Андрей Загороднюк / УНИАН

Министр обороны рассказал, зачем в ВСУ нужна военная полиция Недавно назначенный на пост главы Минобороны Андрей Загороднюк детально и конкретно высказался по теме законопроекта о военной полиции.Минобороны Украины в ближайшее время подаст в Верховную Раду законопроект о военной полиции, направленный прежде всего на борьбу с коррупцией в военно-промышленном секторе.

Соответствующее заявление в интервью порталу Цензор сделал глава украинского военного ведомства Андрей Загороднюк.

"Коррупция всех уже достала. Время решать этот вопрос. Есть все органы, которые необходимы для закрытия вопроса. Мы подаем закон о военной полиции, надеемся, он пройдет. Нужна новая антикоррупционная программа – ее надо переписывать. То есть осталась только политическая воля идти до конца в этих вопросах, и она есть", – подытожил он.

Напомним, ранее глава министерства обороны Загороднюк рассказал о методах предотвращения коррупции в армии. До этого он пояснил свои планы на работу с Генштабом ВСУ.