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Является ли Украина колонией США?

Андрей Головачев

политический эксперт

3 ноября 2019, 09:12

Государство, не способное к современному управлению, неизбежно теряет часть суверенитета.

Зеленский Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп / офис президента Украины

Унизительная зависимость Украины от США заставляет многих говорить о том, мы стали их колонией.

Но так ли это?

Для того чтобы ответить на этот вопрос надо проанализировать те признаки, при наличии которых страна называется колонией.

Вот основные признаки колониальной зависимости:

1. Внешняя политика полностью контролируется иностранным государством.

Ответ: Необходимо признать, что этот признак присутствует в наших отношения с Америкой

2. Политическая несамостоятельность колонии.

Ответ: если предположить, что США перестанут вмешиваться в дела Украины, то олигархические кланы немедленно разорвут страну. Так что этот пункт тоже присутствует: мы политически несостоятельны.

3. Утверждение на ключевые должности только с разрешения метрополии.

Ответ: 100% соответствует действительности. Премьер, генеральный прокурор, НБУ, Минфин, видимо, СБУ и т.д. согласовываются с США.

4. Географическая обособленность колонии и ее отдаленность от метрополии.

Ответ: в наличии.

5. Структура экспорта колонии преимущественно сырьевая в пользу метрополии.

Ответ: Если говорить о США, то нет. А если говорить о Западе в целом, то – да.

6. Навязывание колонии кабальных экономических договоров со стороны метрополии.

Ответ: Навязывание со стороны США, безусловно, есть, но вряд ли эти договора можно назвать кабальными.

7. Принуждение колонии к закупке импорта из метрополии.

Ответ: Присутствует, но не в критической мере.

8. Контроль финансовой системы колонии со стороны метрополии.

Ответ: Полный контроль над финансовой системой Украины со стороны США через МВФ.

9. Правовой статус аборигенов всегда ниже чем статус у представителей метрополии.

Ответ: 100% факт. Граждан США в Украине нельзя даже пальцем тронуть.

10. Насаждение аборигенам чуждой им культуры, религии и языка.

Ответ: Справедливо только в отношении культуры. Однако это насаждение осуществляется с помощью soft power.

11. Включение колонии в военные союзы с метрополией, участие аборигенов в военных конфликтах на стороне метрополии.

Ответ: 100 % факт.

12. Скупка сельхоз земель колонии представителями метрополии.

Ответ: 100% факт.

Так что являемся ли мы уже колонией США или нет, решайте сами.

Моя точка зрения заключается в том, что мы не колония США в классическом понимании, но мы страна, растерявшая значительную часть своего суверенитета и попавшая в сильную зависимость от США не по их злой воле, а по причине нашей неспособности к самоорганизации и современному государственному управлению.

Мой прогноз на ближайшие 10-15 лет.

  • Украина превращается в классический сырьевой придаток Запада, в слаборазвитую, бедную, аграрную страну, в которой, как в Африке, 60-70 % земель будет скуплено иностранцами;
  • Основные инвестиции в Украину будут идти только в сельское хозяйство. ВВП на душу не превысит 8-9 тыс. долл;
  • Аграрный характер страны не сможет прокормить более чем 20-25 млн чел населения. Поэтому10-12 млн будут трудится за рубежом. Средний уровень пенсий не будет превышать 70-80 долл.

Я изложил так называемый умеренно -оптимистический сценарий, который подразумевает, что удастся избежать крупной войны с Россией.

Во всем происходящем никто не виноват, кроме нас самих.

США Андрей Головачев Украина
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