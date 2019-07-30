Как украинцы брезгливо выкинули из власти вороватый ширпотреб

Михаил Подоляк

политтехнолог

30 июля 2019, 08:27

Изгнанные максимально унизительно с президентских постов ушлые парни так и не поняли причин своего позора и продолжают учить нас жить.

Несмотря на очевидное и вероятное, кое-что все-таки весьма туго доходит до определённых категорий граждан. У нас за последние десять лет (кстати, очень даже короткий исторический промежуток) имеется сразу три изгнанных президента. Большая редкость по европейским меркам.

Один - физически, брутально, позорно. Два - электорально, максимально унизительно, брезгливо даже. Все трое до определённого момента считали себя очень ушлыми парнями, баловнями судьбы, удачливыми Фигаро современного мира.

Каждый из троих имел невероятный собственный "звёздный час". Ющенко в 2004-м, вальяжно причмокивая, чувствовал себя полноценным мессией, буревестником новых времён. Янукович шальной осенью 2010-го считал себя Фениксом, который возродился из пепла грандиозных политических крушений. Порошенко в кровавом 2014-м, по павлиньи демонстрируя хвост, откровенно влюбился сам в себя, считая своё "от третьего лица" настоящим божьи помазанником. Потому что совсем недавно, каких-то полгода до майданных трагедий, он искренне молил бога подарить ему... "выдающуюся" должность мэра Киева в противостоянии с тогдашним Катеринчуком. А стал президентом. Вернее, не совсем президентом. Скорее президентствующим мародёром... Но в итоге все эти трое нарциссов были с оглушительным грохотом изгнаны, опозорены и справедливо оплёваны жёсткими претензиями.

Читайте такжеБудет ли Запад спасать Порошенко от уголовного преследования?Почему? Потому что они и есть типичное политическое старьё. Ширпотреб из вороватых 90-х. Отвратительные "ходячие штампы", как нельзя жить в современном мире. Все трое так и не поняли, что современная Украина предлагает топ-менеджеру только одну опцию - право на выполнения взятых на себя обязательств. "Сказал - сделал". Иначе никак.

И это совсем не про наполнение только собственного кармана. Не про хитрожопое трудоустройство собственной армии иждивенцев с большими и шершавыми языками. И не про создание собственной воровской вертикали с чудесной физиономией некоего условного "свинарчука" в качестве мажордома. Это только про полноценный консенсус между государством и обществом. Про то, что Украина должна быть такой же цивилизованной страной как европейские страны. Когда одни говорят, другие слушают, а не цинично игнорируют.

Читайте такжеСимвол великой Лжи, или Почему Порошенко должен быть жестко наказанХуже только одно. Изгнанные так и не поняли причин своего позора. И потому продолжают надувать свои откормленные щечки и поучать нас, как нужно жить. Выглядит это, разумеется, потрясающе. Получив шанс, став первым лицом в государстве, ты опускаешь это государство, превращаешь его в обслугу, унижаешь окружающих, превращаешься в провинциального барина, но потом, после того как тебе дали легендарного "заднеприводного пинка", ты вдруг пытаешься открыть здесь курсы МВА-формата по навыку "как правильно управлять сложными социальными системами".

Иногда, конечно, можно дважды подряд вступить в одну и ту же смрадную реку. И даже трижды подряд. Но это ровным счётом ничего не меняет. То, что дурно пахнет - рано или поздно начинает невыносимо вонять.

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Петр Порошенко Виктор Янукович Виктор Ющенко выборы 2019 Михаил Подоляк Украина
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