Порно по-украински, или Как народ смачно вздрючил старую элиту

Украинцы не простили Порошенко и Ко "сексуальной пятилетки" / УНИАН

Все-таки Украина – это страна по приколу, к чему бы иному там Вакарчук не призывал. Да он и сам все время на приколе, но сейчас не о нем.

У нас два раза был Майдан. Два раза одна сторона медали хотела прогнуть другую. Во второй раз получилось. Прогнули так, что до сих пор отхаркиваемся. Отхаркиваются обе стороны, потому что медаль у нас только одна.

И вот новый протест. Цивилизованный. На избирательных участках. У нас произошло, кстати, то, к чему в Москве призывает Навальный. Голосовать за разных фриков, лишь бы прокатить единоросов.

У нас прокатили всю политэлиту. Какой бы они ни была, но другой у нас нет. А теперь уже нет никакой.

Читайте такжеПять важных выводов из парламентских выборовОтметьте отдельно игривый бумеранг для жлобья из 8 созыва Рады. Если бы они проголосовали за пропорциональную систему, сейчас бы у Зеленского в Раде не было 226 штыков. А так есть с запасом.

Но феномен мажоритарки, уверен, не просчитали вообще ни в одном кабинете. Да, какой-то старт в +N процентов кандидатам от президентской партии просчитывался. Именно так в 2014-м заходили в Раду странные персонажи от БПП и НФ.

Люди ж тогда проголосовали за Гаврилюка. Что-то же у них в голове было тогда? А сейчас эти же самые люди проголосовали за ноунэйма из "Слуги народа".

Но вот так, чтобы обнулить почти всех – это персональное спасибо Петру Алексеевичу. Кстати, если бы сейчас была 100%-я мажоритарка, Петр Порошенко бы вряд ли попал в Раду. Черчилль реально затр*хал страну до рвотного рефлекса на старые имена.

А мы по итогу опять получили иррациональный выбор. Говорю "мы" и вписываю в этот список и самого себя. Я тоже голосовал за ноунэйма из СН. Штаны в кабинке не снимал, но ощущение такое же, как будто снял.

Но опять же, все ведь познается в сравнении. 5 лет дегенератов в Раде – и это уже выработанный рефлекс, как у собаки Павлова. Да я и за собаку Павлова голосовал бы. Даже за мертвую. Лишь бы поменять то, что было.

Читайте такжеСокрушительная победа партии Зеленского: что будет дальшеНо теперь все. Страница ада прошлой пятилетки перевернута. И у нас новый разворот.

И здесь опять мы упираемся все в ту же самую медицинскую карту. Ленивый, иррациональный и патерналистический избиратель, который ждет чуда.

Сейчас эта народная лавина опять расслабилась. Ну как после секса. Пять лет нас тр*хали, потом мы смачно тр*хнули и все. Давайте сюрпризов, а мы на диванчик.

А ведь мы по-прежнему НИЧЕГО не знаем о тех, кому вручили всю полноту власти в стране. Всю вертикаль. У Януковича такого не было, а Порошенко только мечтал о таком. А у нас теперь в кабинетах будут загадочные люди со светлыми улыбками.

Если вы думаете, что у Зеленского маленький временной отрезок, после которого его начнут массово ненавидеть – вы ошибаетесь. Он – актер. К тому же, в отличие от Порошенко, вполне профессиональный. А задача актера – нравится публике. А в нашем случае – просто не затр*хивать свой народ. А это уже не мало.

Но все же всенародный бунт против элиты имеет вполне практические очертания. Просто у нас массы как домашние животные. Понимают, но четко выразить чего хотят, не могут.

Украина – государство неэффективное. Вот как фирма или предприятие. Живет в убыток. Год, два, десятилетие, второе десятилетие. Каждый день – день сурка. Вроде все работают, вертятся – а ВВП 1991 года никак достигнуть не можем. Армяне смогли. Таджики смогли. А у нас никак не получается.

Читайте также"Сделал их": как Зеленский переплюнул Порошенко и ЯнуковичаФактически мы живем в стране чиновников и для чиновников. Две параллельные Украины. Мы им даем синекуру на 5 лет. И дальше начинается порно. И их обогащение. И опять по итогу выходим в ноль (при лучших правителях), а чаще в минус.

У них дети в Лондоне и дома в Испании. А у нас метро на Троещину и гиперлуп. Но завтра.

Но теперь у безымянных пацанов из народа под лейбом "Слуга народа" есть возможность. Провести институциональные реформы. Сделать прозрачным и понятным алгоритм назначений от руководителя ЖЭКа до профильного министерства. Совместить две параллельные Украины в одну. От принципа синекуры для чиновников перейти к методу коллективной ответственности и коллективного управления государством.

Смогут ли? Не уверен. Желание жить красиво, и чтобы уважали, непременно, победит. Но уже и победителям будет не так просто. "Жить по-новому" - это не жить также, но без Порошенко. Появился запрос на справедливость. А если эти ребята не сумеют институционально организовать справедливость, придет другая волна новых. Еще более дерзких и наглых. Но уже с конкретными предложениями.