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Втеча Геращенко від Шарія - погана міна при не менш поганій грі

Игорь Мосийчук

экс-народный депутат Украины.

19 февраля 2020, 10:55

Більше вчинків для дискредитації ідей Майдана за Порошенка, Геращенко та гоп-компані не зробив ніхто.

геращенко шарий
Ирина Геращенко покинула эфир канала НАШ после появления в эфире блогера Анатолия Шария

Переглянув ефір Ірини Геращенко на телеканалі НАШ у Максима Назарова, там де вона втекла з студії після появи скайп включення Анатолія Шарія.

Саме втекла бо всі інші відмазки то лише гарна а може й погана міна при не менш поганій грі.

Для кожного політика ефір це місце герцю з найзапеклішими політичними опонентами!

Так, Шарій займається десакралізацією Майдану, Революції та Героїв Небесної Сотні! І в цьому я його непримиренний опонент. Готовий аргументовано відстоювати свою радикально протилежну до Шарія точку зору по цим питанням в будь який день та час, на будь якому каналі, в будь якій програмі і в будь якому форматі ефіра!

Але ж люби Боже правду, десакралізацією ідеалів Майдану протягом останніх пяти років активно займалися саме Порошенко і його гоп-компанія до якої належить і Ірина Геращенко!

  • І це не прості слова. За кожним з ни докази, які на жаль досі не стали обґрунтуванням для вироку суду.
  • Пограбовані українці - це десакралізація!
  • Розгул анархії та хаос в країні - це десакралізація!
  • Відсутність правосуддя - це десакралізація!
  • Мародерство - це десакралізація!
  • Мільйони заробітчан виштовханих з країни - це десакралізація!

Ім’я цій десакралізації - Петро Порошенко та його бригада! Більше шкоди та вчинків для дискредитації ідей за які боролися та гинули на Майдані українці від цієї банди мародерів, не зробив ніхто!

Читайте также"Изгнание бесов": Геращенко сбежала от ШарияСаме Порошенко і К включивши до складу Героїв Небесної Сотні випадково загиблих або загиблих не на Майдані людей створили приценденти яким і користується Шарій! Тікаючи від Шарія з ефіра, Геращенко по суті йому підіграла і визнала його перемогу. Вона по суті дезертирувала з поля політичного бою!

Як з цим боротися? ІТИ НА ВИ!

Не тікати від правди і бути сильним!

Сила в правді!

Перефразовуючи народну  приказку скажу так: Шарія бояться – в політику не ходити!

новости Украины Игорь Мосийчук Анатолий Шарий Ирина Геращенко канал НАШ
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