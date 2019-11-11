  1. Главная
  3. Мнения

Сколько украинцы будут платить зимой за газ

Дмитрий Марунич

сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики

11 ноября 2019, 06:54

Рассчитывать на тариф в размере 6 гривен за кубометр зимой не стоит.

счетчик, коммуналка
С нового года в Украине должен заработать закон о рынке газа / Киевэнерго

Как пройдет отопительный сезон 2020-2021 - вопрос однозначно сложный. В теории для того, чтобы были минимизированы риски, которые возникнут в случае срыва транзита российского газа, нужно запасов чуть более 21 миллиарда кубометров газа. И они у нас есть в хранилищах. С такими запасами мы точно можем более или менее спокойно прожить этот отопительный сезон.

Но, к сожалению, даже при таких объемах запасов при холодной зиме и отсутствии реверса могут быть проблемы. Реверс - это российский газ, который пересек украинскую-европейскую границу, а затем через определенное количество километров физически возвращается обратно. Если этот газ не будет пересекать украинскую-европейскую границу (а он не будет ее пересекать, если поставок из России не будет), с реверсом однозначно будут проблемы. Вопрос в том, насколько будет прерван транзит, и какой дефицит газа создастся, например, в Словакии, и сможет ли она, даже привлекая ресурс Чехии или Австрии, обеспечить поставки реверса в Украину.

Нафтогаз героически отчитывался, что он в первом квартале подписал определенный обязывающий контракт на физический реверс примерно 0,5 млрд кубов газа. Это - немного. Но в той ситуации, которая может сложиться, это может оказаться спасательным кругом. Хотя лучше до этого не доводить.

Читайте такжеГаз дорожает на 20%, водительские права по-новому и другие изменения в Украине с ноябряВ любом случае, вопрос сохранения реверса при нулевых поставках газа в Украину и нулевого транзита - под большим вопросом. Риски очень и очень высоки. Вполне вероятно, что реверса может просто не быть.

Подобная ситуация у нас была в марте этого года, и тогда проходила акция "прикрути". В этом отопительном сезоне "прикрути" может растянуться на более длительный период. Такие риски наиболее актуальными будут ближе к завершению сезона отбора, когда в хранилищах останется около 30% от общей емкости. Соответственно, их способность отдавать этот газ на поверхность будет уменьшена примерно на 60%. Ее, конечно, можно поднимать за счет компрессорных агрегатов, но это - физика, и для всего есть определенный предел.

Насчет тарифных сюрпризов, прежде всего следует отметить, что с 1 января должен полностью запуститься рынок природного газа. Если бы это произошло не 1 января 2020, а 1 января 2019-го, тариф 8,55 гривен за кубометр газа в январе 2020 превратился бы в 12,5 гривен, а то и 13 гривен.

Сейчас ситуация лучше в том смысле, что летом были низкие цены на газ на европейских биржах. Сейчас они растут, но пока не такими темпами, которыми падали (для понимания - с ноября 2018 до июня-июля 2019 цена упала на 50%). Поэтому сейчас реальный тариф для населения - 6,4 гривен за кубометр, а Нафтогаз прогнозировал на зиму 9,6 гривен за кубометр.

Если рынок заработает, то люди будут платить по тарифу 9,6 гривен за кубометр, и это станет тарифным сюрпризом для украинцев, если правительство после того, как заработает закон, не примет никаких других решений. Теоретически оно может ограничить тариф еще на определенный период, как это было сделано с электроэнергией (тариф ограничено на период до конца 2020 года). А может и не ограничить, надеясь на то, что пока цены на газ низкие.

Читайте также"Доиграетесь": глава НКРЭКУ заявил о грядущем повышении цен на электричество для населенияЕсли цены отпустят "в свободное плавание", их будет диктовать рынок, и тогда мы можем ожидать чего угодно. Тогда тариф может быть и 9 гривен за кубометр, и больше. Потому что цены на европейских биржах в зимний период растут всегда.

Есть еще один очень существенный риск связан с прерыванием транзита. Если это произойдет хотя бы на неделю, это станет шоком для бирж даже при условии рекордных накоплений газа в украинских ПХГ, и в результате однозначно произойдет скачок цен. И, если у нас будет свободный рынок газа, то цены для потребителей подтянутся к импортному паритету – то есть, как для промышленности, а она покупает газ у НАК по цене в 12,5-13 грн за кубометр.

Если представить, что на европейских биржах произойдет скачок до 11,5, то до нас эта цена дойдет с маржой трейдера, поставкой до границы, налогами, и в итоге получится, возможно, и 13. Рассчитывать на тариф в размере 6 гривен за кубометр зимой не стоит.

тарифы на газ ЖКХ-тарифы Дмитрий Марунич Украина
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:03
Профессор-наполеоновед убил аспирантку и расчленил тело: появились фото жертвы
06:54
Сколько украинцы будут платить зимой за газ мнение
06:35
Гороскоп на 2020: кого ждет карьерный скачек, а кому - закатать губу
06:03
Модные женские стрижки на длинные волосы 2019-2020: каскад, лесенка и удлиненный боб - фото Фото Видео
05:31
День Анастасии: поздравления с Днем ангела короткие и красивые открытки Фото
04:48
Повелители власти: астролог рассказала, кого ждет оглушительный успех в ноябре
04:14
Оливковый маникюр 2019: голливудский френч, матовые ногти и маникюр с фольгой - фото Фото
04:02
Самые полезные продукты ноября: назван топ-3 сезонных фруктов
03:20
Ученые пояснили, как отказ от ужина способствует похудению
02:38
Курс доллара пойдет вверх: аналитик дал прогноз на неделю
01:55
"Паразиты крадут деньги": эксперт предложил разогнать Минздрав и Минобразования
01:33
"Как эти ребята умудрились": политолог засомневался в достоверности опроса в "ЛДНР"
01:09
Являетесь ли вы психопатом: эксперт назвала топ-8 признаков
00:36
11 ноября – какой сегодня праздник: что делать в День Анастасии и шопинга Видео
00:30
Танці з зірками 2019: 12 выпуск 3 сезона смотреть онлайн полный выпуск Видео
00:22
В Польше Макрону напомнили о "горячем дыхании русского медведя"
00:04
В Киеве с проломленными головами найдены ветеран АТО с женой: обвинили сына
10 ноября, воскресенье
23:45
Танці з зірками 2019 12 выпуск: Елена Кравец покинула шоу - все подробности Видео
23:41
Улыбаемся и машем: Тищенко шокировал журналистов странным поведением Видео
23:19
Польша обвинила ЕС в финансировании российского вооружения из-за Северного потока-2
22:55
Яценюк, Ярош и братья Тягнибоки: Мазур перечислил фигурантов своего дела Видео
22:31
Адвоката подозреваемого по делу Вороненкова застрелили на охоте
22:08
На Первом канале Галкина сравнили с Зеленским после заявления о цензуре
21:35
В Минобороны рассказали, когда отменят призыв в армию
21:17
Убийца-беглец из Молдовы едва не зарезал украинского пограничника
20:52
У Трампа назвали условие прекращения поставок летального оружия Украине
20:34
Гороскоп на завтра: кому ждать прорыва, а кому - фантастических отношений
20:30
"Никогда в жизни не извинюсь": Москаль не жалеет, что назвал Супрун еб*нутой Видео
20:11
"Интерпол сдался": замглавы УНА-УНСО Мазур рассказал о своем задержании в Польше
19:47
У Новогнатовки боевики обстреляли машину 128-й бригады: есть раненные
19:11
Арахамия назвал юридически безграмотным заявление Голоса о выходе из Минских соглашений
19:10
Шахтер - Динамо 1:0: "горняки" победили в матче со скандалом и удалением Видео
18:40
Украинский бизнесмен лишил солиста Иванушек света и тепла
18:12
Встреча лидеров стран нормандской четверки: источник назвал вероятную дату
17:43
"Звонила в слезах": стало известно о семье расчлененной российским историком девушки
17:40
Тесты и специальная легенда: стало известно, как провели соцопрос в "ЛДНР"
17:05
В Кабмине решили ликвидировать защищенную государственную спецсвязь
16:30
Суда не будет: в Польше решили судьбу задержанного замглавы УНА-УНСО Мазура
16:18
В ЕБРР уточнили, что поддерживают земельную реформу в Украине
15:58
Секс-скандал в Раде: в Слуге народа нашли замену Яременко на посту главы комитета
15:33
"А ну, покажи": Дубинский рассказал, как Корниенко проверял его телефон после скандала с пранкерами
15:13
Не дать Зеленскому шанс: нормандский саммит саботирует только Россия - СМИ
14:59
В Слуге народа определились со сроками местных выборов
14:55
Прогноз погоды на неделю: когда из Украины уйдет тепло Видео
14:52
Водная проблема усугубилась: в аннексированном Крыму высохли главные реки
14:45
"Дедуган в погонах ФСБ": в Сети ответили Филарету, зовущему бунтовать против ПЦУ
14:05
"Путинский пуделек" Венедиктов объяснил, почему Россия не торопится менять пленных
13:58
Без претензий не бывает: в Слуге народа допустили ротацию министров
13:37
Беззащитная Европа: в МИД Германии признали зависимость от США
13:32
"Партия должна быть секси": "слуги народа" получили нового руководителя политсилы
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять