Доллар вернется к 29: как коронавирус повлияет на Украину

Коронавирус в Китае может в будущем спровоцировать экономический кризис / Reuters

Мировые финансовые рынки уже отреагировали снижением котировок на панику, разыгравшуюся в связи с распространением коронавируса в Китае. Так, уже дешевеют нефть, акции авиакомпаний, казино и турагентств.

Однако стоит заметить, что подобные паники у нас образуются раз в 5 лет. И, по странному стечению обстоятельств потом начинают находить те лекарства, которые могут побороть эти болезни.

Китай, как и Юго-восточная Азия в целом, традиционно являются источниками вирусов. Но это связано больше с климатом, скупченностью населения. Конечно же, если ситуация с коронавирусом начнет развиваться по негативному сценарию, то падение индекса рынков и падение индекса роста Китая будет влиять на Украину очень плохо. Так как в этом случае инвесторы обычно уходят в тихие гавани – уходят в гарантированные ценные бумаги США, в золото и более стабильные бумаги, которые обеспечивают гарантированный доход. И в этом случае происходит отток денег из развивающихся рынков, каким, в частности, является и украинский. Для нас такая ситуация одновременно может обернуться плохими и хорошими последствиями. Потому что, с одной стороны, если произойдет падение сырьевых рынков, то это ударит по экспорту, который у нас в основном сырьевой.

Читайте такжеКоронавирус скоро попадет в Украину, принятые меры не спасут: вирусолог дала мрачный прогнозНо с другой стороны, это также отразится и на спекулянтах внутри страны, которые благодаря "разумной" политике Нацбанка массово зашли в ОВГЗ. В этом случае они начнут так же массово убегать, а это повлияет на курс гривни к соотношению доллара. Но учитывая тот факт, что Нацбанк завышал курс гривны по отношению к доллару, у нас может произойти, как ни странно, оздоровление, ведь если резко произойдет девальвация, это вызовет оживление экономики, так как спровоцирует удешевление экспорта и удорожание импорта. Но тогда гривна может вернуться к отметке в 29 гривен и начнет соответствовать цифрам бюджета.

Пока нет каких-то явных признаков, которые могли бы спровоцировать мировой кризис. Китайская экономика замедляется, но не так радикально, чтобы можно было утверждать о ее громадном обвале. Правительство Китая внимательно следит за экономикой и у них есть необходимый инструментарий для того, чтобы держать экономику в рамках. Потому пока в этом плане я сдержанно оптимистичен.

Хотя, если смотреть на так называемые волны Кондратьева, то есть на долгосрочные тенденции в экономике, то, в принципе, сейчас как раз тот период, когда раз в 50 лет случается глобальный кризис. Он, если смотреть по динамике, возможен, поскольку сейчас происходит глобальная перестройка экономики и экономических отношений. И в этой связи кризис имеет место быть, но более точно пока говорить рано.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда