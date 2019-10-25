Зачем Украине покупать бразильские самолеты Super Tucano

самолет Super Tucano / Фото Министерство обороны Бразилии

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что Украина хочет закупить бразильские военные самолеты Super Tucano и военно-транспортного самолета Embraer KC-390.

В свое время командование Военно-воздушных сил рассматривало вариант закупки турбовинтовых самолетов Super Tucano для первого уровня подготовки пилотов, а также они могут использоваться в дальнейшем как самолеты для выполнения некоторых боевых задач. Но я не уверен, что у нас на сегодня уже есть принятое решение в рамках перевооружения ВСУ, чтобы такие самолеты были однозначно закуплены.

Читайте такжеГром для ВСУ: военный эксперт рассказал о новом мощном оружии для УкраиныДумаю, что это лишь один из возможных сценариев, но с точки зрения их покупки как учебно-тренировочных, нужно, условно говоря, провести более подробный анализ, если мы говорим об этих самолетах. Потому как я знаю, что командующий ВВС летал в Бразилию где-то полтора месяца назад и, возможно, этот вопрос как раз исследуется.

Но сейчас закупка любых самолетов – с одной стороны, вопрос достаточно актуальный, а с другой – сейчас разрабатывается оборонный обзор, который должен будет сформировать требования к Вооруженным силам, после чего у нас изменится вид ВСУ и определенные потребности, исходя из подходов к оптимальному построению системы обороны. Это будет сделано до конца года и только после этого станет понятно, что у нас происходит, в том числе, и с военной авиацией.

В принципе, есть часть стран, которые такие самолеты использует, но наши истребители СУ-29 и СУ-27 гораздо мощнее. Super Tucano – турбовинтовые, а не реактивные, и они имеют меньшую скорость и т.д.

С точки зрения современной авиации – это шаг назад, с точки зрения изменения формата боевых действий, когда самолетам необходимо выполнять задания на меньшей высоте – это будет лучше в сравнении с современными истребителями. Все будет зависеть от выбранной стратегии ВВС. Но однозначно Super Tucano не должны быть базовыми самолетами.

Поэтому очаговые закупки ситуацию явно не исправят. И скорее, это политические заявления, чем реальные действия. Это больше похоже на схему, когда страна предлагает свои самолеты, не зная потенциала страны. Если говорить о KC-90, то мы и сами изготавливаем военно-транспортные самолеты и у нас проблема с загрузкой наших предприятий. Например, нам необходимо загрузить ГП "Антонов" изготовлением АН-138 и АН-158, которые способны выполнять аналогичные функции.

Сергей Згурец, Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, эксперт по вопросам оборонных технологий, специально для Главреда