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Топ-10 лучших комиксов, изданных в Украине в 2019-м

Дмитрий Видоменко

журналист

5 января 2020, 10:02

Редакция "Главреда" отобрала для своих читателей лучшие произведения комиксного жанра, изданные в Украине в 2019 году.

комиксы

В последние годы сложилась несколько парадоксальная ситуация: с одной стороны – миллионы украинцев или ничего не знают о комиксах, или, несмотря на регулярное посещение кинотеатров с блокбастерами, основанными на сюжетах вселенных Marvel и DC, по-прежнему считают комиксы развлечением если не людей с плохим вкусом, то уж точно достойным разве что детей младшего школьного возраста.

С другой – количество читателей неуклонно растет, а украинские издательства с каждым годом печатают все больше и больше комиксов, причем не только локализованных, но и от своих, украинских авторов. Открываются новые магазины – причем уже не только в Киеве, но и в провинции. Ну а то, что толпы гиков в формате от мала до велика валят на столичный ComicCon Ukraine – уже, что называется, практически часть ландшафта.

Главред решил собрать топ главных комиксов и графических романов, выпущенных в Украине в 2019 году. Если вам названия ниже ничего не скажут - идите и читайте, большинство представленных в списке произведений - большой культурный пласт, который наконец добрался до нас и с которым стоит хотя бы поверхностно ознакомиться любому человеку, любящему читать.

Итак,топ изданных в 2019-м в Украине комиксов по версии Главреда:

Комиксы

Hellblazer. Той, хто йде крізь пекло. Книга 1

VertigoРідна мова

Издательство Рідна мова решило не мелочиться и начать знакомить неофитов (и ублажить исстрадавшихся от ожидания фанатов) с похождениями белокурого британского мага/оккультиста (главного в комиксах ненавистника фразы "Курці помирають рано") Джона Константина с увесистого 392-страничного тома. Издательство включила в него истории, написанные Гартом Эннисом в начале 90-х (еще до того, как он громыхнул со своим богохульным Проповедником).

В общем, для тех читателей, которые знакомы с персонажем исключительно по яркой и дурацкой экранизации с Киану Ривзом, том Той, хто йде крізь пекло подойдет как нельзя лучше. Если, конечно, их не смутят черная магия, литры алкоголя и тонны сигарет на страницах этой книги.

Комиксы

Бетмен. Проклятий и Бетмен Білий лицар

DC Black Label / Рідна мова

Осенью 2018-го в DC Comics, одном из двух монстров мировой комикс-индустрии махнули воображаемой шашкой и закрыли окончательно легендарное свое подразделение - импринт Vertigo, в котором годами публиковались все неформатные, небанальные, сочащиеся кровью и матерщиной/богохульством комиксы. В общем, категорически не подходящие для головной компании. Вместо Vertigo теперь DC Black Label. И Рідна мова издала два локомотивных, так сказать, комикса обновленного импринта – Проклятый и Белый рыцарь. Первый написан/нарисован уже спаянным дуэтом Браяна Аззарелло и Ли Бермехо (комикс является как бы продолжением их уже легендарного Джокера десятилетней давности). И, пожалуй, под таким жутким и пугающим углом на Темного рыцаря не смотрели вообще когда-либо. Тем более, что напарник у него по поискам убийцы Джокера в Проклятом соответствующий хоррору как никто другой – тот самый Джон Константин.

Белый рыцарь же – большой и интересный эксперимент Шона Мерфи, задавшегося вопросами, не приходившими в голову другим писателям: что если безумие Джокера все-таки обратимо, и как тогда поведет себя Бэтмен – вдруг он не герой без страха и упрека? И что от такого ситуации ждать Готэму и другим супергероям и суперзлодеям? Отдельный плюс – в комиксе целых две Харли Квинн.

Комиксы

Супермен. Червоний син

DC / Рідна мова

Невзирая на все опасения фанатов по поводу – дескать, Красного сына не получится издать на украинском из-за закона о декоммунизации, карающая рука г-на Вятровича и его подчиненных до комиксов так и не дотянулась. И вот – легендарная работа Марка Миллара, раскрывающая историю Супермена, капсула которого упала не близ канзасской фермы, а в украинском колхозе, была наконец издана.

Смелое допущение автора вполне оправдалось – читается комикс о том, как Супермен становится сменщиком Сталина и по- своему доказывает всему миру старую максиму "А при коммунизме все будет зашибись" читается на одном дыхании. Не говоря уже о куче отсылок к классическим историям о Человеке из стали или перелопаченной максимально возможным способом истории Бэтмена (и массе других известных персонажей DC). Бонус - всех любителей украинской словесности ждет маленькая пасхалка с переиначенной цитатой не из кого-нибудь, а самого Т. Г. Шевченко.

Рукавиця Нескінченності

Marvel / MAL’OPUS

Появившееся в 2019-м новое издательство MAL’OPUS веско заявило о себе, издав сразу несколько популярнейших комиксных арок от Marvel. Поскольку 2019-й стал годом очередного триумфа одноименной киновселенной (ведомой Кевином Файги) и громкого окончания очередной фазы, то арка Перчатка бесконечности получила шикарнейшую рекламу. Именно из этого произведения авторства Джима Старлина и Джоржа Переса 91-го киношники щедро черпали идеи для финальной дилогии Мстителей и их противостояния с офиолетовевшим от собственной безнаказанности суперзлодеем Таносом. Более того, бодрый темп и рубилово-крушилово Войны бесконечности наверняка были вдохновлены похожими событиями комикса. Правда, фанаты современных комиксов точно будут удивлены довольно странным, пестрым, лоскутным и даже психоделическом рисунком Перчатки бесконечности. Но такова была задумка авторов, которые таким образом сделали оммаж творчеству 60-х годов своего кумира Джека Кёрби – художника, который придумал внешний облик большей части классических супергероев Marvel.

Комиксы

Галк. Сірий + Людина-Павук. Синій + Шибайголова. Жовтий

Marvel / Рідна мова

В 2019-м издательство Рідна мова, известное как главные проводники DC Сomics в Украине, решило совершить прорыв на другую сторону. В Marvel. Причем для пробы пера были взята интересные и даже в чем-то культовые вещи – пресловутая "цветная серия". До конца года в печати вышли три тома из четырех – Халк. Серый, Человек-паук. Синий и Сорвиголова. Желтый. Все – авторства дуэта Джеффа Лоеба и Тима Сейла, прославившегося, опять-таки работами для DC (Темная победа и Долгий Хэллоуин). Ясно, что такие авторы точно не стали бы копаться в прошлом ведущих супергероев Marvel без цели максимально отойти от их канонических образов. И Лоеб с Сейлом не подвели. Комиксы "цветной серии" строго рекомендуются к прочтению всем, у кого изначальная мифология Marvel еще не въелась на подкорку. Ну и да – хотелось бы увидеть в печати скорей последний том из этого периода работы Лоеба-Сейла – Капитан Америка. Белый.

Серед овець. Книга 1

Вовкулака

В 2019-м под одной обложкой собрали издали три выпуска интереснейшего украинского комикса Среди овец от автора и художника Александра Корешкова. Ему, использовавшему ставший классическим после легендарного Мауса Арта Шпигельмана прием - рассказывать истории об антропоморфных животных с неприкрытыми аллюзиями на человеческое общество - удалось создать произведение в лучших образцах каноничных антиутопий типа 1984 Джорджа Оруэлла.

Сюжет о псе, которому приходится жить в безликой и реально серой толпе овец (щедро сдобренный отсылками и к советским временам, и к дикому капитализму 90-х) получился очень увлекательным и динамичным. В общем, комикс точно понравится читателям, не ищущих простых и бездумных развлечений, а желающих заставить работать как следует "серые клеточки" мозгов.

Громадянська Війна

Marvel / MAL’OPUS

Еще одна популярнейшая серия комиксов Marvel середины нулевых – автора Марка Миллара и художника Стива МакНивена, которую киношники использовали для третьего фильма о Капитане Америке (в украинском прокате – Противостояние, в оригинале как раз таки Гражданская война). Миллар вполне изящно перевернул все устоявшиеся каноны супергероики Marvel. У него главным бунтарем и лидером сопротивления против акта о регистрации супергероев становится символ США – Стив Роджерс / Капитан Америка, а главным конформистом/лоялистом – первейший марвеловский анархо-индивидуалист Тони Старк/Железный человек. Это не говоря уже про десятки других самых известных супергероев, сшибающихся в междусобице. Поскольку "камень" Гражданской войны вызвал заметную "рябь" во многих значимых марвеловских комиксах последнего десятилетия, то он строго и категорически рекомендуется для прочтения всем, кто не хочет окончательно потеряться в "море" продукции Marvel.

Місто Гріхів. Том 1. Важке Прощання

Dark Horse / MAL’OPUS

Этот комикс особо не нуждается в представлении – после того, как Роберт Родригес экранизировал Трудное прощание в 2005-м. Причем на пару с автором комикса, легендарным Фрэнком Миллером (300, Возвращение Темного рыцаря). Весь Город грехов, в принципе, это большое такое посвящение эпохе детективов-нуаров – причем как в книжной их ипостаси, так и киношной. Но вот Трудное прощание – квинтэссенция всего цикла – со всей его черно-белой красой и стильностью. Роковые женщины, мерзкие садисты-копы, коррумпированные по саму маковку власти, насилие и кровь на каждой странице – и со всем этим сражается на лицо ужасный, но добрый внутри громила Марв.

Финал комикса, что называется, немного предсказуем, но, тем не менее, это очень крепкая, по-хорошему простецкая и стильная работа. Отцы-основатели жанра "нуар" Дэшилл Хэммет и Раймонд Чандлер точно бы остались довольны работой Миллера.

Казки. Легенди у вигнанні. Книга 1

Vertigo / Рідна мова

Еще один – и крайне удачный эксперимент издательства Vertigo. На мир, в котором живут всем известные герои сказок и фольклора (Серый волк, Белоснежка, Принц, Красавица, Чудовище и т.д.) нападают таинственные враги, сжигают дотла их родные хаты и изгоняют их в мир реальный. Где их встречают вполне реальные, а местами – так просто жуткие проблемы. Автор Билл Уиллингхэм сознательно проехался катком по сказочным персонажам и написал историю в полнейшем соответствии с духом Vertigo — небанальную, многослойную, чисто 18+ (с насилием и сексом), выдерживающую баланс между развлечением и серьезными темами.

Эти Сказки родители точно не станут читать детям на ночь, но, вероятно, с удовольствием и удивлением прочитают сами.

Блексед. Десь серед тіней. Арктична нація

Dargaud / Рідна мова

США, приблизительно 50-е годы. У частного детектива Джона Блэксэда убивают бывшую возлюбленную. Обозлившийся, он начинает собственное расследование – дабы найти и покарать убийц. Очень знакомая завязка сюжета, не так ли? Классический нуарный узел. Но – все дело в том, что Америка – строго альтернативная, главный герой – кот, а остальные персонажи – тоже антропоморфные животные. Блэксэд стал проектом мечты автора Хуана Диаса Каналеса и художника Хуанхо Гуарнидо. Здесь по всему видно как они вынашивали и делали годами – и со сюжету с диалогами, ловко обыгрывающими штампы нуара (политики по уши в коррупции, мелкие жулики, исчезнувшие дети и роковые красавицы etc), и по шикарнейiему рисунку (все герои нарисованные с пугающе анатомической точностью). Да и вообще – на каждой странице Блэксэда впору ставить штамп – "Сделано тщательно и с любовью". И, право слово, большего от комикса не вправе требовать никто.

Также заслуживают прочтения: 

Спаун. Книга 1 (Image / Molfar Comics) – классическая история о суперагенте Эле Симмонсе, преданном, убитом, пошедшем в аду на сделку с демоном и вернувшимся на Землю могучим Спауном. Бойцом с разнообразной нечистью и прочими сверхъестественными созданиями.

Галк. Двоє в одному (Marvel / Fireclaw) – переосмысление истории физика Брюса Беннера и его альтер-эго, зеленого громилы Халка, сделанное британцем Элом Юингом (как часть серии Immortal Hulk) не в супергероическом, а в хоррор-ключе.

Клаус (BOOM! Studios / Vovkulaka) – небанальный взгляд на происхождение Санта-Клауса (Святого Николая), который изображен и мускулистым фэнтезийным королем, и сибирским шаманом, и в еще куче ролей.

Росомаха. Старий Лоґан (MarvelMAL’OPUS) – мрачная и печальная история о дышащем на ладан Логане в постапокалиптическом мире победившего супергероизма.

Таємне Вторгнення (Marvel / MAL’OPUS) - отличный конспирологический триллер/боевик о коварных инопланетянах скруллах c опасным/подлым планом захвата Земли и их противостоянии со Мстителями и прочим цветом марвеловских супергероев.

Сага. Книга 1 (Image / Рідна мова) – интереснейшее переосмысление сюжета "Ромео и Джульетты" в антураже космической оперы (с кучей приключений, причудливых инопланетян, войной, интригами), поднимающем при этом серьезные вопросы семейных отношений).

Монстриця. Том 1. Пробудження (Image / Рідна мова) – крайне любопытный эксперимент по смешиванию японской манги с монстрами-кайдзю и стимпанково-готической сказкой.

гражданская война комиксы Marvel DC Comics Рідна мова Vertigo MAL’OPUS Вовкулака Fireclaw Molfar Comics BOOM! Studios DC Black Label Hellblazer. Той, хто йде крізь пекло Бетмен. Проклятий Бетмен Білий лицар Супермен. Червоний син Рукавиця Нескінченності Галк. Сірий Людина-Павук. Синій Шибайголова. Жовтий Серед овець Громадянська Війна Місто Гріхів Казки. Легенди у вигнанні Блексед. Десь серед тіней. Арктична нація Спаун. Книга 1 Клаус Росомаха. Старий Лоґан Таємне Вторгнення Сага. Книга 1 Бэтмен. Проклятый Бэтмен Белый рыцарь Супермен Красный сын Перчатка бесконечности Халк. Серый Человек паук. Синий Сорвиголова. Желтый Среди овец Город грехов Блэксэд Сказки. Легенды в изгнании
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