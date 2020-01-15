Замысел Путина провалился, он срочно перешел к плану Б

Путин срочно переписал план / УНИАН

Самое главное в послании, конечно, не борьба с бедностью. Это был такой ложный флаг, которым прикрыли основное содержание. Главное было озвучено под самый конец.

Президент РФ Владимир Путин начинает трансферт. Срочно. Времени на раскачку нет - ситуация признана угрожающей. Союзное государство исключается из сценариев трансферта, так как Александр Лукашенко просто не дает возможности успеть.

Будут идти по пути усиления Госсовета и передаче ему полномочий. При этом ликвидируется президентская республика, ряд полномочий передается в парламент, роль президента становится в таком сценарии сугубо декоративной. В этом смысле вопрос преемника Путина на посту президента теряет актуальность - можно ставить любого петрушку, коих среди слушателей послания больше чем все.

Читайте такжеРоссия наконец захотела окончательно избавиться от ПутинаСобственно, 20 год (большая его часть) уйдет на правовое оформление сказанного, будут вноситься изменения в конституцию (для того у Единой России и конституционное большинство, чтобы избежать неожиданностей). При этом парламент попадает под жесткий контроль - теперь Конституционный суд сможет определять на законность и соответствие конституции все законы, принятые Госдумой до их подписания президентом. Заодно выдвинута угроза в адрес Конституционного и Верховного суда - теперь судей можно будет отрешать их от должности решением президента.

В черновом виде сказанное российским президентом можно оценить как подготовку к дальнейшей узурпации власти, причем выстроенную под совершенно конкретного человека. Мы знаем, какого.