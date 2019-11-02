После краха путинского режима его пособников ждет наказание

Путин запрещает интернет, что никто не знал, как вытаскивают последние деньги из кармана.

Власть РФ сегодня ввела в действие закон о Суверенном Интернете, имитируя старших товарищей из тоталитарного Китая. Сегодня же Верховный суд ликвидировал движение "За Права Человека" Льва Александровича Пономарева. И сегодня же на движение "Мемориал" наложены штрафы почти в миллион рублей за то, что Мемориал забыл где-то упомянуть, что он - "иностранный агент".

Ноябрь начался в России явной демонстрацией Кремлем намерения заткнуть обществу рот. Беда только в том, что Кремль - это небольшое сообщество мультимиллионеров и офицеров КГБ, обуреваемых единственным желанием - сохранить богатства и власть. Их уже никто почти не считает патриотами, как в 2014 и, тем более, радетелями земли Русской. За деньги они покупают себе поддержку, формируя Росгвардию, полицию, эшелонируя своими родственниками ФСБ-КГБ. Но, купленная за деньги преданность, без идеи, мало что стоит. А идеи все испарились после весны 2018 года. Король неожиданно быстро оказался голым. И это осмелился сказать не маленький мальчик, но десятки тысяч людей на улицах наших городов и сотни тысяч в том самом, мировом еще, интернете.

Читайте такжеЭпоха путинского застоя кончается вместе с ПутинымКремль потерял даже естественное желание не выглядеть смешным. Он запрещает движение за права человека, ясно показывая, что он против этих прав, он запрещает Мемориал, то есть историческую память, наполняя одновременно ТВ сказками о прошлом и настоящем, в которые на глазах перестают верить. Он превозносит уже в открытую коммунистический режим и Сталина с Дзержинским в стране, где почти в каждой семье есть убитые и пострадавшие от рук коммунистов. А отбирая в пользу чекистов бизнес, делает ненавистной всем ФСБ. Неужели, ограничивая интернет, Кремль думает, что его не возненавидят миллионы российских пользователей (как ненавидит коммунистов китайская молодежь), а будут благодарить за розовые очки, надев которые как бы и не замечаешь, что у тебя вытаскивают последние деньги из кармана.

С такой властью, смешной и жалкой, диалог не возможен. Да и говорить там не с кем.

Читайте такжеГлавный кремлянин окончательно убедился в ненависти к себеВпрочем, всё же надо предупредить. Дорогие судьи, выносящие кривосудные приговоры и налагающие незаконные штрафы. Как только нынешний Кремлевский режим уйдет в прошлое (а уйдет он очень скоро), мы примем закон о дисквалификации судей и взыскании лично с вас сумм, наложенных вами штрафов, в пользу пострадавших от ваших приговоров лиц и организаций, и в двойном размере. И тогда сама собой исчезнет проблема иностранных агентов. Не международные фонды, а вы из своего кармана будете финансировать правозащитные организации, Мемориал, Агору... И это будет справедливо.