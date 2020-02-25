Новые Санжары – это наша общая жопа

В автобусы с украинцами из Китая, следовавшие в Новые Санжары, летели камни / Скрин с видео

У нас тут у всех новая мулька. Коронавирус. Это очень хорошая тема, все ведь озабочены. От Уханя до Новых Санжар. Каждый день бьют по мозгу чудовищными цифрами. Новые жертвы в Иране. Четверо погибших в Италии. Круизный лайнер "Х" на карантине. Страна "А" закрывает границу...

Но вот какое дело. Только в Украине от обычного гриппа на прошлой неделе умерло 10 человек. А по статистике ВОЗ по всему миру от гриппа и всяких ОРВИ в среднем мрет 300-600 тысяч человек. Тысяч. От коронавируса умерло приблизительно 2600 человек. Конечно же, это много. И, конечно же, это опасно. Но не настолько, чтобы оскотиниться до уровня жителей Новых Санжар.

И раз уж о скотинах. Новые Санжары – это ведь не случайность. Это наша с вами новая популяция сограждан. Выведенная постмайданом и построенная в пятилетку Порошенко. Раса эмоционально рефлексирующих эгоистов, которая постоянно ищет свою стаю.

Эта раса выводилась постепенно и внешне незаметно через различные НКО. И главный селекционный показатель – поиск внутреннего врага. Затем стая сбивается в кучу и атакует враждебный вид.

Первыми такими враждебными видами стали менты времен Януковича. Они первыми ощутили на себе разгромную силу новой расы иррациональных эгоистов. Дальше были ватники, кассиры, артисты, представители "вражеских партий", иноверцы и просто водители, ставящие в маршрутках "не такое музло".

Читайте такжеСражение в Новых Санжарах - настоящий день народного единстваДо какого-то момента создавалась иллюзия, что это противопоставление и поиск внутреннего врага идет в политико-идеологическом и этнолингвистическом разрезе. Но если собака начинает жрать курей, она уже не остановится.

Еще раз. Суть новой расы в постоянном поиске внутреннего врага. Потому что именно наличие врага дает питательный импульс иррациональной основе расы. Нет врага – начинается разрушение стаи.

Забрасывание камнями автобусов в Новых Санжарах, где были в том числе и дети – это абсолютно допустимое стадное поведение новой расы. В ареал обитания стаи заехал враг. Срать, что у врага такой же паспорт. Паспорт для новой расы – это вообще ни о чем. Главное – это принадлежность к стае на данный иррациональный отрезок времени.

И стае уже все равно, кто был в тех автобусах. Украиноязычные или русскоязычные, участники АТО или "ватники", майдановцы или беркутовцы. В тот момент в автобусе были враги, несущие угрозу стае.

И вот это вот все – появление новой расы иррациональных эгоистов – наше большое всеукраинское дерьмо. Мы живем в таком себе зарождающемся неолите, где рядом с первобытными людьми терлись неандертальцы. И вроде бы внешне похожие, а все равно тупиковая ветвь развития.

Ведь Новые Санжары – это наша общая жопа. Мы уже давно привыкли, что у нас нет единого знаменателя сострадания. Это когда гибнут люди и вроде бы надо опечалиться. Но у нас давно уже говорят "фух, все погибшие из Донбасса" или "люди не погибли, только несколько западенцев". Мы к этому привыкли, потому что кучу лет живем в таком водоразделе.

Читайте такжеПочему "ватники" и "вышиватники" никогда не поймут друг другаНо Новые Санжары показали, что нас вообще ничего не склеивает. Даже политико-идеологическая и этнолингвистическая спайка – это только ширма. Как только появляется тень даже не беды, а жалкой бедушки в виде какого-то там вируса, и все – стая сбивается в кучу и гасит новопридуманного врага из своих же соотечественников.

Как разбить эти родоплеменные отношения и вернуть украинцев в XXI век с его понятиями "гражданин", "право" и "закон"? Я бы начал с начала. С Институтской. С ответа на вопрос, кто убил людей?

Это сложный вопрос, потому что он разрушает основу новой расы – ее иррациональное восприятие действительности. Ведь для новой расы украинцев важно не кто это сделал на самом деле, а чтобы при любых раскладах это оставался Янукович и "беркут". Потому что только при таком ответе события на Майдане остаются революцией, а не банальным переворотом.

Но не отвечая на этот вопрос – водораздельный всего, что у нас произошло и происходит сейчас – мы в принципе не решим никаких других проблем. Мы продолжим жить в биполярной системе координат с постоянным психическим расстройством.