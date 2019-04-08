СБУ должна быть ликвидирована как спецслужба враждебного государства

Константин Боровой

Российский оппозиционный политик, депутат Государственной Думы Российской Федерации 1996-2000 годов

8 апреля 2019, 12:23

Спецслужбы Украины скомпрометированы самим способом происхождения: они, как и российские спецслужбы, берут свое начало из КГБ.

СБУ
Когда спецслужбу компрометирует не один сотрудник, а большинство, чисткой не обойдешься. Тогда выход только один – ликвидация спецслужб и построение новых с нуля, считает Боровой / Фото: УНИАН

СБУ – это филиал ФСБ (КГБ), или как говорят сами разведчики: основная спецслужба независимого государства Украины скомпрометирована сотрудничеством с российскими спецслужбами.

В первую очередь, это касается происхождения СБУ из КГБ. Многие сотрудники СБУ сотрудничали с ФСБ, проходили совместное обучение, просто дружили и общались, находились в служебной зависимости.

Да, кадровый состав СБУ существенно обновлен, но руководители, наставники и обучающий персонал – в гораздо меньшей степени.

Дело даже не в сотрудничестве спецслужб на уровне руководства, а в сотрудничестве российской (советской) спецслужбы, обладающей существенно бо́льшими ресурсами, информацией и знаниями, с давно созданной агентурной сетью, со своим филиалом. И с агентурной сетью не только из числа сотрудников, но и из числа бывших сотрудников – то, что в КГБ называли "действующим резервом".

Наличие спецслужбы чужого враждебного государства в качестве спецслужбы независимого государства чревато опасностью не только для системы безопасности государства, но и для армии, экономической деятельности, политической системы и международных отношений государства.

В Украине эта катастрофическая ситуация проявилась наиболее ярко при оккупации Крыма, когда не единицы, а 70-80% сотрудников национальной службы безопасности перешли на сторону врага.

В этом случае украинские спецслужбы скомпрометированы уже дважды: информация о сотрудниках спецслужб и, возможно, компрометирующая информация (не говоря уже об обычной информации, которая является важнейшим секретом спецслужбы) оказалась в руках врага. Напомню, это произошло всего пять лет назад, то есть касается всех сотрудников спецслужб.

Читайте такжеПочему Кремль так испугался Зеленского и пытается сохранить у власти ПорошенкоЕсть и более мелкие проявления этого опасного для Украины положения дел в спецслужбах. Вспомните, например, убийство журналиста Павла Шеремета. Это – фактически теракт российских спецслужб на территории Украины. Но там все время мелькали какие-то сотрудники СБУ в разных качествах и разных местах. По сути, это была их совместная операция.

Похожая странными обстоятельствами ситуация с убийством Дениса Вороненкова. Похоже, российские спецслужбы сильно экономят на командировочных расходах, имея эффективную агентурную сеть в Украине.

А фиктивное покушение на Аркадия Бабченко, когда СБУ обещало разоблачить целую агентурную сеть, предоставить доказательства? В результате – пшик, только показания агента самой СБУ. Похоже, это была операция не СБУ, а ФСБ, которая сильно дискредитировала СБУ, причем далеко не только в Украине.

Такая природа украинских спецслужб сказывается на совершенно разных сферах жизни государства: на политике, на состоянии армии. Ведь спецслужбы – это не только СБУ, но и военная разведка, которая целиком унаследована от ГРУ и КГБ. В таких условиях говорить о безопасности украинского государства от России просто бессмысленно. Генетика украинских спецслужб очень опасная.

Как и российские спецслужбы, украинские тоже установили контроль над бизнесом, взаимодействуя с криминалом. Для меня все это становится очевидно, когда я начинаю разговаривать с приятелями-бизнесменами в Одессе. СБУ и другие украинские спецслужбы "крышуют" бизнес. Они не работают на государство, а являются "вещью в себе", работают на себя.

Важный сигнал – появление бывшего главы СБУ Игоря Смешко на президентских выборах. Я внимательно следил за продвижением этого кандидата в президенты. Он по своим позициям очень напоминает что-то среднее между Евгением Примаковым и Владимиром Путиным – тот же "рыцарь в белых одеждах", силовик, который, как и его аналоги в России, видимо, силами чекистов обещает победить коррупцию, установить порядок… Кроме того, интересно проявилась команда поддержки из тех же чекистов, с теми же советскими установками. И ни слова о реформе собственно силовиков – там все хорошо.

Во что может вылиться участие такого кандидата на выборах, становится понятно на примере России, где спецслужбы просто стали частью власти. Такая же опасность существует и в Украине.

После смены власти в Украине в 2014 году предпринимались попытки избавиться от очевидных российских агентов в украинских спецслужбах. Это нужно признать. В наибольшей степени это проявилось в связи с событиями на востоке Украины и в Крыму.

Но в ситуации, когда спецслужбу компрометирует не один сотрудник, а большинство, то тут уж чисткой не обойдешься. Тогда выход только один – ликвидация спецслужб и построение новых с нуля.

Украине не нужно ничего изобретать. История знает немало успешных примеров реформирования спецслужб. Например, те же страны Балтии ликвидировали свои спецслужбы как спецслужбы другого государства.

Похожая ситуация была и в Грузии, где агентурные сети существенно влияли на политику государства. Страна страдала от бесконечных провокаций, убийств, терактов. И это продолжалось до тех пор, пока Вано Мерабишвили (грузинский политический и военный деятель, который в 2004-2012 гг. возглавлял МВД Грузии, а в 2012 г. Был премьер-министром Грузии, – Ред.) и Михеил Саакашвили не провели чистку. Старые спецслужбы Грузии с генетикой советских спецслужб были просто ликвидированы. Это коснулось и разведки, и контрразведки, и структур, связанных с армией.

А пока в Украине все остается, как есть, все процессы управляются скомпрометированными спецслужбами, которые занимаются, в том числе и политическими убийствами. Не удивлюсь, если следующей жертвой станет… Владимир Зеленский. Его могут просто ликвидировать, потому что избрание Зеленского будет означать серьезные изменения в Украине во всех сферах. А, с точки зрения современного Кремля, эффективные реформы, которые приведут Украину к благополучию – это самое страшное.

Константин Боровой, российский оппозиционный политик, депутат Государственной Думы Российской Федерации 1996-2000 годов, специально для "Главреда"

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
СБУ ФСБ реформы спецслужбы Грузия Владимир Зеленский российские спецслужбы Павел Шеремет Аркадий Бабченко Константин Боровой Денис Вороненков
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

13:04
В Москве прощаются с Алексеем Булдаковым: первые фото
12:51
День Ларисы 2019: как стильно и красиво поздравить Ларису с именинами Фото Видео
12:33
Порошенко отстранил главу Одесской ОГА - указ
12:23
Убийство Гандзюк: Мангер попал в больницу из-за проблем с сердцем Видео
12:23
СБУ должна быть ликвидирована как спецслужба враждебного государства мнение
12:16
Одиозный путинский телепропагандист "разошелся" из-за пародий Зеленского на Вести недели Видео
11:55
В откровенном боди на пилоне: в новом клипе Дженнифер Лопес поразила пикантным танцем Видео
11:52
Зеленский назвал дату "баттла" с Порошенко и начал прием вопросов Видео
11:50
Как за пять лет Украина превратилась в империю мнение
11:37
В Сенате США рассказали, почему "устали" от антироссийских санкций - Bloomberg
11:35
Рэперша alyona alyona выпустила свой первый альбом и показала новый клип Видео
11:30
Уход России из ПАСЕ станет катастрофой уровня Brexit - Ягланд
11:14
Солистка Freedom Jazz стала мамой Видео
10:59
В Центризбиркоме поставили точку в споре по поводу места для дебатов Порошенко и Зеленского Видео
10:59
ФБР начало расследование против Коломойского
10:38
Девушка дня Instagram: бразильская красотка Лайнара Араужо Фото
10:28
Как Зеленский упустил шанс окончательно добить диктатуру мракобесов мнение
10:25
Германия открыто лоббирует снятие санкций с РФ в Совете Европы – источник
10:00
"К "200-й бригаде": В Сети опубликовали видео разрушения позиции боевиков под Ясиноватой Видео
09:55
В Киеве с погоней поймали пьяного экс-депутата Верховной Рады
09:26
Зеленский рассказал, как планирует утихомирить войну на Донбассе Видео
09:22
Под Киевом в ДТП погиб известный бизнесмен и волонтер
09:13
Откуда взялся миф о том, что на дебатах Порошенко победит? мнение
09:06
Журналист объяснил, как именно Зеленский смог обыграть Порошенко
08:38
Пленный украинский моряк взбесил россиян беседой на английском с комиссаром Совета Европы
08:35
Настоящий ад: из-за масштабного пожара в Киеве, погас свет и прозвучали взрывы Видео
08:27
Грустный клоун: почему Вакарчук изо всех сил подыгрывает Порошенко мнение
07:54
"Поступить по-человечески правильно": Саакашвили призвал Порошенко вернуть ему украинский паспорт
07:40
"Убийственные козыри": политолог сказал, что нужно Порошенко для победы над Зеленским Видео
07:31
"Рабы и оккупанты": Фарион еще раз "проехалась" по русскоязычным гражданам Украины Видео
07:15
Стало известно, когда в Украине будет первый весенний звездопад
06:55
Легче представить воссоединение двух Корей, чем возврат Крыма под контроль Украины мнение
06:35
Гороскоп на неделю 8-14 апреля: что нельзя делать и когда удачные дни
06:06
Названа самая опасная группа крови
05:54
Кто бы не победил, Украину ждет политический кризис мнение
05:10
Подлость и грязные подставы: астрологи назвали энергетических вампиров среди знаков Зодиака Видео
04:23
Ученые выяснили, в каком возрасте сколько секса нужно людям
03:47
"Нежная красота": Тина Кароль покорила сеть чувственным фото
03:01
Омелян озвучил период исчезновения в Украине маршруток
02:16
Рост цен на продукты: эксперт рассказал, на что рассчитывать украинцам
01:32
Ученые рассказали, какие ошибки интимной гигиены "гробят" женское здоровье
01:06
Российский пропагандист Соловьев сравнил Зеленского с Порошенко Видео
00:43
День Аллы 2019: как красиво и стильные поздравить с Аллочку именинами Фото Видео
00:02
"Это моя личная боль": Джамала пояснила напряженную атмосферу на нацотборе на Евровидение Видео
07 апреля, воскресенье
23:37
Зеленский рассказал о планах на переговоры с Путиным, курсе в ЕС и НАТО Видео
23:12
На Черниговщине горит ландшафтный парк: в небо подняли авиацию
22:45
"Телевизор, душ, туалет": в Харькове показали камеру Зайцевой Фото
22:21
В России разнесли Лебединского за предложение поклониться Украине
21:55
Возвращается в Украину: в Крыму выпустили из тюрьмы пророссийского журналиста Гайворонского
21:28
"Принадлежу миру": российская певица рассказала о гастролях в "ЛДНР"
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться