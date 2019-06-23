Прелести политической мастурбации

В дословном переводе с латинского это сугубо человеческое явление означает осквернение рукой. А древние римляне ух какой еще толк знали в сексуальных утехах.

Но я – другом, совсем о другом. Об украинском телевидении. Которое всего лишь год назад мне очень хотелось защитить от посяганий достославного Петра Алексеевича и его активистов, состоявших на довольствии в СБУ. А сегодня – не хочу смотреть. Противно. Вероятно потому, что я сторонник натурального секса.

Те же лица. Те же слова. Но – направление споров иное. Лучшие места в них – это заливистые выкрики двух или трех участников разом, сливающиеся в лай. Да-да, в лай.

Читайте такжеВедет себя как первоклассник: почему Порошенко может снова проигратьВозвращаюсь к прежнему, чем развлекал себя, уставшего, зимними вечерами: выключаю звук и спокойно наслаждаюсь тишиной, идущей ко мне из телевизионного экрана. Некоторые персонажи неприятны особенно, но лишенные голоса они почти не раздражают. Прекрасное изобретение телевидение! Не было бы его, оставалось бы отключать радио… Увы, совсем не тот эффект.

Жаль журналистов, ведущих эти шумные и склочные эфиры. Они – рабы, подневольные существа. И, как положено римским рабам, получают сестерции.

Ну, а эксперты мастурбируют с воодушевлением. Бесплатно. Они, почему-то называющие себя политиками и политологами, работают на свое будущее. Вожделенное, парламентское. Где большинство наших депутатов мастурбирует публично. Им, по-видимому, это нравится: свальный грех слаще.

И вот, что особенно интересно. Важен объект мастурбации, представленный фотографией или образом в памяти. Здесь, в нашем случае, всё чаще говорят о Зеленском. Плохо говорят, разочарованно. Но не о нём вожделение. Им, жаждущим, интересен другой, вслух не называемый: Владимир Владимирович. Знает ли он об этом? Мне неведомо.