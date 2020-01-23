Стоит ли паниковать из-за коронавируса в Китае

Коронавирус косит китайцев / Фото Reuters

Город Ухань, где была зафиксирована вспышка коронавируса, и на который приходятся все зарегистрированные на сегодня смерти, полностью блокирован, по его периметру создана карантинная зона. Сама провинция Ухань тоже постепенно блокируется через создание сети постов на всех транспортных узлах и магистралях.

Мера абсолютно разумная - если ты не можешь пока надежно ликвидировать проблему, ее нужно хотя бы изолировать. Отдельные источники коронавируса, которые так или иначе распространились вместе с людьми, выявляются по всему миру, но они представляют латентную угрозу и, при минимально профессиональном отношении эпидемиологических служб, угрозы не представляют.

Читайте такжеСмертельный коронавирус из Китая: симптомы, жертвы и распространениеКарантин позволяет локализовать угрозу, а далее - по обстановке. На город Ухань уже начинают с вертолетов распылять дезинфицирующие растворы, о чем жителей предупреждают по системам экстренного оповещения. Поможет это или нет - неизвестно, но лишним точно не будет. В Ухане, кстати, живет порядка 10 миллионов человек - по китайским масштабам немного, хотя уже и не деревня.

Пока, на мой взгляд, оснований для истеричной паники из-за китайского вируса нет. Проблема обнаружена, введены стандартные протоколы безопасности, и если не произойдет чего-то экстраординарного, за месяц все решится. Элементарных способов обеспечения личной безопасности достаточно, чтобы свести риски к разумному минимуму. В Петербурге, конечно, китайских туристов избыточно много даже зимой, но горожане и без того не проявляют к ходящим толпами туристам излишнего дружелюбия.

Проблема только с общественным транспортом - туристов запускают в метро обозреть его достопримечательности, тут сложно не столкнуться, но если эти экскурсии власти отменят, то проблема практически исчезнет - сами туристы перемещаются в основном на специальных автобусах. Ну, и плюс вокзалы-поезда. Это тоже зона риска. Проще говоря - увидел китайца - перешел на другую сторону. Это сразу снижает любой потенциальный риск.

В целом пока ничего запредельного не происходит. Такого рода эпидемии, как коронавирус, для Китая - не редкость, особенно учитывая их крайне специфические кулинарные вкусы, которые в основном и являются источником всевозможных заболеваний. А потому Китай вполне научился справляться и с последствиями применения в кулинарии разнообразных частей грызунов, насекомых и прочей экзотики, которая и становится рассадником новых болезней.