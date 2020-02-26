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Коронавирус протеста: в чем истинная причина бунта в Новых Санжарах

Георгий Касьянов

Доктор исторических наук, профессор, зав. отделом новейшей истории и политики Института истории Украины Национальной академии наук Украины

26 февраля 2020, 08:45

События последней недели – это крайняя форма проявления недоверия граждан государству.

Новые Санжары
Новые Санжары взбунтовались против возвращения украинцев из Уханя/ Reuters

Эпопея с возвращением эвакуированных из Китая украинцев вызвала у большей части украинского общества закономерное удивление и возмущение, но не обошлось и без фантомных болей времен президентских выборов. 

Сторонники Петра Порошенко тут же признали в протестующих тех, кто голосовал за Владимира Зеленского, а на поверхность вновь всплыли стандартные мемы о "клоуне" и глупых, некомпетентных "зеленых", дорвавшихся до власти. Были и те, кто отыскивал корни плохого поведения сограждан в репрессиях, Голодоморе, вездесущей руке Москвы.

Пресс-секретарь Порошенко сообщил, что возвращение эвакуированных неслучайно назначили на годовщину расстрелов на Майдане – власти хотели столкнуть украинцев лбами и отвлечь от преступлений "режима Януковича". Президент Зеленский в ответ заявил, что среди протестующих были замечены знакомые "вирусологи в спортивных штанах", отличившиеся в драках около Верховной рады во время рассмотрения законопроекта о рынке земли. 

Читайте такжеУкраине не спастись от коронавирусаЕсли оставить в стороне обычные для таких ситуаций разборки политиков, то все многообразие высказываний можно свести к трем основным темам: морально-этической ("как мы могли?" и "как нам не стыдно?"), морально-политической ("являемся ли мы одной, единой нацией?") и чисто политической (компетентность власти и государства).

Наиболее уравновешенные обозреватели указывали на крах "скрепной" политики, предлагающей создавать украинскую нацию на основе триады "армия – мова – вера". Не менее очевиден и провал государственных структур в коммуникации с гражданами и организационная немощь властей. 

Более радикальные критики готовы пойти дальше и признать тотальную моральную деградацию своих сограждан и провал идеи строительства гражданской нации. Хотя тут они забывают простую арифметику: общее количество протестовавших вряд ли перевалит за полторы тысячи. Как бы в ответ на этот упрек из разных регионов посыпались предложения принять эвакуантов у себя. 21 февраля в Новых Санжарах к воротам медицинского центра местные жители принесли ящики с фруктами.

Несмотря на очевидную депрессивность ситуации и общественный шок, реакция активной части украинского общества на случившееся оказалась вполне здоровой. Трудно найти тех, кто поддержал бы "чумные бунты". Большинство испытывает стыд. Конечно, и осуждение бунтарей периодически превращалось в неприглядное зрелище, но в целом большинство понимает, что происходившее вряд ли можно отнести к достижениям украинской нации. 

Читайте также35 кругов ада, или Как украинцы получили новый праздник - День мертвого государстваОднако во всей разноголосице мнений, истерик и взаимных упреков, ставших уже привычным фоном для любого мало-мальски резонансного события, стоит выделить одну, центральную проблему украинского общества, в очередной раз обнажившуюся во всей ее неприглядности. 

Попытки представителей государства объяснить, успокоить, призвать к и уберечь от в очередной раз оказались безуспешными. Властям просто не верят. Выходы в народ для объяснения сталкиваются с непреодолимым недоверием. Видео с места событий четко показывают разделение на "они" – начальство, и "мы" – люди. Они – это государство. Мы – граждане. И у каждого своя жизнь.

Без малого за 30 лет существования государства Украина в этом отношении почти ничего не изменилось. "Взаимоотношения государства‚ общества и граждан‚ сложившиеся в независимой Украине‚ не предполагали взаимного доверия‚ лояльности и цивилизованного гражданского согласия. Недоверие граждан к государственным институтам‚ низкая эффективность последних и их склонность к бюрократическому своеволию‚ коррупция‚ охватившая все слои общества‚ правовой нигилизм и моральный упадок – таковы предварительные итоги хроники отчуждения государства‚ общества и личности в независимой Украине".

Читайте такжеНовые Санжары - всеукраинское позорищеЭти слова были написаны 15 лет назад. Тогда, по данным крупнейшего системного социологического проекта, продолжавшегося с 1994 года, украинские граждане демонстрировали стабильно высокий уровень недоверия государственным институтам. Например, уровень доверия президенту колебался от 2,3 до 3,4 балла по десятибалльной шкале. Верховной раде не доверяли 63%, затруднялись ответить еще 28%. Правительству не доверяли 58% и затруднялись ответить 31%. Судам – 52% и 33% соответственно.

Через 15 лет ситуация усугубилась. На начало 2019 года, по опросам Киевского международного института социологии, президенту не доверяли 70% опрошенных, Верховной раде – 80%, правительству – 74%. Смена власти в 2019 году не сильно изменила эти расклады. В феврале 2020 года, по данным опроса Центра им. Разумкова, Верховной раде не доверяли 68,5%, правительству – почти 65%, государственному аппарату – 77%, судебной системе – 76%. Правда, новому президенту пока еще доверяло больше, чем не доверяло – 51,6% против 41,5%.

События последней недели – это крайняя форма проявления недоверия граждан государству. Если абстрагироваться от эмоций, вызванных видом перепуганной и озлобленной толпы, можно понять, что их протест вызван не только страхом "чумы", но и неверием в способность государства обеспечить безопасность, прийти на помощь.

Проверки возможных мест расселения эвакуированных показали удручающее состояние государственных учреждений здравоохранения, дутые данные об успехах медицинской реформы, привычное игнорирование властью мнения местных общин и недоверие этого самого государства к своим гражданам. Атмосфера тайны и недомолвок свела на нет все разъяснительные усилия, а директивное, из центра, назначение мест поселения только усилило подозрения в желании решить проблему как всегда – за счет граждан.

Георгий Касьянов, доктор исторических наук, профессор, для Московского центра Карнеги

коронавирус Новые Санжары Георгий Касьянов протесты
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