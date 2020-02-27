Коронавирус свалит Трампа с поста президента

Дональд Трамп / GettyImages

Глядя на то, как развиваются события, я уже почти не сомневаюсь, что Трампа свалит не Демократическая партия, а уханьский коронавирус.

Президент говорит, что "все под контролем" и запрещает своим же чиновникам пугать и тревожить народ, так как боится падения рынков и экономики, а также всеобщей паники.

Но когда эпидемия в США начнется, его со всех сторон будут ругать за слишком беспечное отношение к этой истории.

Более того, сейчас многие вспомнили, что в 2018 в рамках сокращения числа чиновников Трамп распустил и уволил целое подразделение администрации США, ответственное за противодействие эпидемиям.

Раньше там была специальная межведомственная командная цепь. В случае необходимости она должна была запустить и проводить в жизнь карантинные и эпидемиологические мероприятия, медицинские протоколы, оповещать население, иногда - применять силу и т.д. и т.п.

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Теперь же жареный петух клюнул. Трамп сам на грани паники, так как помимо всего прочего является germophobe - патологически боится микробов.

Но главное - экономика начинает крениться на борт. Китайские поставки почти прекратились, биржевые индексы в свободном падении, авиалинии и туризм в полной жп, доходы энергетиков падают, мир замер и перестал покупать что-либо, все катится под откос. А хорошее состояние экономики - это единственное, чем гордился Трамп.

В общем, предвыборная гонка в США и так была веселой, а тут еще и это сверху. Очень круто.