Является ли Украина колонией США?

Государство, не способное к современному управлению, неизбежно теряет часть суверенитета.
Унизительная зависимость Украины от США заставляет многих говорить о том, мы стали их колонией.
Но так ли это?
Для того чтобы ответить на этот вопрос надо проанализировать те признаки, при наличии которых страна называется колонией.
Вот основные признаки колониальной зависимости:
1. Внешняя политика полностью контролируется иностранным государством.
Ответ: Необходимо признать, что этот признак присутствует в наших отношения с Америкой
2. Политическая несамостоятельность колонии.
Ответ: если предположить, что США перестанут вмешиваться в дела Украины, то олигархические кланы немедленно разорвут страну. Так что этот пункт тоже присутствует: мы политически несостоятельны.
3. Утверждение на ключевые должности только с разрешения метрополии.
Ответ: 100% соответствует действительности. Премьер, генеральный прокурор, НБУ, Минфин, видимо, СБУ и т.д. согласовываются с США.
4. Географическая обособленность колонии и ее отдаленность от метрополии.
Ответ: в наличии.
5. Структура экспорта колонии преимущественно сырьевая в пользу метрополии.
Ответ: Если говорить о США, то нет. А если говорить о Западе в целом, то – да.
6. Навязывание колонии кабальных экономических договоров со стороны метрополии.
Ответ: Навязывание со стороны США, безусловно, есть, но вряд ли эти договора можно назвать кабальными.
7. Принуждение колонии к закупке импорта из метрополии.
Ответ: Присутствует, но не в критической мере.
8. Контроль финансовой системы колонии со стороны метрополии.
Ответ: Полный контроль над финансовой системой Украины со стороны США через МВФ.
9. Правовой статус аборигенов всегда ниже чем статус у представителей метрополии.
Ответ: 100% факт. Граждан США в Украине нельзя даже пальцем тронуть.
10. Насаждение аборигенам чуждой им культуры, религии и языка.
Ответ: Справедливо только в отношении культуры. Однако это насаждение осуществляется с помощью soft power.
11. Включение колонии в военные союзы с метрополией, участие аборигенов в военных конфликтах на стороне метрополии.
Ответ: 100 % факт.
12. Скупка сельхоз земель колонии представителями метрополии.
Ответ: 100% факт.
Так что являемся ли мы уже колонией США или нет, решайте сами.
Моя точка зрения заключается в том, что мы не колония США в классическом понимании, но мы страна, растерявшая значительную часть своего суверенитета и попавшая в сильную зависимость от США не по их злой воле, а по причине нашей неспособности к самоорганизации и современному государственному управлению.
Мой прогноз на ближайшие 10-15 лет.
- Украина превращается в классический сырьевой придаток Запада, в слаборазвитую, бедную, аграрную страну, в которой, как в Африке, 60-70 % земель будет скуплено иностранцами;
- Основные инвестиции в Украину будут идти только в сельское хозяйство. ВВП на душу не превысит 8-9 тыс. долл;
- Аграрный характер страны не сможет прокормить более чем 20-25 млн чел населения. Поэтому10-12 млн будут трудится за рубежом. Средний уровень пенсий не будет превышать 70-80 долл.
Я изложил так называемый умеренно -оптимистический сценарий, который подразумевает, что удастся избежать крупной войны с Россией.
Во всем происходящем никто не виноват, кроме нас самих.