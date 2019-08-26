Поющие свингеры: почему украинские артисты потеряли страх

Украинские артисты все чаще выступают в России / instagram.com/anilorak/

Свингеры – это семейные пары, готовые для разнообразия интимной жизни по согласию обменяться партнёрами. Однако именно со свингерами сравнил популярный украинский шоумен Сергей Притула участниц песенного дуэта Анна-Мария. По его мнению, участие сестёр Опанасюк в программе российского песенного конкурса Новая волна равноценно свингерству. Понимать сравнение нужно так: даже если люди разборчивы в партнёрах, это не подтверждает их моральных качеств.

Аналогия родилась у Сергея Притулы в ответ на заявление самих виновниц. Анна и Мария в один голос заявили о своём желании достойно представить Украину, цитата, всем людям планеты Земля. И в Новой волне почитают за честь участвовать – наверняка с той же целью, - артисты из Италии, Латвии, Молдовы, Албании, Армении, Кубы, Испании, США. Социальные сети оперативно напомнили "артистам без политики", что ни с одной из упомянутых стран нет с Россией, хозяйкой фестиваля, пятилетнего военного конфликта. И граждане этих стран в начале третьего тысячелетия от пуль российских военных не гибли. А российские бомбы не сыпались на дома испанцев, молдаван, албанцев, тем более – американцев. Притула же заявил: "Если пара из Украины полетит в Бельгию на международный слёт свингеров, где будет возможность заняться сексом с партнёрами их других стран – это тоже можно будет подать как способ достойно представить Украине всем жителям планеты Земля".

В начале нынешнего года Анна и Мария Опанасюк уже успели влипнуть в похожий скандал. Девушки в прямом эфире крымскотатарского канала ATR не смогли ответить на вопрос, что случилось с Крымом, откуда они родом. И, кстати, до войны успели стать Заслуженными артистками Автономной Республики Крым. Далее оказалось: мама девушек занимает высокий пост в так называемом "совете министров Крыма". Проще говоря, сотрудничает с оккупантами.

Прежняя власть за пять лет не нашла решения, что делать с гражданами Украины, которые работают в России. Нет закона, запрещающего нашим мужчинам и женщинам зарабатывать деньги на территории государства, которое воюет с их родиной.

Ни одна политическая сила не взяла на себя ответственность хотя бы разработать и подать подобный законопроект. Дело не только в артистах и деятелях культуры вообще. У нас до сих пор есть наземное транспортное сообщение с Россией. Поезда возят "за поребрик" обычных работяг, которых принимают российские стройки.

Трудились там наши соотечественники и до войны. Но с началом российской агрессии не собрали манатки, не вернулись домой. Допустим, в Украине платят меньше. Но ведь украинские рабочие руки нужны в Польше, Чехии, Словакии, других европейских странах. Проблема – языковой вопрос. Общаться на русском, даже не изучая его специально, может 100% взрослого населения Украины. Со знанием других языков, в том числе государственного, украинского, есть проблемы. Вот почему многие работяги не отрезали себя от российских строек радикально, и жителей Западной Украины это тоже касается.

Запретить украинцам работать в России не может никто. С гастролями артистов то же самое. Нет законов, кроме разве что моральных, способных отрезвить гастролёров, заставить их пересмотреть ценности. Равно как нельзя никого наказать за то, что сотрудничаешь с врагом.

И вообще: где вы видите врага? Согласно данным КМИС, обнародованным в мае этого года, количество украинцев, хорошо относящихся к России, выросло и составляет 57%.

А совсем недавно КМИС опубликовал вовсе печальную статистику: число сторонников движения в сторону НАТО среди украинцев медленно уменьшается, количество сторонников военного союза с Россией медленно растёт.

При чём здесь скандальный дуэт Анна-Мария? А при том, что позиция украинских артисток и их поведение – отображение этих самых тревожных тенденций. Обратите внимание: наши сограждане не видят в НАТО защитника, зато видят его в России. Как не вспомнить снова "1984" Джорджа Оруэлла, где чёрным по белому написано: "Война – это мир". "Сделавшись постоянной, война перестала быть войной", - читает герой романа в якобы запрещённом трактате. Который, на самом деле, вкладывает в головы, ещё сохранившие возможность мыслить, нужные единой партии власти тезисы. Мы привыкаем к войне и в то же время боимся её активной фазы. Боимся стать очередными жертвами. Вот почему приходить уверенность: воевать может позволить себе только сильный. Значит, нужно принять его право на силу – и тогда наступит мир. Хотя война никуда не денется.

С началом российской военной агрессии первой из украинских артисток окрестила себя именно "посланницей мира" Ани Лорак. Ей доставалось за регулярные гастроли в России, украинские концерты время от времени пытались сорвать, иногда – успешно. И всё равно певица продолжала свою "миссию мира". К ней примкнули коллеги, Таисия Повалий (ей пришлось даже уехать в Россию от гнева подальше), Светлана Лобода (позже последовала примеру старшей товарки), теперь вот – младшая их коллега Анна Корсун, более известная как Maruv. Последняя несколько дней назад засветилась на российском фестивале в Монако, изобразив ко всему лесбийский поцелуй с танцовщицей на сцене. Конечно же, представляла на нём Украину.

Ещё год назад эти и другие "творческие" коллаборационисты искали оправдание своим выступлениям в России. В большинстве случаев называли себе "миссионерами", "мостами между двумя культурами", "артистами вне политики". Сейчас они окончательно потеряли страх. Потому, что всё большая часть нашего общества понимает: войну с Украиной начала Россия. Однако мир тоже зависит от агрессора. Который вместо того, чтобы нападать, обещает защищать. Дружи с Россией – получишь мир. Деятели шоу-бизнеса просто уловили и подхватили опасный для будущего нашей страны тренд. А ведь оборви они и не только они все связи с Россией – прозрело бы значительно больше людей. Да и социология была бы другой.