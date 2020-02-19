Втеча Геращенко від Шарія - погана міна при не менш поганій грі

Ирина Геращенко покинула эфир канала НАШ после появления в эфире блогера Анатолия Шария

Переглянув ефір Ірини Геращенко на телеканалі НАШ у Максима Назарова, там де вона втекла з студії після появи скайп включення Анатолія Шарія.

Саме втекла бо всі інші відмазки то лише гарна а може й погана міна при не менш поганій грі.

Для кожного політика ефір це місце герцю з найзапеклішими політичними опонентами!

Так, Шарій займається десакралізацією Майдану, Революції та Героїв Небесної Сотні! І в цьому я його непримиренний опонент. Готовий аргументовано відстоювати свою радикально протилежну до Шарія точку зору по цим питанням в будь який день та час, на будь якому каналі, в будь якій програмі і в будь якому форматі ефіра!

Але ж люби Боже правду, десакралізацією ідеалів Майдану протягом останніх пяти років активно займалися саме Порошенко і його гоп-компанія до якої належить і Ірина Геращенко!

І це не прості слова. За кожним з ни докази, які на жаль досі не стали обґрунтуванням для вироку суду.

Пограбовані українці - це десакралізація!

Розгул анархії та хаос в країні - це десакралізація!

Відсутність правосуддя - це десакралізація!

Мародерство - це десакралізація!

Мільйони заробітчан виштовханих з країни - це десакралізація!

Ім’я цій десакралізації - Петро Порошенко та його бригада! Більше шкоди та вчинків для дискредитації ідей за які боролися та гинули на Майдані українці від цієї банди мародерів, не зробив ніхто!

Читайте также"Изгнание бесов": Геращенко сбежала от ШарияСаме Порошенко і К включивши до складу Героїв Небесної Сотні випадково загиблих або загиблих не на Майдані людей створили приценденти яким і користується Шарій! Тікаючи від Шарія з ефіра, Геращенко по суті йому підіграла і визнала його перемогу. Вона по суті дезертирувала з поля політичного бою!

Як з цим боротися? ІТИ НА ВИ!

Не тікати від правди і бути сильним!

Сила в правді!

Перефразовуючи народну приказку скажу так: Шарія бояться – в політику не ходити!