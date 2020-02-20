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Почему из-за коронавируса украинцы стали кидаться друг на друга

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

20 февраля 2020, 07:28

Cитуация отлично иллюстрирует пустоту официальных мантр в виде ежегодных показушных церемониалов, призванных показать единство и соборность.

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Потому что они рационально и иррационально понимают, что государство не имеет ни малейшего шанса при столкновении с коронавирусом оказать эффективную помощь. При этом даже аргументы, что это здоровые люди, которых просто нужно подержать в карантине не останавливает панику. Ну, как сказать панику, скорее бесстыжие и тупые попытки получить на этом какие-то политические дивиденды местными хомячками, мечущимися в поисках подкачки рейтинга.

И вот богобоязненные львовяне, которые по выходным ходят в церковь и слушают проповеди о Христе и его добрых делах, угрожают блокировать аэропорт. Это лучшая демонстрация разобщённости общества сейчас - реальная угроза не сплачивает общество, а наоборот, доминирует логика homus homini lupus est - человек человеку волк.

Читайте также"Патриоты своего сарая": как украинцы из зараженного Китая раскололи странуНу и вишенка на торте. Эта ситуация отлично иллюстрирует пустоту официальных мантр в виде ежегодных показушных церемониалов на день Соборности, день флага, день флага флагов или выставление свечек на годовщину Голодомора. Все это не работает. Флаги не остановят вирус и обезумевшую от страха толпу. Бандера не заменит работающую эпидемиологическую службу. Иисус не выполнит функцию Кабмина.

Меня спрашивали сегодня , кто будет после Зеленского. Это будут более жёсткие и жестокие люди. История не терпит имитаторов. 29 лет имитации государства привели Украину в такое скотское состояние, когда люди кидаются друг на друга как собаки. Такое государство и такое общество не имеют внутренней силы. А обстоятельства в которых находится сегодня Украина не терпят слабости. Слабости пожирают ее. Потому предстоит болезненный спуск с горы "казаться" на маленький холмик "быть".

Юрий Романенко новости Украины коронавирус в Украине китайский коронавирус
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