Коронавирус на пороге, а Украина полностью беззащитна

Новые Санжары показали полную неготовность властей дать отпор эпидемии коронавируса в Украине / Reuters

В Италии уже третий человек умер от коронавируса. Я не нагнетаю и не хочу поднять градус. Размышления вслух.

За последние полтора месяца, у меня два близких человека переболели какой-то лютой хворью. Я упоминаю о близости, чтобы подчеркнуть, что я знаю, как развивалась болезнь и как ее лечили. Подробно. Заболели в разное время. У одного по снимку врачи диагностировали воспаление легких (очень странное, которое развилось за один день). У второго тоже было подозрение на воспаление легких, но снимок не подтвердил.

Оба лечились последним поколением препаратов. Более 10 дней. Оба сразу обратились за квалифицированной помощью и получили ее. Оба довольно небедные люди ни в чем не нуждающиеся. Оба вели здоровый образ жизни с полноценным питанием и без вредных привычек. Оба потратили кучу денег на лечение, которое включало в себя по несколько видов антибиотиков. И оба спустя довольно длительное время кашляют, хотя рентген показывает, что легкие чистые.

Читайте такжеУкраине не спастись от коронавирусаЕсли бы он были чуть слабее, чуть хуже питались, могли потрать на лечение меньше средств или не обратились бы сразу к медикам, то с высокой долей вероятности, они могли бы умереть.

Потому что защита нашего здоровья только в наших руках. Понимаете? Ничего государство, с этими манагерами из юмористических шоу и битв экстрасенсов у руля, не сможет нам дать.

За границей заболевших коронавирусом поддерживают и вытаскивают какой-то гремучей смесью, в которую входят препараты от болезни, вызываемой вирусом Эбола, плюс что-то от СПИДА и еще какие то препараты, которые есть только в больницах. А в аптеках их не купить.

Я не знаю, чем сейчас занят Зеленский, но ему не девочке с собачкой нужно звонить. Хотя я понимаю, после выступления депутата его партии с призывом продать собаку и оплатить коммуналку, у Зеленского теперь психотравма на собаках. В любой ситуации приплетай собаку и Зеленский отправит самолет. Потому что партия наговняла с собакой. Извините, отвлекся.

Зеленскому нужно просить помощи у государств, которые могут ее оказать в борьбе с вирусом. Потом что мы реально беззащитны. Эвакуация на карантин здоровых людей показала полную неспособность власти зеленого большинства что либо предпринимать в кризисных условиях.

Министру здравоохранения нужно не на публику для красивой картинки в СМИ изолироваться на 14 дней в Санжарах, а не вылазить с группой медиков из иностранных клиник и перенимать опыт, как победить китайский коронавирус. И "Христом Господом" выпрашивать хоть какую-то помощь. Потому что нет у нас нихрена. Ни денег, ни оборудования, ни препаратов.

Читайте такжеСкалецкая полностью профнепригодна - и это прямая вина ЗеленскогоНо мы везде видим е*аный инстаграмный подход к управлению государством в условиях приближающегося кризиса. Причем кризиса, который стопроцентно тряхнет Украину. Все же знают, как реальная действительность отличается от красивой жизни инстаграма.

А ватный скоморох Комаровский, может сколько угодно ездит по Санжарам и рассказывать байки на ютубе. Он очень обеспеченный человек. Коронавирус в Украине начнется, коснется его и он вылетит лечиться за границу. Или здесь ляжет в какую-то мега-дорогую и современную клинику. Если конечно туда не лягут другие. Поблатнее. А Аваков будет охранять от гнева народа - народа, выбравшего слуг.

Если все так будет развиваться и дальше, то власть зеленого большинства сметет коронавирус нового типа.

Ну, про последствия для страны, я пока даже думать боюсь. Особенно когда начнется паника, с которой Зеленский не справится. Спрячется куда-нибудь. Как обычно.