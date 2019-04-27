Развод лохов, или Главное, что нужно знать об языковом законе

Депутаты проголосовали за языковой закон / radiosvoboda.org

Вся история с принятием "языкового закона" – не об украинском языке, а о правах и свободах граждан, о взаимоотношениях между государством и обществом на постсоветском пространстве.

Языковой вопрос является лакмусовой бумажкой, которая показывает, как государства "постсовка", не только Украина, выстраивает свои отношения с гражданами. Эта история опасна, потому что государство лезет в сферу, к которой оно имеет весьма опосредованное отношение. Государство пытается отформатировать отношения в обществе, исходя из представлений, фобий и стереотипов, которые были и есть в головах тех людей, которые проталкивали "языковой закон".

Кто же проталкивал "языковой закон"?

Языковой закон писали и продвигали представители украинской политической элиты, которым, на самом деле, глубоко наплевать на украинский язык, законы, государственные интересы и украинских граждан. Они действуют исключительно в угоду политическому моменту. Да и сам Петр Алексеевич, как известно, говорит на русском языке в быту.

Читайте такжеЗакон о языке: как шулеры во власти снова прикрыли нищету украинцевВот и сейчас, сразу после президентских выборов, где действующий президент потерпел поражение, вынесли на голосование "языковой закон" уже в рамках парламентской кампании. Таким образом, Порошенко пытается мобилизовать свой электорат в преддверии выборов Верховной Рады. Так его политическая сила просто пытается держать в тонусе свой электорат и четко его сегментировать.

Что происходило, пока принимался "языковой закон"?

Голосование за "языковой закон" было очень симптоматичным. Ведь оно проходило на фоне раздачи Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) Киевоблэнерго, Одессаоблэнерго и прочих "няшек" Ахметову. В итоге, Ахметов за 25 апреля значительно усилил свое присутствие на энергетическом рынке. Он не только увеличил свою долю облэнерго, но и протащил постановление о том, что украинцы, которые вошли в "зеленую энергетику" и начали ставить солнечные панельки, не могут теперь ставить их на своих участках на земле – можно только на крышах. Это резко сокращает возможности украинцев зарабатывать на этом. В то же время огромные поля с солнечными батареями Ахметова при самом высоком "зеленом тарифе" в самой бедной стране Европы – остаются. Таким образом, Ринат Леонидович укрепляет свои монопольные позиции.

В этом и есть суть отношения нынешней глубинного государства к людям: Ахметову – облэнерго, народу – мову. Так что снимайте вилками лапшу, повешенную на уши, и жрите. Вот суть происходящего!

Что в действительности помогает популяризовать украинский язык?

За годы независимости Украины украинский язык получил огромный толчок для развития и популяризации. Но произошло это не благодаря государственной политике, а вопреки ей.

Прежде всего, такой толчок появляется, когда появляются качественные культурные проекты: песни Вакарчука, песни группы Kazka (этот коллектив в прошлом году стал феноменом в мире) и так далее. Эти песни слушают по всему миру, несмотря на то, песни – на украинском языке. Maruv прозвучала не на украинском, а на английском языке. Это – другая "сторона медали", которая показывает, что украинская культура вполне может успешной на мировом уровне, используя что английский язык, что украинский, что русский, что суржик (вспомните Верку Сердючку).

Читайте такжеЯзыковый закон в Украине: в чем суть закона про мову и как будут наказывать за неуважение к государственному языкуВопрос – в качестве продукта. Качественный продукт легко продвигать. Он востребован.

Так же работает и хороший качественный перевод на украинский язык английских или французских книг. Издательство "Наш формат" сделало для популяризации украинского языка больше, чем Минстець со всем бюджетным финансированием. Но "Наш формат" не взял ни копейки из карманов налогоплательщиков, а Минстець туда залазит регулярно – это принципиальная разница.

Все это делает для развития и популяризации украинского языка гораздо больше, чем любая формализация и попытка государства влезть в эти отношения граждан.

Почему "языковой закон" может дать прямо противоположный результат?

Все должно происходить органично и естественно. Когда государство таким вот образом, как у нас, вмешивается в эти отношения, оно не улучшает условия для развития украинского языка, а только ухудшает их: когда появляется насилие и продавливание, всегда обязательно появляется и сопротивление.

В свое время Российская империя в XIX веке всеми указами Валуева и прочим давлением со стороны государства не смогла убить и искоренить украинский язык. Точно так же попытка давить на русскоязычных украинцев не приведет ни к чему хорошему и не заставит их больше говорить на украинском. Наоборот, так закладываются основания для сегментации и размежевания населения. По сути, государство подталкивает население к самоидентификации и самоопределению по принципу культурных паттернов и мировоззренческих позиций. Ничего хорошего это не принесет.

Уверен, что этот "языковой закон" закончится фарсом, как и многие другие законодательные инициативы. Вспомните "закон о курении": попытка запретить курить в общественных местах ничего не изменила – как курили, так и курят. Так происходит потому, что у слабого государства нет реальных инструментов принуждения к осуществлению законов и правовых норм, которые нужно внедрять. Зато таким путем создается куча конфликтов. И с языком, думаю, будет то же самое.

Какими могут быть последствия?

"Языковым законом" Порошенко пытается мобилизовать консервативный архаичный электорат, который проголосовал за него на президентских выборах. Неслучайно единственная область, проголосовавшая за Порошенко – это Галичина, где особенно сильны настроения таких консерваторов.

После того, как "языковой закон" вступит в силу, такой же консервативный пророссийский электорат (а эти люди за пятилетку Порошенко, как и многие другие, уже устали от происходящего в стране), будет использован не патриотами, не Зеленским, а Медведчуком, Бойко и всей подобной публикой.

Все эти процессы весьма технично ложатся на отношения глубинных государств Украины и России. Смотрите, как все слажено: появляется "языковой закон" – появляется решение по выдаче российских паспортов. Все очень синхронно.

В таком случае возникает вопрос – а кем вообще является Петр Алексеевич? Кем является Порошенко, учитывая его столь успешное тесное партнерство с Медведчуком на протяжении пяти лет президентской каденции? Их бизнес-отношения продолжаются уже много лет по экономическим, политическим и международным направлениям.

Читайте также"Финансовые интересы не задевает, а пиариться можно": в Украине отреагировали на принятие закона о языкеВот это и есть суть, а все остальное – мишура, развод лохов, манипулирование общественным мнением и уничтожение Украины. За такое нужно наказывать очень жестко.

Но что самое опасное – это то, что огромный порыв единения, который был в Украине после Майдана, в угоду своей политической игре Порошенко тупо "слил в унитаз". Ради сохранения власти он готов абсолютно на все. Посмотрите на то количество безумия, которое он совершил. Безумия – с точки зрения общественных интересов, когда он цинично режет по живому страну. А вот с его точки зрения, все очень рационально, все делается ради сохранения власти. Это – живая иллюстрация того, как человек, который опьянен властью, становится безумным и опасным для общества и государства.

Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего для Главреда