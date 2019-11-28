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Ситуация с Крымом сегодня - результат жизни в воображаемом мире

Юрий Ткачев

журналист

28 ноября 2019, 10:21

Украина сделала всё, чтобы ее позиция по Крыму не имела никаких точек пересечения с реальностью.

Крым
Крым / УНИАН

Насчёт Эппла, признавшего Крым российским (в смысле, там теперь в приложениях пишется, например, Симферополь, Крым, Россия) у МИД Украины дичайше бомбит. А ведь это более чем логично.

Понимаете, какая штука. Есть реальный мир, а есть воображаемый. Многие люди предпочитают жить в воображаемом мире. Реально в анкетах при переписях указывают себя эльфами или джедаями. И им это даже позволяют, ибо свобода убеждений и это вот всё. 

Но когда такой "эльф" попадает в больницу, ему, конечно, никто не скажет что а, ты ж эльф, чё тебе, ты и сам выздоровеешь. Потому что объективные штуки показывают, что он никакой не эльф и без лошадиной дозы антибиотиков тупо помрёт. И знаете что? Сам поциент уже как-то не думает, что он эльф, и просит себе вкатить. Потому что это реальность, которой он всё время избегал, выскочила из-за угла и укусила его за жопу. 

Так и тут.

Читайте такжеПутин готовится обменять украинский Крым на украинский ДонбассМожно сколько угодно говорить, что крымваш. Но в реальности там действуют российские законы, он управляется Россией, живущие там люди считают себя гражданами России и живут по московскому времени. И если делать вид, что это не так, то при попытке соотнестись с реальностью начнутся проблемы. Бизнес - это реальность, и проблемы ему не нужны. 

И вы, кстати, сделали всё, чтобы это было так, и чтобы ваша позиция по Крыму не имела никаких точек пересечения с реальностью. Вы говорили что крымваш, но отключили ему свет, воду и вообще всё, что могли отключить. Вы говорили, что крымваш, но при этом закрыли с ним транспортное сообщение точно так же, как если бы он был чужим и враждебным. Вы говорили, что крымваш, но сделали всё, чтобы с прилавков крымских магазинов исчезли украинские продукты, а с крымских пляжей - украинские туристы. И другое дело, что у вас не получилось.

Читайте также"Признание" Земана о Крыме - топорная кремлевская пропагандаТо есть, вы даже не те, кто считает себя эльфом или там радужным пони. Вы те, кто знает, что он человек, но всем говорит, что он радужный пони, при этом наворачивая сосиски с пивом, а не кексики с чаем. И у тех, кому он это говорит, невольно закрадывается сомнение: а не чешешь ли ты нам, мил человек? И чем дальше, тем чаще оно будет закрадываться.

Для того, чтобы иметь шанс на то, чтобы Крым снова стал вашим, надо для начала хотя бы самим в это верить. А вы ж не верите.

Россия Крым Apple МИД Украины Юрий Ткачев Вадим Пристайко Украина
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