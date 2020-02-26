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Вова и волки: у Зеленского осталось слишком мало времени

Сергей Лямец

журналист

26 февраля 2020, 10:05

До местных выборов еще полгода. У нынешней власти на руках единственный козырь – Владимир Зеленский. А сделать нужно еще так много.

Зеленский
Рейтинг Зеленского падает / УНИАН

Владимира Зеленского поддерживает 51,5% избирателей. Еще немного, и рейтинг доверия к президенту рухнет ниже психологической границы 50%. После этого в ход пойдет волшебная фраза "Владимиру Зеленскому доверяет меньше половины населения страны". Она родит в душах миллионов щемящее чувство, что "и этот продал". Дальше только вниз - то ли кубарем, то ли медленно, буксуя на лоснящемся заду.

Зато у противников Зеленского с каждым днем козырей все прибывает. Им даже делать ничего не нужно. Нынешние сами роют себе могилу. В эстафете, кто первым донесет горшок дерьма к портрету Зеленского, обгоняют друг друга русские пропагандоны, соросятные активисты и, конечно же, депутаты "Слуги народа". Зашквары, скандалы, продай собаку.

В старой доброй сказке доброго мальчика звали Петя, а угрожал ему злой волк. В нашей сказке Петя сам волк, а угрожает он с другими волками мальчику Вове. Жизнь никогда не повторяется.

Вова и волки

Уже скоро можно будет разыграть самый жирный туз в колоде – тему проваленного мира на Донбассе. Волки терпеливо ждут мая – годовщины выборов президента. Ровно в 00:00 третьего мая 2020 года золотая колесница Зеленского превратится в тыкву. Привычные методы защиты перестанут действовать. После этого в эфире "Прямого" возникнет Порошенко и скажет: "Зеленский обещал прекратить войну". Его все пошлют, но фраза – останется гулять в народе.

Читайте такжеЧтобы будет, если рейтинг Зеленского упадет ниже 30%Я не знаю, как готовятся в Офисе президента к часу Х. Возможно, работают над дерзким планом воцарения мира на Донбассе. Возможно, вот-вот мы узнаем, как за три год экономика Украины "прокачается" до уровня Польши, а потом еще за три года - до уровня Германии. Возможно, вот-вот все дороги станут ровными, туберкулез и гепатит С исчезнут, а учиться в Украину поедут жители Оксфорда.

Если этого не будет, может сложиться впечатление, что Офис президента просто все про@бет. Я намекаю на то, что нынешняя власть провалит местные выборы – собственно, на это и намекают резко упавшие рейтинги.

Что будет, если местные советы окажутся не под контролем президента? Может возникнуть опасный для власти раскол, чреватый распадом Украины на несколько частей или резким обострением конфликта по линии "центр-регионы". Такой конфликт когда-то был между "регионалами" в центре и БЮТ на местах.

Но это все – конструкции на уровне чистого воображения. В реальности, никакой катастрофы может и не быть. Ведь хотя рейтинг Зеленского и "Слуг народа" падает, им до сих пор не существует никакой альтернативы.

Есть набившие оскомину "регионалы", "юлькины" и "петины". Есть бывший "Народный фронт", который зашкварился ниже плинтуса. Так что, на удивление, "слугам народа" нет никакой альтернативы. Ну не "Голос" же, согласитесь. Такой неслышный, тихий "Голос", рейтинг которого упал ниже уровня статистической погрешности.

В этом смысле, Вове волки не страшны.

Вова + волки =

Может не быть никакого провала на выборах в местные советы. Вместо провала может произойти вполне традиционный для Украины раздел сфер влияния.

Типичный сценарий выглядит так. Бренд "Слуги народа" продадут как франшизу. В конце концов, на выборах в Раду так и было. Зробимо ще раз?

С местными элитами договорятся. Те не станут совать в местные советы примелькавшиеся жирные самодовольные рожи, которые когда-то сидели в "Батькивщине", "Партии регионов" и тандеме БПП/"Нарфронт". Напихают новые лица – худые и растерянные. За свои деньги проведут предвыборные кампании. 

Читайте такжеПочему сказки с Зеленским не получилосьСколько смогут, наловят на худеющий рейтинг Зеленского. Сколько смогут, наберут мажоритаркой. Для протестного электората сделают партию "Не Зеленский" или "Долой слуг народа". Туда тоже напихают какие-то худые и растерянные лица. Для любителей традиционных ценностей сделают проект из толстомордых "регионалов" и "бютовцев". Как-то изберут, потом перетасуют – и местные советы готовы. Такие себе игры в демократию.

Гиенодилы

В играх с бубном не участвуют соросята. Им не нужна народная популярность. Соросятам достаточно того, что они контролируют центральную власть. И даже президента.

Соросята - не волки. И не поросята. Долгое время мы думали, что это овцы. Но теперь поняли – за овцами стоит кто-то вполне хищный. Возможно, гиены. Возможно, крокодилы.

Гиено-крокодилы, или попросту "гиенодилы" уже сейчас делят потоки и берут под контроль монополии. Они четко знают, что за оставшиеся четыре года успеют распродать месторождения и государственные компании, распределить потоки и поставить везде своих смотрящих. Но – это очень важно – на уровне центра. А на местах пусть правят местные элиты. В каком-то смысле, договор о ненападении. Мы имеем Украину сверху, вы – снизу. Почти порно.

После этого – вообще неважно, будет президент Зеленский или Красновский.

Даже лучше, чтобы Красновский, потому что Зеленский не оправдал доверия. А вот Красновский – точно закончит войну. И посадит всех коррупционеров. И раздаст всем стартаперам гранты, а некоторым – даже беспроцентные кредиты. Не то, что Зеленский. Тьфу, вспомнить нечего!

Владимир Зеленский рейтинг Сергей Лямец местные выборы
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