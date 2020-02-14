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Наши дорогие: почему поиск директора Укрзализныци обойдется в круглую сумму

Татьяна Пашкина

HR-эксперт

14 февраля 2020, 09:40

Топ-менеджмент, особенно успешный – это не грибы в дождливом лесу. За ними нужно охотиться, с ними надо достаточно долго поддерживать отношения. А это - непросто и затратно.

Укрзалізниця
Для Укрзалізниці будут искать руководители почти за миллион гривен / УНИАН

За поиск нового главы Укрзализныци государство заплатит более 837,5 тыяч гривен компании по подбору управленческого персонала Boyden.

Эта новость у многих вызвала негодование, но стоит отметить, что услуга рекрутинговой компании, просто recruiting (подбор персонала среднего и высшего звеньев, - ред.), не hunting (поиск персонала с хорошими рекомендациями), не Executive search (поиск профи узкого профиля) - это 15-20% от годового оклада специалиста. Executive может уходить до 40-50%, если, например, искать специалиста по всему миру, так как в этом случае очень большие накладные расходы. И разве можно в этом случае считать слишком большим гонорар агентства?

Если взять во внимание размер средней заработной платы руководителей, то поиск сотрудника вкладывается именно в эту сумму, причём в этом случае могли даже продешевить. 

Напомню, что в 2014 году уже была активная рекрутинговая компания по привлечению в руководство министерств бизнесменов или экс-топ-чиновников других стран - когда государство искало министров, как, например, Наталью Яресько, руководителей департаментов и тогда тоже были некопеечные суммы.

Но тогда об этом не говорили, а сейчас начинается холливар. В связи с чем?!

Судя по тому, что многие из приглашенных тогда людей хорошо справились со своей работой, не считая тех вариантов, когда украинские реалии просто вытолкали приглашенных варягов.

Даже если Укрзализныцю снова возглавит иностранец, вопрос в том, насколько правильно будет проведен его подбор и проведена имплементация полномочий. Условно говоря, нужно будет смотреть и на то, что ему дадут делать, а что нет, потому что во многих госпредприятиях директора предприятий могут иметь достаточно большую зону ответственности, но не полномочий, так как там все зарегулировано. И вероятна ситуация, когда человек не сделал чего-то потому, что действующее законодательство ему не позволяет. 

Почему отдали предпочтение иностранному агентству? У агентств есть определенные специализации. И когда мы говорим о фирмах с англоязычными названиями, то не всегда в них работают исключительно иностранцы. Есть украинские "дочки" этих компании, которые работают по сети и у которых есть международная база, позволяющая быстро и успешно закрывать такие вакансии. Потому что топ-менеджмент, особенно успешный – это не грибы в дождливом лесу. За ними нужно охотиться, с ними надо достаточно долго поддерживать отношения. А так как такие люди не всех в свой круг пускают, работающие над этим люди – профессионалы высочайшего класса.

Татьяна Пашкина, HR-эксперт, специально для Главреда

Укрзализныця тендер Татьяна Пашкина
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