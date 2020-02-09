Трамп начал большую чистку: почему это опасно для Украины

Дональд Трамп вышел победителем из истории с импичментом и начал избавляться от неугодных / Reuters

Спустя 3 дня после формального завершения процедуры импичмента, Дональд Трамп развернул "политическую бойню" тех, кто давал против него показания.

Вчера из Белого Дома выкинули подполковника Александра Виндмана - главного спеца по украинскому направлению в Совете по нацбезопасности. Его в сопровождении охраны вывели из здания.

Вместе с ним, "ушли" и его брата-близнеца Юджина (Евгения) Виндмана. Он особо никакой роли в импичменте не играл, так что, видимо, его решили убрать просто, потому что он чертовски похож на своего брата, и негоже ему мелькать перед глазами.

Кроме того, из Брюсселя отозвали посла США в ЕС Гордона Сондлэнда - того самого бизнесмена, который дал миллион на предвыборную кампанию Трампа, за что получил свою должность, а затем "сдал" президента на слушаниях в Палате представителей, а Трамп заявлял, что не знает, кто это вообще такой.

Показания Сондлэнда стали ключевыми во всей истории и самыми ценными, поскольку именно он был одним из участников всей схемы с давлением на Украину и попыткой пролоббировать расследования против Байдена.

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Ожидаю интересных замесов теперь и с Джоном Болтоном (вернее, с выходом в свет его книги, которая чуть не опрокинула позиции республиканцев в Сенате), анонимным информатором ЦРУ, с которого всё началось, и с лидерами демократов в Палате, которые руководили процессом импичмента.

А между тем, демократы продолжают ссориться между собой, не в состоянии преодолеть внутренние партийные противоречия и объединиться на базе противостояния своему злейшему противнику Дональду Трампу. В частности, можно просто глянуть вчерашние дебаты кандидатов в президенты. Если так будет продолжаться, то они пролетят на выборах в ноябре и с треском провалят всю кампанию, вызвав серьёзный шок у своих сторонников и ускоряя внутреннюю идеологическую революцию в Демпартии.

А для Украины главное последствие всех этих событий - это коллапс украинского направления в Белом Доме, которое "обеднело" на целую кучу профессиональных экспертов и аналитиков.

Теперь они свалят, на их место вряд ли назначат кого-то другого, а вскоре мы можем получить очередного "куратора" а-ля Курта Волкера, только с очень ограниченным и узким портфолио заданий, скорее всего, привязанным к политическим интересам администрации Трампа, завёрнутые под "борьбу с коррупцией".