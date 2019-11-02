  1. Главная
  3. Мнения

После краха путинского режима его пособников ждет наказание

Андрей Зубов

российский историк

2 ноября 2019, 08:22

С кремлевской властью диалог окончательно стал невозможным.

путин
Путин запрещает интернет, что никто не знал, как вытаскивают последние деньги из кармана.

Власть РФ сегодня ввела в действие закон о Суверенном Интернете, имитируя старших товарищей из тоталитарного Китая. Сегодня же Верховный суд ликвидировал движение "За Права Человека" Льва Александровича Пономарева. И сегодня же на движение "Мемориал" наложены штрафы почти в миллион рублей за то, что Мемориал забыл где-то упомянуть, что он - "иностранный агент".

Ноябрь начался в России явной демонстрацией Кремлем намерения заткнуть обществу рот. Беда только в том, что Кремль - это небольшое сообщество мультимиллионеров и офицеров КГБ, обуреваемых единственным желанием - сохранить богатства и власть. Их уже никто почти не считает патриотами, как в 2014 и, тем более, радетелями земли Русской. За деньги они покупают себе поддержку, формируя Росгвардию, полицию, эшелонируя своими родственниками ФСБ-КГБ. Но, купленная за деньги преданность, без идеи, мало что стоит. А идеи все испарились после весны 2018 года. Король неожиданно быстро оказался голым. И это осмелился сказать не маленький мальчик, но десятки тысяч людей на улицах наших городов и сотни тысяч в том самом, мировом еще, интернете.

Читайте такжеЭпоха путинского застоя кончается вместе с ПутинымКремль потерял даже естественное желание не выглядеть смешным. Он запрещает движение за права человека, ясно показывая, что он против этих прав, он запрещает Мемориал, то есть историческую память, наполняя одновременно ТВ сказками о прошлом и настоящем, в которые на глазах перестают верить. Он превозносит уже в открытую коммунистический режим и Сталина с Дзержинским в стране, где почти в каждой семье есть убитые и пострадавшие от рук коммунистов. А отбирая в пользу чекистов бизнес, делает ненавистной всем ФСБ. Неужели, ограничивая интернет, Кремль думает, что его не возненавидят миллионы российских пользователей (как ненавидит коммунистов китайская молодежь), а будут благодарить за розовые очки, надев которые как бы и не замечаешь, что у тебя вытаскивают последние деньги из кармана.

С такой властью, смешной и жалкой, диалог не возможен. Да и говорить там не с кем.

Читайте такжеГлавный кремлянин окончательно убедился в ненависти к себеВпрочем, всё же надо предупредить. Дорогие судьи, выносящие кривосудные приговоры и налагающие незаконные штрафы. Как только нынешний Кремлевский режим уйдет в прошлое (а уйдет он очень скоро), мы примем закон о дисквалификации судей и взыскании лично с вас сумм, наложенных вами штрафов, в пользу пострадавших от ваших приговоров лиц и организаций, и в двойном размере. И тогда сама собой исчезнет проблема иностранных агентов. Не международные фонды, а вы из своего кармана будете финансировать правозащитные организации, Мемориал, Агору... И это будет справедливо.

Россия Интернет Владимир Путин Андрей Зубов
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:35
Заставить России вернуть Крым: надо возбудить миллион уголовных дел - эксперт
08:22
После краха путинского режима его пособников ждет наказание мнение
08:20
"Ху*лои*анько выбрал русский чай с полонием": "лошару" Цемаха за "чувство патриотизма" высмеяли в Сети
08:14
"Пинки" по здоровью и кошельку: кого гороскоп на сегодня предупредил о проблемах
07:42
"Скоро в Крыму покатается на мотоцикле": из-за слов Макрона посла Франции вызвали в МИД Украины
07:36
Как Украине добиться от России репарации за Донбасс мнение
07:15
"Папа тоже участвует?": дочь Добкина объявила алко-инициативу
06:44
Газ и Донбасс: что задумала Россия мнение
06:29
Чей Крым? Facebook оскандалился из-за "Гоблина" Аксенова
06:17
В Великобританиии "переименовали" столицу Украины
05:55
ТОП-5 коротких стрижек с гарантированным эффектом омоложения для женщин от 40 - фото Фото
05:38
Макияж, который старит: как избежать распространенных ошибок Фото
05:28
Боком и с прискоком: в Сети опубликовали топ-10 самых популярных секс-поз
05:02
В Киеве на семи дорогах серьезно снижена скорость движения Видео
04:51
Модные пуховики 2019-2020: стилисты рассказали, как быть в тренде - 34 фото Фото
04:29
День мужчин 2019 – поздравления мужественные и стильные открытки Фото
04:05
Модный маникюр с фольгой – битое стекло, слеза единорога и лунный маникюр - фото Фото
03:55
Новые войны, теракты и катастрофы: астролог назвал опасные даты ноября 2019
03:22
Эксперты дали 5 советов, как легко похудеть
03:10
Детектор лжи для "слуг народа": эксперт объяснил, зачем Арахамия пугает полиграфом
02:53
Бонус к безвизу: Пристайко рассказал о новых переговорах с ЕС Видео
02:28
"Заставили голоса в голове": в России мужчина зарезал ребенка во время "тихого часа" в детсаду
02:01
Ученые разнесли миф о прямой связи секса во время беременности и родов
01:47
По приютам с детства скитался: рецензия на фильм Сирота Бруклин Видео
01:20
В Одессе на Хэллоуин 2019 на улице нашли повешенной девочку
00:57
Россия хочет сорвать саммит "нормандской четверки" - Пристайко
00:45
"Как черт от ладана бегает": эксперт объяснил, почему Коболев не пойдет на прямые контракты с РФ
00:31
Развлекался с телефоном: в Раде снова застукали "слугу народа" за шалостями
00:05
2 ноября – какой сегодня праздник: что делать в родительскую субботу и День мужчин Видео
01 ноября, пятница
23:42
"20 млрд дефицита ежегодно": Арахамия рассказал, какие проблемы у Украины в борьбе с РФ Видео
23:27
"Манили гражданством": Цемах рассказал, что ему давали в Нидерландах за показания по рейсу MH-17
23:17
В Белом доме рассказали, готовы ли к импичменту Трампу
23:07
Брошенные в фекалиях: в Киеве женщина кинула на съемной квартире десятки кошек и собаку - видео Видео
22:45
"Право официально убивать русских": Соколова поглумилась над скандалом с Call of Duty в РФ Видео
22:11
Цифры зашкаливают: Чернобыль посетили рекордное количество туристов
21:47
Подожгли шины: на Черниговщине люди пикетируют полицию из-за загадочной смерти подростка Видео
21:30
Топ-модель по-украински 3 сезон 10 выпуск: кто ушел смотреть онлайн 01-11-2019 Видео
21:24
Эксперт рассказал, почему и зачем Украине "кровь из носу" нужно строить ракеты
21:05
Бабье лето в ноябре: синоптики рассказали, когда вернется тепло
20:54
В Кабмине рассказали, чего добился Киев во время визита Столтенберга в Украину
20:41
"П@@@@ц какой-то": Фото Кристины Асмус оказалось на надгробии
20:28
Перестрелка в Харькове: в полиции сообщили шокирующие детали кровавой бойни Видео
20:16
НАБУ по требованию ВАКС открыло дело против Кличко
20:13
"Чистки" Генпрокуратуры угрожают делам против политтехнолога Януковича - Reuters
19:52
В Киеве заминирован железнодорожный вокзал
19:45
Нардеп Яременко подал в отставку с поста главы комитета Рады из-за секс-скандала Видео
19:14
"Снайперов привозил, хинкали поставлял": Саакашвили ответил на обвинение в организации убийств на Майдане Видео
19:08
"Контролирует МВД": в Минобороны отчитались о разведении войск в Золотом
18:59
НАБУ открыло дело против Кличко
18:55
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 10 выпуск 3 сезон - 01-11-2019 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять