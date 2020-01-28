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Коронавирус может стать фатальным для России

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

28 января 2020, 09:09

РФ ослаблена настолько, что ее иммунная система ни к черту. Китайский вирус может ее добить.

Коронавирус
Коронавирус может стать фатальным для РФ / Reuters

Китайский вирус начинает давать круги по воде. Дешевеет нефть, и цена на нее уже опустилась ниже 60 долларов за баррель. Пока дистанция слишком короткая, чтобы падение цены стало трендом, но совершенно очевидно: кризис в Китае не может не отразиться на его экономике. А учитывая ее вес в мировой экономике, негативные последствия могут стать глобальными.

Эпидемия пришлась на самое неудачное время - праздники. Чем обрушила внутренний рынок Китая. Вымершие города и пустые магазины, введенные карантинные зоны и транспортный коллапс - все это крайне отрицательно сказывается на внутренних показателях. Внешнюю торговлю происходящее пока не затрагивает, но начинаются реактивные и панические решения - Киргизия закрыла границу с Китаем, запретив перемещения людей и грузов из него, Армения ввела полный запрет на сельскохозяйственную продукцию из Китая. Неизбежно начнут принимать аналогичные решения и более крупные страны и экономики.

Читайте такжеКоронавирус скоро попадет в Украину, принятые меры не спасут: вирусолог дала мрачный прогнозВсё упирается в продолжительность первого, самого рискованного, периода эпидемии - когда число заболевших будет расти быстрее, чем число выздоровевших, и когда число заболевших будет увеличиваться прогрессивно, а пока это именно так, даже по официальным данным. В условиях недостатка информации и вполне обоснованных подозрений, что власти Китая существенно преуменьшают картину происходящего, нервозность за пределами Китая будет только повышаться.

При этом парадокс коронавируса в том, что пока он чисто китайский - все заболевшие и тем более умершие - китайцы. Нет ни одного представителя другой расы, у которого был бы обнаружен зловредный вирус. Это совпадение или правило - не знает пока никто. Что, понятно, укрепляет подозрения.

Для России происходящее вроде бы далеко и к ней относится крайне косвенно. Карантинные мероприятия пока достаточно эффективны. Но вот с экономикой поделать ничего невозможно: если глобальные последствия в виде замедления китайской экономики станут реальностью, РФ, как самое низкое звено в мировой пищевой пирамиде, ощутит это в числе первых и наиболее сильно - быть сырьевым придатком всегда плохо, даже если телевизор называет это состояние "энергетической сверхдержавой".

Газпром уже однозначно в этом году входит в состояние, близкое к катастрофе - экспорт стремительно падает, падают и цены на газ. Теперь такая же угроза наступает и на главную скрепу режима - нефть. А в России и без того перманентный кризис и государственный переворот в полном разгаре. Заниматься тем и другим в условиях резкого падения доходов - занятие и без того рискованное превращается в полную авантюру. Впрочем, авантюризм - это фирменный стиль нынешнего правления, так что хотя бы тут все стабильно.

Читайте такжеЗаболеет миллиард: астролог рассказал о жутких последствиях коронавирусаЕсли бы положение россиян было бы иным, и не было десятилетия стагнации и падения (а РФ с 2008 года только и падает - все экономические достижения режима связаны исключительно с пятилетием роста цен на нефть, других достижений за ним не наблюдалось вообще), разовый кризис, пусть и мощный, россияне бы пережили без особых проблем. Но получить удар на падающем тренде - это совсем другое.

Смутное время в России стартовало после того, как перуанский вулкан на несколько лет изменил климат Земли, вызвав бесконечные дожди и похолодание. Но до этого и Европа, и Россия полвека жили в малом ледниковом периоде, который подкосил экономику, вызвал демографическую катастрофу, падение урожайности, истощение всех запасов, массовые эпидемии. Вулкан стал внешним фактором, толчком, который добавил странам, стагнирующим и колеблющимся возле точки срыва в катастрофу, необходимое ускорение.

Арабская весна 2011 года тоже была запущена внешним по отношению к региону фактором - засухой 2010 года в России, после которой было введено эмбарго на торговлю зерном. Но регион Ближнего Востока сам пострадал от своей засухи 2008-2010 годов, и прекращение экспорта российского зерна вызвало одномоментное и кратное повышение цен на хлеб в Египте, который и без того был уже на грани. И - рвануло. Вначале в Египте, затем - в Тунисе, потом пошло повсюду.

Россия сейчас в аналогичном положении. Десять лет безуспешных действий бездарных правителей, экономический, социальный, политический кризис стали перманентными. И удар извне несет риск срыва в катастрофу. Всевозможные расчеты и описания разнообразных кремленологов, описывающих сегодня увлекательную "борьбу башен", могут пойти прахом, если страну накроет масштабный социальный кризис в связи с  кризисом в Китае. И события получат никем не прогнозируемый толчок, окончательно дестабилизирующий систему. А она сейчас дополнительно нагружена госпереворотом, который затеял Владимир Путин, и который в течение всего этого года неизбежно будет деорганизующим фактором, разрушающим остатки управляемости.

Так что россиянам китайский вирус опасен не в медицинском смысле - в конце концов, болезнь - это просто болезнь. Тем более, что она пока больше похожа на "расовую бомбу". Но вот экономические, социальные последствия - они для России гораздо опаснее. РФ ослаблена настолько, что ее иммунная система ни к черту. А в таких условиях даже сквозняк из форточки может стать фатальным.

новости России коронавирус Владимир Путин Эль Мюрид китайский коронавирус
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