Реальное место Новосад - не Кабмин, кресло оператора колл-центра

Анна Новосад / пресс-служба Кабмина

Наши грантоеды любят сравнивать свои зарплаты с рынком (типа обидимся и уйдем). Куда, например, может уйти Новосад? С точки зрения реального рынка ее место - начинающий стажер или оператор колл-центра с ЗП до 10000 грн (это в Киеве. В регионе - 5000-6000).

Почему? Неоконченное высшее (бакалавр), практических навыков к 29 годам нет - обычная грантоедская херотень и учеба ради учебы, чтобы продолжать получать гранты.

Ну, я уже молчу как бы ей заржал в лицо начальник, если бы она после трех месяцев работы потребовала себе бонус в конце года. Это в лучшем случае. В худшем сразу же паковала вещи в поисках новой работы с худшими условиями. "Чего так быстро тебя вытурили? Ты дура или нет?" - спросят на следующей работе. И с плохими рекоммендациями.

Поэтому может себе спокойно идти лесом.

Вообще, грантоеды умудрились понабираться самых худших качеств украинских чиновников:

дремучая некомпетентность и нежелание учиться;

нежелание слушать критику;

завышенное самомнение о себе любимом и своем месте в этом жестком мире (самомнение минимум на Маргарет Тэтчер и Хиллари Клинтон).

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