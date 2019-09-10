Приключения Зеленой Кнопочки, или Какую проблему вскрыла интимная переписка в Раде

Елена Криворучкина засветилась в интимной переписке в Раде / Страна

"Зелёная Кнопочка" - так теперь в соцсетях именуют народного депутата от "Слуги народа" Елену Криворучкину. Вездесущая фотокамера журналиста поймала новоиспечённого политика за интимной перепиской с бойфрендом. Именно любимый называл депутата "зелёной кнопочкой". Сразу же после снятия с депутатов неприкосновенности "кнопочка" в письме сообщила абоненту, что теперь готова заниматься любовью день и ночь.

Госпожу Криворучкину соцсети подняли на смех, а зря. На самом деле такое содержание переписки – свидетельство её продвинутости. Мало кто знает, что такая кнопка в реальности скоро может появиться. И не для голосования в Верховной Раде Украины: у кнопки LoveSyns будут другие функции. Компания-разработчик Kickstarter намерена создать прибор, сигнализирующий настрой партнёров на секс. "Кнопок любви" будет две. Нажатием одной из них партнёр оповещает партнёра о желании и готовности, а на ответное нажатие даётся 15 минут. Так авторы проекта хотят создать комфортные условия для тех, кто хочет интима от партнёра и боится сказать вслух, чтобы не получить отказ.

Читайте такжеПоставить в Раде секс-кабинки: в Сети вдохновились историей депутатши с интимной перепискойЭто – лишь в порядке просветительства. Елена Криворучкина могла бы объяснить интимную конспирологию сама. Если бы захотела. Проблема, которую невольно вскрыл этот парламентский – точнее, непарламентский инцидент, назрела давно. Суть её в том, насколько человек, ставший публичным, имеет право на личную жизнь. Как отделить личное от публичного. И как реагировать, когда личное вдруг стало публичным.

Пока что Елена Криворучкина справилась. "Пусть завидуют", - ответила на публикацию переписки, после чего интерес к её персоне резко упал. Однако не все, чья личная жизнь ещё месяц назад мало, кого занимала, готовы реагировать так же. Начиная с президента Владимира Зеленского, которому к публичности явно не привыкать – но при этом ни жена Елена, ни дети до недавнего времени в объективы камер и социальные сети не попадали. Потому господин Зеленский не сдержался и возмутился, когда его детей отечественные папарацци пытались "подловить" в День знаний.

Возмущение главы государства восприняли по-разному. Были комментарии, в которых господина Зеленского поддерживали и напоминали, непонятно, правда, кому, о праве президента на личное пространство. Но звучало и противоположное: теперь личная жизнь первого лица государства становится общественным достоянием.

Читайте также"Х*й им в жопу!": депутат от Слуги народа случайно "спалился" на перепискеВпервые личная жизнь украинского президента потеряла приватность с приходом на этот пост Виктора Ющенко. "Народного" президента, его жену Катерину, американку украинского происхождения, и множество детей показывали везде, и те не возражали. До тех пор, пока один из сыновей, Андрей Ющенко, не вляпался в скандал: припарковал свой автомобиль в неположенном месте. Это стало поводом для публикации под названием "Сын Бога", в которой "паныч" был показан завсегдатаем ночных клубов, владельцем дорогого телефона, прожигателем жизни и жиголо. Реакция отца была не менее скандальной: Виктор Андреевич пожурил сына, но при этом посоветовал в дальнейшем тыкать счётом из ресторана "в морду журналисту". После чего семья президента стала более закрытой.

Право на личную жизнь жёстко оберегал его преемник, Виктор Янукович. Вообще депутаты от "Партии регионов" отличались закрытостью во всём. Исключением был Нестор Шуфрич, которого присутствие в скандальных светских хрониках даже привлекало. Уравновешивал его депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко – его долгоиграющий развод с моделью Натальей Окунской вышел за пределы личной жизни обоих и время от времени попадал в новости.

Такой же сериал, только более драматичный, предложил на волне смены власти после Майдана шоумен Антин Мухарский. И до сих пор предлагает: развод с телеведущей Снежаной Егоровой по причине неприятия последней политической позиции супруга в какой-то момент превратился в информационный шум. Создавалось впечатление: парочка втянула сограждан то ли в сериал собственного производства, то ли – в реалити-шоу с игрой на выбывание.

Читайте также"Петя готовит путч": нардеп от Слуги народа "засветила" тайную перепискуПримеров, когда политики и творческие люди становились объектами, за которыми все желающие подсматривают в замочную скважину, очень много. Но упомянутая выше проблема – не в том, что публичные люди добровольно-принудительно лишаються права на личную жизнь и теряют приватность. Это данность, придуманная давно и не в Украине. Даже не в прошлом веке. Корень проблемы – именно в том, что публичность доминирует над приватностью, даже если вы – не политик, не бизнесмен, не актёр, не музыкант.

Виной тому социальные сети. Давайте вспомним Астрид Линдгрен и одного из придуманных детской писательницей персонажей: фрекен Бон из трилогии о Карлсоне. Кто не читал книгу, тот видел советский мультфильм. И сразу ответит на вопрос, какая была у домохозяйки фрекен Бок мечта. Правильно, она хотела попасть в телевизор. Если по телевизору показывают жуликов – чем она хуже. То есть, женщина, в жизни которой ничего не происходит, очень хочет публичности. Не всегда понимая, какие будут последствия.

Во времена, когда писалась книга, это было сложно. Непросто было оказаться в эфире ещё десять лет назад. Сегодня каждый человек без проблем может явить себя окружающим. Для этого в сеть выкладываются фото и видео с пляжей в купальниках. С любимыми в ресторанах. С детьми – многие дети растут благодаря публикациям в соцсетях на глазах сотен тысяч посторонних. А ещё – в интимных позициях. При желании легко отыскать реальных людей по запросу "любительское горячее видео".

Разница в том, что одни публикуют свою личную жизнь в открытом доступе добровольно. Из желания показать: я что-то в этой жизни значу, тоже хочу внимания. Но другие, наоборот, требуют спрашивать у них разрешения. И вот что интересно: обе стороны по-своему правы. Просто первые, позволяя себе делать личную жизнь публичной, требуют того же от вторых. Не дожидаясь согласия.