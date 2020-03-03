Могут ли от украинцев скрывать правду о коронавирусе?

Коронавирус уже может свирепствовать в Украине / GettyImages

Имел беседу с одним товарищем, некоторое время назад работавшим достаточно высокопоставленным чиновником в сфере медицины. Задаю ему вопрос: но ведь невозможно же будет скрыть начало эпидемии коронавируса в стране?

Ещё как возможно, заверил меня собеседник. Как именно? Да вот так, говорить, что больных нет и всё.

Но больные же будут? Будут. Но как доказать, что они больны именно коронавирусом, а не, скажем, тяжёлой формой гриппа? Только с помощью специальных тестов, которые в аптеке не купишь, и которые есть лишь у властей. И это власти вам будут говорить, какой у вас результат теста, и коронавирус у вас или просто грипп.

Но зачем же скрывать? - спрашиваю я. А для того, чтобы избежать паники.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, как проверить себя на коронавирусСудите сами. Вот в Ухане заболели где-то 65 тысяч человек. Население Уханя - 11 миллионов человек. Население Одессы - 1 миллион человек. Делим 65 000 на 11 - получаем где-то 6 000 потенциальных больных в Одессе. В боксах инфекционной больницы - 60 коек.

Ну вы поняли, да?

И вот чтобы замаскировать свою неспособность сдержать распространение инфекции, будут делать вид, что её нет вообще, допускает мой собеседник. Вот у всех есть, а у нас нету. Нету и всё. Ну может потом для вида покажут 1-2-10 заболевших, чтобы не сильно палиться.

Лично я в такую конспирологию не верю по одной простой причине: с нашим бардаком провернуть такую мистификацию так, чтобы не было утечек, нереально. И даже надеяться на это нереально. А ведь ясно, что тот, кто попробует такое замутить и попадётся, будет отфачен самым жесточайшим образом. Так что - нет, не верю.

Но версия такая есть. Критерием для меня будет появление тестов на коронавирус в регионах, а со временем и в свободной продаже. Но - хотя бы в регионах. Если через некое внятное время их не появится, то я начну подозревать, что что-то в этой конспирологии есть.

Читайте такжеЭпидемия коронавируса: Минздрав срочно проверяет больницыМежду тем, в реальности количество людей, которые могут стать жертвами паники, вызванной угрозой коронавируса, потенциально может превзойти число жертв самого коронавируса. Стресс на пользу здоровью никогда не идёт, знаете ли. А если учесть ещё потенциальные экономические последствия...

И я не на пустом месте так говорю: к примеру, по оценкам ВОЗ стресс, вызванный аварией на ЧАЭС, нанёс больше вреда, чем радиация. Здесь и сердечно-сосудистые заболевания, и аборты из страха перед мутациями, не имеющими никаких оснований, да и тупо вред от чрезмерного употребления алкоголя.

Так что фиг его знает, может это и было бы правильно.