО могли иметь в отношении Украины и Грузии. Конечно, нет никакой гарантии, что альянс в конечном итоге не предоставит Киеву (и Тбилиси) членство когда-либо в будущем, но, исходя из нынешней траектории, вероятность такого развития событий в следующем десятилетии довольно мала, по моему мнению. Однако, продолжающаяся интервенция в Украине оказала негативное влияние на ряд других жизненно важных интересов России. С одной стороны, по крайней мере, в ближайшей, среднесрочной перспективе, действия Москвы сделали бесполезными любые надежды на привязку Украины к России. Возможно, Путин питает надежды на то, что смена режима в Киеве - будь то президентские выборы 31 марта или иными способами - приведет к власти кого-то более дружелюбного, чем Петр Порошенко. Читайте такжеИгла Путина: Зачем Россия подрывает Евросоюз и как этого избежатьНо с Порошенко или без него сложно представить, что рядовые украинцы будут подогревать идею интеграции с Россией, по крайней мере, до тех пор, пока продолжается конфликт на востоке Украины. По состоянию на февраль 2019 года только 23% украинцев хотели, чтобы их страна вступила в Таможенный союз под руководством России. Помимо того, что многие украинцы были настроены против участия в российских интеграционных проектах, вмешательство также подорвало интерес России к поддержанию конструктивных отношений с США и ключевыми членами ЕС. Эти отношения теперь часто называют холодной войной 2.0. Тем временем, члены НАТО заняты укреплением восточного фланга альянса, что, очевидно, создает головную боль для российских военных стратегов. После интервенции западные страны значительно сократили возможности для России легально импортировать некоторые технологии, критически важные для развития оборонной электроники, добычи сланцевого газа и других сегментов экономики. Общая торговля России со странами США и ЕС также пострадала, хотя это снижение, вероятно, было больше связано с замедлением экономического роста России, а не с санкциями как таковыми.

2. Владимир Путин держит все под контролем, но ему необходимо остановить дальнейшее снижение доверия среди населения

Довольно сложно отделить влияние аннексии от других факторов, объясняя изменения в популярности Путина. Да, весьма вероятно, что рейтинги российского лидера резко возросли под влиянием "эффекта Крыма". В свою очередь, труднее оценить, какое влияние западные санкции оказали на экономику РФ и как эти санкции повлияли на снижение рейтинга Путина. Российская экономика, скорее всего, сократилась бы даже без санкций, отчасти из-за падения цен на нефть, которые остаются ключевым фактором экономического роста страны. Мы также должны учитывать влияние непопулярных мер, недавно принятых Путиным, таких как повышение пенсионного возраста и налога на добавленную стоимость.

3. Российская элита вообще не пострадала

Само собой разумеется, что большая часть правящей российской элиты, которая годами учила своих детей, покупала недвижимость и хранила деньги в западных странах, была не совсем довольна тем, как ухудшились отношения России с США и ЕС. Многие из них пострадали от широких ограничительных мер, введенных Западом в отношении России, а некоторые даже имели "честь" подвергнуться личным санкциям. Так было, например, с Геннадием Тимченко и братьями Ротенбергами, которые десятилетиями были близкими друзьями Путина, а затем стали миллиардерами, отчасти из-за выгодных государственных контрактов и других льгот, которыми они пользовались.

Читайте такжеКрым как символ бессилия и капитуляции Запада перед ПутинымОднако, если мы посмотрим, не уменьшились ли доходы этих людей с тех пор, как в конце марта 2014 года были введены первые санкции, мы в целом не увидим никаких изменений. Коллективное состояние 200 самых богатых людей России, по оценкам журнала Forbes, сократилось с 488 млрд долларов в 2013 году до 483 млрд долларов в 2018 году, что вряд ли является серьезной потерей. Более того, состояние Тимченко увеличилось с 14,1 млрд долларов в 2013 году до 16 млрд долларов в 2018 году; совокупное состояние братьев Ротенбергов и их детей также выросло на с 4,7 млрд долларов в 2013 году до 5,3 млрд долларов в 2018 году. Учитывая это, не удивительно, что олигархи не жалуются на такие санкции.

Если бы мы взглянули на еще более широкий слой богатых россиян, они в целом также преуспели. Число миллионеров в России и их совокупное благосостояние выросли на 20% с 2015 по 2016 год. Конечно, многие из этих людей могли бы быть еще богаче, если бы не было аннексии и, следовательно, никаких санкций. Тем не менее, они также знают, что публично жаловаться на потерю потенциальной прибыли из-за внешней политики страны - не очень хорошая идея в государстве, где даже жалобы на внутреннюю политику могут стоить вам миллиарды и годы в тюрьме, как в случае с Михаилом Ходорковским.

4. Санкции нанесли ощутимый урон российской экономике, но она далека от разрушения

Санкции нанесли значительный ущерб российской экономике, хотя измерить этот ущерб с какой-либо точностью сложно по нескольким причинам. Во-первых, как указывалось выше, трудно отделить воздействие санкций от воздействия других факторов, таких как колебания мировых цен на энергоносители. Во-вторых, еще труднее отделить воздействие санкций, связанных с Украиной, от воздействия других карательных мер против России - за ее вмешательство в Сирию, предполагаемое вмешательство в выборы в США и другие действия. Тем не менее, эти трудности не помешали ряду видных экспертов по российской экономике предложить свои аргументы о том, насколько западные санкции могут навредить экономике России. Бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин подсчитал, что в 2017 и 2018 годах российская экономика ежегодно росла бы примерно на 0,5% больше, если бы не было санкций. Из оценки Кудрина следует, что ВВП России в 2017 году был бы на 460 млрд рублей больше (или 7,9 млрд долларов США по среднему курсу на конец 2017 года), чем 92 трлн рублей в этом году.

Читайте такжеПутин теряет власть над россиянамиХотя трудно точно определить, во сколько санкции Запада обошлись российской экономике, Министерство экономического развития РФ представило некоторые оценки с разбивкой по странам или группам стран. В презентации, размещенной на веб-сайте ведомства в феврале 2019 года, утверждается, что по состоянию на конец 2018 года все виды "ограничительных мер" со стороны других стран, включая не только санкции, но и различные тарифы, квоты, специальное лицензирование и другие, обошлись России в 6,3 млрд долларов. Наибольший ущерб был нанесен со стороны Евросоюза: его различные меры обошлись России в 2,4 млрд долларов. По данным министерства, второй по величине ущерб был причинен США на сумму около 1,2 млрд долларов; из них около 760 млн долларов были потерены в потенциальных продажах российского оружия и боеприпасов на внутреннем рынке США. (Россия заняла первое место среди крупнейших мировых экспортеров оружия в 2013 году с доходами на сумму в 7,9 млрд долларов, а в 2018 году она опустилась на второе место с экспортом оружия на сумму 6,4 млрд долларов). Украина нанесла третий по величине ущерб России через свои ограничения и санкции - 775 млн долларов. В дополнение к этим мерам Украина также предъявляет иск России на более чем 160 млн долларов за ущерб, нанесенный украинским компаниям после аннексии Крыма.

Проще оценить, сколько аннексия Крыма обошлась федеральному бюджету России с точки зрения субсидий. По словам известного российского экономиста Сергея Алексашенко, федеральные субсидии Крыму составили 700 млрд рублей (10,6 млрд долларов) в течение 2014-2019 гг. В среднем это составит около 116 млрд рублей в год, что является значительным, учитывая общий объем субсидий в 2018 году на уровне 1 трлн рублей. По словам Алексашенко, в дополнение к субсидиям, государственные компании инвестировали в Крым еще 600 млрд рублей, или около 9,1 млрд долларов. Следует также отметить, что контрсанкции, введенные Россией в ответ на карательные меры Запада, способствовали росту в некоторых секторах российской экономики. Например, запрет России на многие западные продукты питания стимулировал сельскохозяйственное производство, которое росло даже тогда, когда экономика пошла на спад. Фактически, рост российского сельскохозяйственного сектора способствовал росту ВВП примерно на 0,1%, считает аналитик Нордеа Банка Татьяна Евдокимова. Российская экономика выросла на 0,7% в 2014 году, снизилась на 2,8% в 2015 году, снизилась на 0,2% в 2016 году, выросла на 1,5% в 2017 году и выросла на 1,6% в 2018 году, согласно данным Всемирного банка. Кроме того, банк прогнозирует, что российская экономика вырастет на 1,5% в 2019 году и еще на 1,8% в 2020 году. Во всяком случае, эта модель роста показывает, что, хотя экономические издержки аннексии и окупации были ощутимыми, они не вызвали экономического спада в России.

5. Обычные россияне - настоящие неудачники, но многие из них продолжают поддерживать интервенции на постсоветском пространстве.

В то время как Россия в значительной степени отрицает военное присутствие в Украине, число погибших в боях российских граждан превысило одну десятую от общего числа погибших в пятилетней войне в Чечне. По оценкам США, в феврале 2019 года в результате конфликта на востоке Украины погибли 13 000 человек и были ранены еще 30 000 человек; из этих убитых 3300 были гражданскими лицами, 4000 были украинскими солдатами и 5500 бойцами-сепаратистами. Сколько из них были гражданами России, оценить сложно. По оценкам российской неправительственной организации "Матери солдат", в 2014-2017 годах на востоке Украины погибло около 1500 граждан России. Более свежая оценка бывшего премьер-министра самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Бородая заключается в том, что несколько граждан России гибнут в бою каждую неделю на Донбассе. Обычные россияне также пострадали в экономическом плане, хотя трудно сказать, сколько из этих страданий можно отнести к конфликту в Украине и последующим санкциям; в любом случае, похоже, что они не подорвали широкую поддержку военных кампаний Москвы. Реальные доходы россиян упали на 0,7% в 2014 году, на 3,2% в 2015 году, на 5,8% в 2016 году, на 1,2% в 2016 году и на 0,8% в январе-ноябре 2018 года, считает Светлана Мисихина, старший научный сотрудник московской Высшей школы экономики.

Саймон Сараджян, директор-основатель проекта Russia Matters в Белферовском центре науки и международных отношений при Гарвардской школе Кеннеди