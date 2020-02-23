Украине не удастся спастись от коронавируса

Коронавирус обязательно доберется до Украины / Reuters

Официальный Китай заявляет о "переломе" в борьбе с коронавирусом. Одновременно неофициальной информации из Китая приходит всё меньше, карантин всё жёстче.

Известно о множественных эксцессах, связанных с эпидемией, - о неоказании помощи больным, жестокости полиции и военных, обеспечивающих карантин, жестокости соседей, заваривающих наглухо дома с заражёнными. Известно о безразличии и убийствах, - и это в тоталитарном Китае, где всё, казалось бы, под контролем...

На фоне китайских событий мы вообще дикари. У нас ещё нет эпидемии, а мы уже готовы убивать. Что будет дальше, когда вирус непременно - а это только вопрос времени - обнаружится в Украине?..

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Сколько львовян и тернополян ездит на заработки в Италию, где уже 50 тыс человек на карантине?.. Сколько киевлян посещает Южную Корею, где вспышка заболеваемости?.. А Иран, власти которого уже признали наличие масштабной эпидемии?..

Что будут делать украинцы, что будете делать вы, когда коронавирус в Украине начнёт свою чёрную работу в вашем городе, в вашем селе?.. Сожжёте заживо соседей, объявите недоверие правительству, попроситесь в НАТО?..

Попробуйте ответить на этот вопрос. Сбежать уже точно не получится.