Зеленский не придет на дебаты

Тарас Чорновил
5 апреля 2019, 18:35

По словам политолога, кандидат панически боится дискуссий

порошенко зеленский дебаты
порошенко зеленский дебаты / Главред

Дебаты могут не состоятся. Ведь после того, как Петр Порошенко согласился на стадион, у Владимира Зеленского появились новые требования. Например, чтобы модератором была Юлия Тимошенко. Думаю, что следующим шагом Зеленский, как в сериале "Слуга народа", предложит прийти кандидатам на дебаты голыми. Ищут любые отговорки, чтобы показать – отказалась другая сторона. А не они.

Стадион – это не формат дебатов, а формат дискуссии-агитации. И штабам кандидатов придется договориться между собой и оплатить трансляцию и эфиры на телеканалах.

Хотя такое шоу может дать только обратный отсчет для обоих кандидатов. К примеру, сторонники Зеленского будут воспринимать реакцию публики. Мы будем слышать не оппонентов, а стадион. Это будет конкурс плакатов, растяжек и тому подобное.

От шоу-формата выигрывает Зеленский. Но, если распределить одинаковое количество билетов между сторонниками одного и другого кандидата, рассадят их в разных секторах, а дискуссия состоится в режиме жесткой тишины и с короткими ответами и вопросами, то в такой ситуации мне кажется, что Зеленский жестко проиграет. И тогда непонятно – зачем вбухивтаь такое количество денег на "Олимпийский", если то же самое можно сделать на "Суспильном", где в режиме тишины люди смогут посмотреть дебаты по телевизору.

Дебаты, которые должны состоятся согласно закону о выборах, являются обязательными. И "общественное вещание" их не может не провести.  И если не придет один из кандидатов, то все время отдается одному претенденту. То есть, все время будет говорить Петр Порошенко, но не дискуссия. Для его избирателей это добавит рейтинга. Но сторонники Владимира Зеленского и те, кто против обоих кандидатов, не будут смотреть выступление Порошенко. Поэтому, если бы состоялись реальные дебаты, их смотрели бы все. Поскольку это произойдет в пятницу, накануне дня тишины, дополнительной раскрутки и использовать для максимального влияния на избирателей оппонента, мол, ваш кандидат не пришел, не удастся. До "дня тишины" останется буквально несколько часов.

Я знаю, как поведет себя на дебатах Петр Порошенко. Но что касается Зеленского, то он не выходит ни в один прямой эфир, даже на своем любимом канале. Думаю, что он просто не сможет говорить.

Думаю, что это психологический фактор, когда человек оказался не на своем месте. Он медийный человек, не боится камер. Но дискуссия, ответы без суфлера и заученного текста, для него - катастрофа. Это как, если бы мне нужно было пройтись по карнизу здания. Есть поручень, там безопасно, страховка, но ноги подкашиваются. Потому что у меня панический страх высоты.

Я не знаю, каким он будет президентом, но не представляю, как он будет вести переговоры, проводить встречи с главами других государств или выступать на конференциях. Мне его жаль. И себя жаль, ведь я живу в этой стране.

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