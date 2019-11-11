Сколько украинцы будут платить зимой за газ

С нового года в Украине должен заработать закон о рынке газа / Киевэнерго

Как пройдет отопительный сезон 2020-2021 - вопрос однозначно сложный. В теории для того, чтобы были минимизированы риски, которые возникнут в случае срыва транзита российского газа, нужно запасов чуть более 21 миллиарда кубометров газа. И они у нас есть в хранилищах. С такими запасами мы точно можем более или менее спокойно прожить этот отопительный сезон.

Но, к сожалению, даже при таких объемах запасов при холодной зиме и отсутствии реверса могут быть проблемы. Реверс - это российский газ, который пересек украинскую-европейскую границу, а затем через определенное количество километров физически возвращается обратно. Если этот газ не будет пересекать украинскую-европейскую границу (а он не будет ее пересекать, если поставок из России не будет), с реверсом однозначно будут проблемы. Вопрос в том, насколько будет прерван транзит, и какой дефицит газа создастся, например, в Словакии, и сможет ли она, даже привлекая ресурс Чехии или Австрии, обеспечить поставки реверса в Украину.

Нафтогаз героически отчитывался, что он в первом квартале подписал определенный обязывающий контракт на физический реверс примерно 0,5 млрд кубов газа. Это - немного. Но в той ситуации, которая может сложиться, это может оказаться спасательным кругом. Хотя лучше до этого не доводить.

Читайте такжеГаз дорожает на 20%, водительские права по-новому и другие изменения в Украине с ноябряВ любом случае, вопрос сохранения реверса при нулевых поставках газа в Украину и нулевого транзита - под большим вопросом. Риски очень и очень высоки. Вполне вероятно, что реверса может просто не быть.

Подобная ситуация у нас была в марте этого года, и тогда проходила акция "прикрути". В этом отопительном сезоне "прикрути" может растянуться на более длительный период. Такие риски наиболее актуальными будут ближе к завершению сезона отбора, когда в хранилищах останется около 30% от общей емкости. Соответственно, их способность отдавать этот газ на поверхность будет уменьшена примерно на 60%. Ее, конечно, можно поднимать за счет компрессорных агрегатов, но это - физика, и для всего есть определенный предел.

Насчет тарифных сюрпризов, прежде всего следует отметить, что с 1 января должен полностью запуститься рынок природного газа. Если бы это произошло не 1 января 2020, а 1 января 2019-го, тариф 8,55 гривен за кубометр газа в январе 2020 превратился бы в 12,5 гривен, а то и 13 гривен.

Сейчас ситуация лучше в том смысле, что летом были низкие цены на газ на европейских биржах. Сейчас они растут, но пока не такими темпами, которыми падали (для понимания - с ноября 2018 до июня-июля 2019 цена упала на 50%). Поэтому сейчас реальный тариф для населения - 6,4 гривен за кубометр, а Нафтогаз прогнозировал на зиму 9,6 гривен за кубометр.

Если рынок заработает, то люди будут платить по тарифу 9,6 гривен за кубометр, и это станет тарифным сюрпризом для украинцев, если правительство после того, как заработает закон, не примет никаких других решений. Теоретически оно может ограничить тариф еще на определенный период, как это было сделано с электроэнергией (тариф ограничено на период до конца 2020 года). А может и не ограничить, надеясь на то, что пока цены на газ низкие.

Читайте также"Доиграетесь": глава НКРЭКУ заявил о грядущем повышении цен на электричество для населенияЕсли цены отпустят "в свободное плавание", их будет диктовать рынок, и тогда мы можем ожидать чего угодно. Тогда тариф может быть и 9 гривен за кубометр, и больше. Потому что цены на европейских биржах в зимний период растут всегда.

Есть еще один очень существенный риск связан с прерыванием транзита. Если это произойдет хотя бы на неделю, это станет шоком для бирж даже при условии рекордных накоплений газа в украинских ПХГ, и в результате однозначно произойдет скачок цен. И, если у нас будет свободный рынок газа, то цены для потребителей подтянутся к импортному паритету – то есть, как для промышленности, а она покупает газ у НАК по цене в 12,5-13 грн за кубометр.

Если представить, что на европейских биржах произойдет скачок до 11,5, то до нас эта цена дойдет с маржой трейдера, поставкой до границы, налогами, и в итоге получится, возможно, и 13. Рассчитывать на тариф в размере 6 гривен за кубометр зимой не стоит.