СБУ должна быть ликвидирована как спецслужба враждебного государства

Когда спецслужбу компрометирует не один сотрудник, а большинство, чисткой не обойдешься. Тогда выход только один – ликвидация спецслужб и построение новых с нуля, считает Боровой / Фото: УНИАН

СБУ – это филиал ФСБ (КГБ), или как говорят сами разведчики: основная спецслужба независимого государства Украины скомпрометирована сотрудничеством с российскими спецслужбами.

В первую очередь, это касается происхождения СБУ из КГБ. Многие сотрудники СБУ сотрудничали с ФСБ, проходили совместное обучение, просто дружили и общались, находились в служебной зависимости.

Да, кадровый состав СБУ существенно обновлен, но руководители, наставники и обучающий персонал – в гораздо меньшей степени.

Дело даже не в сотрудничестве спецслужб на уровне руководства, а в сотрудничестве российской (советской) спецслужбы, обладающей существенно бо́льшими ресурсами, информацией и знаниями, с давно созданной агентурной сетью, со своим филиалом. И с агентурной сетью не только из числа сотрудников, но и из числа бывших сотрудников – то, что в КГБ называли "действующим резервом".

Наличие спецслужбы чужого враждебного государства в качестве спецслужбы независимого государства чревато опасностью не только для системы безопасности государства, но и для армии, экономической деятельности, политической системы и международных отношений государства.

В Украине эта катастрофическая ситуация проявилась наиболее ярко при оккупации Крыма, когда не единицы, а 70-80% сотрудников национальной службы безопасности перешли на сторону врага.

В этом случае украинские спецслужбы скомпрометированы уже дважды: информация о сотрудниках спецслужб и, возможно, компрометирующая информация (не говоря уже об обычной информации, которая является важнейшим секретом спецслужбы) оказалась в руках врага. Напомню, это произошло всего пять лет назад, то есть касается всех сотрудников спецслужб.

Читайте такжеПочему Кремль так испугался Зеленского и пытается сохранить у власти ПорошенкоЕсть и более мелкие проявления этого опасного для Украины положения дел в спецслужбах. Вспомните, например, убийство журналиста Павла Шеремета. Это – фактически теракт российских спецслужб на территории Украины. Но там все время мелькали какие-то сотрудники СБУ в разных качествах и разных местах. По сути, это была их совместная операция.

Похожая странными обстоятельствами ситуация с убийством Дениса Вороненкова. Похоже, российские спецслужбы сильно экономят на командировочных расходах, имея эффективную агентурную сеть в Украине.

А фиктивное покушение на Аркадия Бабченко, когда СБУ обещало разоблачить целую агентурную сеть, предоставить доказательства? В результате – пшик, только показания агента самой СБУ. Похоже, это была операция не СБУ, а ФСБ, которая сильно дискредитировала СБУ, причем далеко не только в Украине.

Такая природа украинских спецслужб сказывается на совершенно разных сферах жизни государства: на политике, на состоянии армии. Ведь спецслужбы – это не только СБУ, но и военная разведка, которая целиком унаследована от ГРУ и КГБ. В таких условиях говорить о безопасности украинского государства от России просто бессмысленно. Генетика украинских спецслужб очень опасная.

Как и российские спецслужбы, украинские тоже установили контроль над бизнесом, взаимодействуя с криминалом. Для меня все это становится очевидно, когда я начинаю разговаривать с приятелями-бизнесменами в Одессе. СБУ и другие украинские спецслужбы "крышуют" бизнес. Они не работают на государство, а являются "вещью в себе", работают на себя.

Важный сигнал – появление бывшего главы СБУ Игоря Смешко на президентских выборах. Я внимательно следил за продвижением этого кандидата в президенты. Он по своим позициям очень напоминает что-то среднее между Евгением Примаковым и Владимиром Путиным – тот же "рыцарь в белых одеждах", силовик, который, как и его аналоги в России, видимо, силами чекистов обещает победить коррупцию, установить порядок… Кроме того, интересно проявилась команда поддержки из тех же чекистов, с теми же советскими установками. И ни слова о реформе собственно силовиков – там все хорошо.

Во что может вылиться участие такого кандидата на выборах, становится понятно на примере России, где спецслужбы просто стали частью власти. Такая же опасность существует и в Украине.

После смены власти в Украине в 2014 году предпринимались попытки избавиться от очевидных российских агентов в украинских спецслужбах. Это нужно признать. В наибольшей степени это проявилось в связи с событиями на востоке Украины и в Крыму.

Но в ситуации, когда спецслужбу компрометирует не один сотрудник, а большинство, то тут уж чисткой не обойдешься. Тогда выход только один – ликвидация спецслужб и построение новых с нуля.

Украине не нужно ничего изобретать. История знает немало успешных примеров реформирования спецслужб. Например, те же страны Балтии ликвидировали свои спецслужбы как спецслужбы другого государства.

Похожая ситуация была и в Грузии, где агентурные сети существенно влияли на политику государства. Страна страдала от бесконечных провокаций, убийств, терактов. И это продолжалось до тех пор, пока Вано Мерабишвили (грузинский политический и военный деятель, который в 2004-2012 гг. возглавлял МВД Грузии, а в 2012 г. Был премьер-министром Грузии, – Ред.) и Михеил Саакашвили не провели чистку. Старые спецслужбы Грузии с генетикой советских спецслужб были просто ликвидированы. Это коснулось и разведки, и контрразведки, и структур, связанных с армией.

А пока в Украине все остается, как есть, все процессы управляются скомпрометированными спецслужбами, которые занимаются, в том числе и политическими убийствами. Не удивлюсь, если следующей жертвой станет… Владимир Зеленский. Его могут просто ликвидировать, потому что избрание Зеленского будет означать серьезные изменения в Украине во всех сферах. А, с точки зрения современного Кремля, эффективные реформы, которые приведут Украину к благополучию – это самое страшное.

Константин Боровой, российский оппозиционный политик, депутат Государственной Думы Российской Федерации 1996-2000 годов, специально для "Главреда"